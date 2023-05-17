DEŞİFRE: SSK kesmedi CHP'yi de batırdı! Kılıçdaroğlu 1.3 milyarı nasıl kaptırdı açıklıyoruz: Ajansı, Rifkin'i, anketçisi, paralı tweetçisi...

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.
Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...
Öte yandan 14 Mayıs seçimleri CHP açısında tam anlamıyla bir hüsranla sonuçlandı.
ETKİSİZ ELEMAN KÜÇÜK ORTAKLAR CHP'DEN 39 SANDALYE KOPARDI
Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak.
CHP 2018'E GÖRE 16 SANDALYE EKSİLDİ: PARTİ TABANI VE SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ
Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi de CHP ile alay edermişçesine, "Temel başkanımız son derece stratejik akıl ile % 1 oyumuzla 10 milletvekilliğini kapmıştır" açıklamasını yaptı.
1.3 MİLYAR LİRAYI AJANSLARA KAPTIRDI
Milletvekillerini küçük partilere kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazineden aldığı 1.3 milyar lirayı da ajanslara kaptırdığı ortaya çıktı.
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun kampanyasını bir süredir Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula yönetiyordu. Ancak CHP lideri seçim sonrası Abdula'ya el çektirdi.
Akan Abdula
İCAZET TURUNUN PLANLAYICISI
Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce ABD'ye gerçekleştirdiği icazet turunu Abdula'ya ait Future Bright isimli ajans planlamıştı. Akan Abdula aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun mutfaktan ve çalışma odasından paylaştığı videolarda parmağı olan bir isimdi.