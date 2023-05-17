DEŞİFRE: SSK kesmedi CHP'yi de batırdı! Kılıçdaroğlu 1.3 milyarı nasıl kaptırdı açıklıyoruz: Ajansı, Rifkin'i, anketçisi, paralı tweetçisi...





1.3 MİLYAR LİRAYI AJANSLARA KAPTIRDI

Milletvekillerini küçük partilere kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazineden aldığı 1.3 milyar lirayı da ajanslara kaptırdığı ortaya çıktı.



Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını bir süredir Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula yönetiyordu. Ancak CHP lideri seçim sonrası Abdula'ya el çektirdi.



Akan Abdula



İCAZET TURUNUN PLANLAYICISI

Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce ABD'ye gerçekleştirdiği icazet turunu Abdula'ya ait Future Bright isimli ajans planlamıştı. Akan Abdula aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan ve çalışma odasından paylaştığı videolarda parmağı olan bir isimdi.