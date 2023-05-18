CHP'de Genel Başkanlık savaşı kızıştı! Gürsel Tekin'in 'Kars'a gitmem' tweeti ne anlama geliyor? Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül...

EKREM İMAMOĞLU PUSUDA

Pusuda bekleyen bir diğer isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Adaylık sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile açıktan yarışan isim olan Ekrem İmamoğlu son ana kadar savaşıp daha sonra Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı. Bu durum, "İmamoğlu adaylıktan vazgeçti Genel Başkanlık için pusuya yattı" yorumlarını beraberinde getirmişti...

"BURADAYIM ÇIKIŞI DA" BU SAVAŞ İÇİNDİ

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezinden masayı tokatlayarak yaptığı paylaşımın da bu savaşa karşı yaptığı bir çıkış olduğu anlaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım be buradayım. Sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullanarak çektiği videonun sözünü dinletemediği ve 'çek git' diyenlere karşı olduğu da netleşti.