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    • 18.05.2023 06:06
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    DEŞİFRE: SSK kesmedi CHP'yi de batırdı! Kılıçdaroğlu 1.3 milyarı nasıl kaptırdı açıklıyoruz: Ajansı, Rifkin'i, anketçisi, paralı tweetçisi...

    14 Mayıs sonrası CHP sandalyelerini küçük ortaklara kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin hazineden aldığı 1.3 milyar lirayı da kaptırdığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun seçimdeki fiyasko sonrası çalıştığı ajanslarla yolları ayırması dikkatlerden kaçmazken; sanatçılara, şovmenlere, twitter fenomenlerine paylaşım başı para ödendiği konuşulanlar arasında. İşin bir de anket manipülasyonu kısmı var... CHP lideri, kendi güdümüne aldığı anket şirketlerine "CHP'yi önde göster" talimatları verip manipülatör anketçileri ihya etti. Jeremy Rifkin'i de unutmayalım... Danışman diye pazarlanan Rifkin'e sadece 20 dakikalık zoom konuşması için milyonlar ödendiği iddia ediliyor. Takvim.com.tr CHP'nin 1.3 milyar lirasının nasıl iç edildiğini sizler için detaylandırdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    SSK kesmedi CHP’yi de batırdı! Kılıçdaroğlu...

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...

    Öte yandan 14 Mayıs seçimleri CHP açısında tam anlamıyla bir hüsranla sonuçlandı.



    ETKİSİZ ELEMAN KÜÇÜK ORTAKLAR CHP'DEN 39 SANDALYE KOPARDI
    Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak.

    CHP 2018'E GÖRE 16 SANDALYE EKSİLDİ: PARTİ TABANI VE SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ
    Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.

    Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi de CHP ile alay edermişçesine, "Temel başkanımız son derece stratejik akıl ile % 1 oyumuzla 10 milletvekilliğini kapmıştır" açıklamasını yaptı.



    1.3 MİLYAR LİRAYI AJANSLARA KAPTIRDI
    Milletvekillerini küçük partilere kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazineden aldığı 1.3 milyar lirayı da ajanslara kaptırdığı ortaya çıktı.

    Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını bir süredir Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula yönetiyordu. Ancak CHP lideri seçim sonrası Abdula'ya el çektirdi.


    Akan Abdula

    İCAZET TURUNUN PLANLAYICISI
    Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce ABD'ye gerçekleştirdiği icazet turunu Abdula'ya ait Future Bright isimli ajans planlamıştı. Akan Abdula aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan ve çalışma odasından paylaştığı videolarda parmağı olan bir isimdi.




        SANATÇISI, ŞOVMENİ, FENOMENİ...
        Olay sadece ajanslarla da sınırlı değil... Bay Bay Kemal kazanmak için tüm tuşlara basma yöntemini seçerek CHP'nin kasasından sanatçılara, şovmenlere, Twitter'daki fenomenlere paylaşım başı para ödediği öğrenildi.

        Bu da akıllara seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na destek veren isimleri getirdi... Peki kim bu isimler? Hemen hatırlayalım;




        Cem Yılmaz seçime iki gün kala "Kemal Başkan'a oy verin" çağrısında bulunmuştu.




        Gülşen'den sahneden Kılıçdaroğlu'na destek



        Fazıl Say... Say, kalp emojili bir fotoğraf paylaşıp "Oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na" demişti.



        Berkcan Güven... 'bege' kullanıcı adlı Güven, "Oylar KK ilk turda bitmeli" demişti.

        Youtuber Deniz Bağdaş... Bağdaş, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayıp "Hızır yoldaşın olsun pirom" notunu düşmüştü.



        Derya Şensoy ve Müjgan Ferhan Şensoy... Şensoylar "Sen Kemal geliyorsun" tweetini atmıştı.



        Müjde Evrim Alasya da Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan eden bir diğer isim.



        Şarkıcı Aynur Aydın... Aydın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Benim oyum dedeme" paylaşımını yaptı.



        Oyuncu İlker Kaleli... İlker Kaleli, "Yeni ve temiz bir sayfa açmak için" kelimelerinin yer aldığı bir paylaşımla Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.



        Ayşe Özyılmazel'den Kılıçdaroğlu paylaşımı: "İçim içime sığmıyor ilk turda bitecek"



        Ahmet Ümit "İkinci tura bırakma" paylaşımında bulunmuş, Kılıçdaroğlu'na destek istemişti.



        Can Bonomo, 7'li koalisyonla özdeşleşen kalp emojisi ve "Bizi Sal" isimli parçasını paylaşarak Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.



        İlyas Salman: "Bay Kemal Geliyor"



        Demet Akbağ'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: İlk turda bitirelim



        Oyuncu Funda Eryiğit'ten Kılıçdaroğlu'na destek içeren "İlk turda bitirelim" paylaşımı


        GİBİ isimli dizinin 'KUKİ'si Kıvanç Kılınç

        İşin bir de anket manipülasyonu kısmı var...


        CHP'Yİ ÖNDE GÖSTER, PARAYI KAP!
        CHP lideri, kendi güdümüne aldığı anket şirketlerine "CHP'yi önde göster" talimatları verdiği, bununla birlikte manipülatör anketçileri ihya ettiği gelen bilgiler arasında.

        Peki, seçim öncesi CHP'ye anket gazlaması yapanlar kimlerdi? Gelen bi göz atalım;

        ORC
        Recep Tayyip Erdoğan 44,2
        Kemal Kılıçdaroğlu 51,7
        Sinan Oğan 2,8
        Muharrem İnce 1,3

        ORC şirketi kamuoyunda İYİ Parti ile çalıştığı gerekçesiyle "güvenilir değil" tepkisi aldı.

