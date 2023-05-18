CHP'de Genel Başkanlık savaşı kızıştı! Gürsel Tekin'in 'Kars'a gitmem' tweeti ne anlama geliyor? Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül...

14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'de yeni savaşın adı Genel Başkanlık...
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.
Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta iradesini bir kez daha sandığa yansıtarak ikinci yüzyıl için kararını verecek.
CHP FENA ÇARPILDI
Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin yanısıra 7'linin küçük ortakları CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu durumu, "Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez." ifadeleriyle özetledi.