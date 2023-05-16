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    • 16.05.2023 08:43
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    • 16.05.2023 10:11
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı şaştı! Küçük ortaklara 37 vekil kaptırdı, CHP iyice eridi

    Cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına küçük partileri ikna için CHP listelerini DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye açan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'te güç yitirmesine neden oldu. Cumhurbaşkanlığı yarışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalan Kılıçdaroğlu, muafazakar seçmenden destek getirmesi beklediği ortaklarından kayda değer neredeyse hiçbir katkı alamadı. 37 vekili de küçük ortaklarına kaptıran Kılıçdaroğlu, stratejisi tam anlamıyla fiyaskoyla sonuçlandı.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun hesabı şaştı!

    Milletvekili aday listesini 4 küçük ortağa açıp teşkilatlarındaki yüzlerce siyasinin üstünü çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı 14 Mayıs'ta da tutmadı.

    37 KOLTUK KÜÇÜK ORTAKLARA
    Resmi olmayan sonuçlara göre CHP listelerinden seçime giren 4 parti toplamda 37 koltuk elde ederek Meclis'e adım attı. Böylelikle 168 vekil çıkaran CHP'nin yaklaşık yüzde 25 koltuğu buhar oldu.

    Sabah gazetesinin haberine göre; Meclis'te kendi gruplarını kuracak olan küçük partilerin vekilleri çıkarıldığında, CHP'li isimlerin koltuk sayısı 131'e geriliyor. CHP, 5 sene önce Meclis'te 146 koltuk kazanmıştı.

    CHP listelerinden milletvekili seçimlerine giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, son verilere göre toplamda 37 vekilini Meclis'e taşımayı başardı.

        DEVA 14 vekil ile en çok koltuk kazanan parti olurken, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10'ar vekil çıkardı. Demokrat Parti ise CHP listeleri sayesinde 3 vekilini Meclis'e gönderdi.

        SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR
        Seçimlerde iddialı olduklarını kanıtlayabilmek için milletvekili adayı olmayan Millet İttifakı'nın 6 genel başkanı da yeni dönemde Meclis'te yer alamayacak.

        Cumhurbaşkanlığı seçiminde de büyük bir hüsrana uğrayan koalisyon liderleri, Meclis çalışmalarında yeni bir strateji belirlemek zorunda kalacak.
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            Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı şaştı! Küçük ortaklara 37 vekil kaptırdı, CHP iyice eridi
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