        KONDA
        Recep Tayyip Erdoğan 43,7
        Kemal Kılıçdaroğlu 49,3
        Sinan Oğan 4,8
        Muharrem İnce 2,2

        KONDA Araştırma şirketi ve sahibi Bekir Ağırdır'ın ise Millet İttifakı'nı desteklediği biliniyordu. KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem de HDP'de aktif rol alıyordu.

            KONDA'nın son anketinde çıkan sonucu önce İYİ Parti'ye göndermesinin ortaya çıkması sosyal medyada gündem olmuştu.

            Metropoll
            Recep Tayyip Erdoğan 46,9
            Kemal Kılıçdaroğlu 49,1
            Sinan Oğan 2,7
            Muharrem İnce 1,3

            Türkiye Raporu
            Recep Tayyip Erdoğan 45,6
            Kemal Kılıçdaroğlu 50,5
            Sinan Oğan 3,9
            Muharrem İnce –

            Seçimin bir diğer kaybedeni de Türkiye Raporu oldu. Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Türkiye Raporu'nun ortaya çıkardığı gerçek dışı veri tepkilere neden oldu.

            MAK
            Recep Tayyip Erdoğan 45,4
            Kemal Kılıçdaroğlu 50,9
            Sinan Oğan 2
            Muharrem İnce 1,7

            CHP yandaşı olarak bilinen MAK şirketinin provokasyonu da elinde patladı.

            Yöneylem
            Recep Tayyip Erdoğan 44,4
            Kemal Kılıçdaroğlu 49,5
            Sinan Oğan 4,7
            Muharrem İnce 1,4

            YSK'nın seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Yöneylem'in ortaya koyduğu sonuçlar da algı operasyonunu ortaya çıkardı.

            Manipülatör anketçileri tanıyalım;

            📌AVRASYA sahibi Kemal Özkiraz CHP'ye çalışıyor, CHP'yi yüksek gösteriyor.

            📌BULGU Araştırma sahibi Semih Turan, CHP'ye çalışıyor, bu partinin oylarını yüksek gösteriyor. Çıktığı KRT kanalında sürekli CHP'yi savunuyor.

            📌BUPAR sahibi Erdal Akaltun, CHP'ye çalışıyor, CHP oylarını yüksek gösteriyor.

            📌İstanbul Ekonomi Araştırma sahibi Can Selçuki, CHP ile çalışıyor.

            📌Polimetre sahibi Mehmet Günal Ölçer, CHP ile çalıştığı iddia ediliyor.

            📌Yöneylem sahibi Derya Kömürcü, CHP eksenli çalışıyor.

            📌Artıbir sahibi Hüseyin Çalışkaner CHP ve Kılıçdaroğlu için çalışıyor.

            📌MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, altılı masayı yüksek çıkarıyor.

            📌 MetroPOLL sahibi Özer Sencar. Millet ittifakı oylarını yüksek çıkarıyor.

            📌Panorama şirketi sahipleri Osman Sert, Hatem Ete. Araştırmalarında Millet İttifakı yüzdesini yüksek çıkarıyor, özellikle de Ahmet Davutoğlu'nun başındaki Gelecek Partisi ile organik bağları bulunuyor.

            📌Orthus şirketi sahibi Sinan Aydın, muhalif oyları ve DEVA'yı yüksek çıkarıyor.

            📌AREA şirketi Murat Karan, altılı masa üyesi Demokrat Parti ile çalışıyor.

            📌Sosyo Politik şirketi ortakları Sabri Kılıç, Yüksel Genç HDP için çalışıyor.

            📌TEAM şirketi sahibi Ulaş Tol, 6'lı masa oylarını hep yüksek gösteriyor.

            İYİ PARTİ'YE ÇALIŞAN ANKET FİRMALARI HANGİLERİ?

            📌KONDA Araştırma şirketi ve sahibi Bekir Ağırdır, tamamen altılı masa olarak bilinen Millet İttifakı'nı destekliyor.

            📌ORC sahibi Mehmet Pösteki, İYİ Parti ile çalışıyor, İYİP oylarını ortalama üzerinde çıkardığı iddia ediliyor.

            📌PİAR Araştırma sahibi Kadir Atalay, araştırmalarında İYİP yüksek çıkıyor.


            'DANIŞMAN' DİYE PAZARLANMIŞTI... JEREMY RİFKİN PARASINI VERENE VİDEO ÇEKİYOR
            Jeremy Rifkin'i de unutmayalım... Danışman diye pazarlanan Rifkin'e sadece 20 dakikalık zoom konuşması için milyonlar ödendiği iddia ediliyor.

            Kılıçdaroğlu'nun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu ABD'li Jeremy Rifkin uzaktan bağlantıyla katıldığı program sonrası bir daha ortalarda gözükmemişti.



            CHP'liler seçimlerden sonra "Jeremy Rifkin nerede?" sorusunu sorarken bomba bir detay daha ortaya çıktı. Rifkin'in menajerlik ajansı üzerinden parasını veren herkese telekonferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun anlaşmasının da 20 dakikalık Zoom toplantısı olduğu ortaya çıktı.
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            Haberler Güncel DEŞİFRE: SSK kesmedi CHP'yi de batırdı! Kılıçdaroğlu 1.3 milyarı nasıl kaptırdı açıklıyoruz: Ajansı, Rifkin'i, anketçisi, paralı tweetçisi...
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