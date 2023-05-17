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    • 17.05.2023 16:16
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    7'li koalisyona "basiretsiz" diye çıkışan HDP'den, Kandil elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

    Son dakika haberleri... 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın 5 puan gerisinde olmasına tepki gösteren HDP, Kandil elebaşı Duran Kalkan'ın destek açıklamasının ardından ağız değiştirdi. Durumu "Basiretsizlik" olarak tanımlayan HDP, ikinci tur seçimlerinde tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. HDP'nin bu konuda ağız değiştirmesi "Kandil'den yeni bir talimat mı geldi?" sorusunu akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması

    4 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı.

    Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

    HDP İLK AÇIKLAMASINDA 7'LİYİ TOPA TUTUP AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI
    HDP, seçim sonuçları sonrasında 7'li masayı resmen topa tuttu. PKK kanalında konuşan HDP'li Sezai Temelli, destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alıp şu sözleri söyledi:

    "Kendi tabanlarında yeterince bir konsolidasyon sağlamayadılar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütlü yaklaşımların etkileri, iki belediye başkanının bu konuda neredeyse yedek güç olarak sahaya sürülmesinden tutun da birçok etkiyi bir arada değerlendirmemiz gerekiyor"

    "BASİRETSİZLER" ÇIKIŞI: ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMADILAR
    7'li koalisyondaki ittifak ortaklarını "üzerinize düşeni yapmadınız" sözleriyle topa tutan Sezai Temelli, "Millet İttifakı üzerine düşeni yapmadı. Tam tersine iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar o kadar çok oldu ki bunlar basiretsizlik örneğiydi. Kampanya yönetimindeki başarısızlıktı. 14 günde bunu telafi edebilir mi? Zor ama imkansız değil" dedi.

    "BAŞARI OLARAK ANLATMASIN..."
    "Sosyal medya etkisinden çıkma lazım. Siyaset ciddi bir iştir"     diyerek Kılıçdaroğlu şahsında masadaki diğer partilere zılgıt çeken Temelli, "Pandemi, ekonomik kriz, yaşadığımız deprem... Bütün bu krizler sonucunda Erdoğan yani Cumhur İttifakı %1 kaybetmiş. Şimdi Millet İttifakı "Biz bunu 50'nin altında bıraktık" şeklinde başarı olarak anlatmamalı" diye konuştu.

    KALKAN DESTEĞE DEVAM DEDİ HDP AĞIZ DEĞİŞTİRDİ
    Temelli'nin sözleri gündemdeki yerini korurken PKK'nın tecavüzcüsü olarak bilinen PKK elebaşı Duran Kalkan, HDP seçmenini yeniden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayına yöneltirken aynı zamanda da Kılıçdaroğlu'na ikinci tur için yol haritası gösterdi. Ne olduysa PKK elebaşı Duran Kalkan'ın açıklamaları sonrası HDP'de ağız değişti. İkinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleneceğini açıklayan HDP'nin bu değişimi "Kandil'den talimat mı geldi?" sorusunu akıllara getirdi.

        İşte HDP'nin o Kandil kokan açıklaması:

        Meclis'in üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Önümüzdeki 11 günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmi ile yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır.

        "MUHTEŞEM BİR SON VE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMA FIRSATI ELİMİZDEDİR"
        Yıllardır halklarımızın büyük bedel ve fedakarlıklarla sürdürdüğü mücadele sonucunda faşizm durdurulmuştur. Şunu bilelim ki, çürümüş faşizmin devlet olanakları, baskı, şiddet ve sandık hileleriyle bir süre daha ayakta kalması halklarımıza yeni acılar yaşatacaktır. Buna izin vermemek ellerimizdedir. Bunun için hala tamamlanmamış seçim süreci büyük bir fırsattır. Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmadan önümüzdeki 11 gün içinde bu karabasana son verebilir ve kötülüğü sonlandırabiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu muhteşem bir son ve yeni bir başlangıç yapma fırsatı elimizdedir.

        "İKİNCİ TURDA EKSİKSİZ SANDIĞA GİTMELİYİZ"
        Ülke içinde ve dışında tüm halklarımızın, örgütlerimizin ve dostlarımızın faşizmle çetin mücadeleyi seçim sonrasına bırakmadan, ikinci turda eksiksiz sandığa gitmesi ve son fiskeyi vurması gereklidir. Halkımızdan gelen kıymetli eleştirilere en büyük özeleştirimiz tek adam rejimini yenilgiye uğratmak olacaktır. Önümüzdeki kritik süreci azimle örerek ve çalışarak geçireceğiz. Kazanma inancıyla, çalışmalarımıza bugünden itibaren daha güçlü başlama kararı almış bulunuyoruz.
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        Haberler Güncel 7'li koalisyona "basiretsiz" diye çıkışan HDP'den, Kandil elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
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