7'li koalisyona "basiretsiz" diye çıkışan HDP'den, Kandil elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

HDP İLK AÇIKLAMASINDA 7'LİYİ TOPA TUTUP AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI

HDP, seçim sonuçları sonrasında 7'li masayı resmen topa tuttu. PKK kanalında konuşan HDP'li Sezai Temelli, destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alıp şu sözleri söyledi:

"Kendi tabanlarında yeterince bir konsolidasyon sağlamayadılar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütlü yaklaşımların etkileri, iki belediye başkanının bu konuda neredeyse yedek güç olarak sahaya sürülmesinden tutun da birçok etkiyi bir arada değerlendirmemiz gerekiyor"

"BASİRETSİZLER" ÇIKIŞI: ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMADILAR

7'li koalisyondaki ittifak ortaklarını "üzerinize düşeni yapmadınız" sözleriyle topa tutan Sezai Temelli, "Millet İttifakı üzerine düşeni yapmadı. Tam tersine iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar o kadar çok oldu ki bunlar basiretsizlik örneğiydi. Kampanya yönetimindeki başarısızlıktı. 14 günde bunu telafi edebilir mi? Zor ama imkansız değil" dedi.

"BAŞARI OLARAK ANLATMASIN..."

"Sosyal medya etkisinden çıkma lazım. Siyaset ciddi bir iştir" diyerek Kılıçdaroğlu şahsında masadaki diğer partilere zılgıt çeken Temelli, "Pandemi, ekonomik kriz, yaşadığımız deprem... Bütün bu krizler sonucunda Erdoğan yani Cumhur İttifakı %1 kaybetmiş. Şimdi Millet İttifakı "Biz bunu 50'nin altında bıraktık" şeklinde başarı olarak anlatmamalı" diye konuştu.