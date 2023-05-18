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    • 18.05.2023 12:19
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    CHP'den 28 Mayıs rüşveti! Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ikinci tur için Kılıçdaroğlu'na oy karşılığında iş dağıtıyor

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan’a karşı yüzde 5’lik bir oy farkı bulunan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi 28 Mayıs’ta yapılacak 2. Tur seçimleri için türlü oyunlara başvuruyor. Bunun son örneği Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın skandalının ifşa olmasıyla ortaya çıktı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Zeydan Karalar’ın muhtarları arayarak “Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar oy çıktı. 28 Mayıs'ta oy sayısını artırırsanız mahallenizden senin göstereceğin kişiyi işe alırım” dediğini söyledi.

    CHP’den 28 Mayıs rüşveti!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta iradesini ortaya koymak için sandığa gitti. Yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan, yüzde 49,5 puan oy alırken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu, yüzde 44,88 oldu.

    Seçim sonuçlarını gören muhalifler hayatının şokunu yaşayıp, ikinci tur için türlü oyunlara hazırlanmaya başladı.

    BİZZAT KENDİ ARIYOR
    AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklif ettiğini iddia etti.

        İl Başkanı Ay, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisi ve yönetimdeki arkadaşlar marifetiyle muhtarlarımızı arayarak 'Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar sayıda oy çıktı. 28 Mayıs'ta bu oy sayısını arttırırsanız mahallenizde göstereceğin kişiyi işe alırım' veya 'mahallene hizmet ederim' diyerek siyasette görmediğimiz bir durumu vatandaşlarımıza yaşatmıştır" diye konuştu.

        HALK KART DAĞITIYOR
        Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Cumhur İttifakının güçlü olduğu mahallelere Karalar'ın belediye çalışanlarını göndererek 'Halk Kart' adı altında vatandaşlar harçlık dağıttığını da ileri süren Başkan Ay, "Araçların bütün bilgileri var, videoları var. Belediye çalışanları bunlar. Adanalının paralarını kendi siyasi çalışanları ve siyasi ajanlarıyla vatandaşa göndererek çok nahoş şekilde 'Bunlardan kurtulmamız lazım. 28 Mayıs'ta eğer sizin mahallenizde daha çok oy alırsak bu yardımların mislini size getireceğiz' diyerek vatandaşlarımızı bu şekilde kandırmak suretiyle Adanalı vatandaşlarımızın parasını bu siyasi emellerine kullanıyorlar" şeklinde konuştu.
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        Haberler Güncel CHP'den 28 Mayıs rüşveti! Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ikinci tur için Kılıçdaroğlu'na oy karşılığında iş dağıtıyor
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