CHP'den 28 Mayıs rüşveti! Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ikinci tur için Kılıçdaroğlu'na oy karşılığında iş dağıtıyor

Türkiye, 14 Mayıs'ta iradesini ortaya koymak için sandığa gitti. Yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan, yüzde 49,5 puan oy alırken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu, yüzde 44,88 oldu.
Seçim sonuçlarını gören muhalifler hayatının şokunu yaşayıp, ikinci tur için türlü oyunlara hazırlanmaya başladı.
BİZZAT KENDİ ARIYOR
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklif ettiğini iddia etti.