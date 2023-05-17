7'li koalisyona "basiretsiz" diye çıkışan HDP'den, Kandil elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

4 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı.
Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.
HDP İLK AÇIKLAMASINDA 7'LİYİ TOPA TUTUP AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALMIŞTI
HDP, seçim sonuçları sonrasında 7'li masayı resmen topa tuttu. PKK kanalında konuşan HDP'li Sezai Temelli, destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrasında Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alıp şu sözleri söyledi:
"Kendi tabanlarında yeterince bir konsolidasyon sağlamayadılar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütlü yaklaşımların etkileri, iki belediye başkanının bu konuda neredeyse yedek güç olarak sahaya sürülmesinden tutun da birçok etkiyi bir arada değerlendirmemiz gerekiyor"
"BASİRETSİZLER" ÇIKIŞI: ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMADILAR
7'li koalisyondaki ittifak ortaklarını "üzerinize düşeni yapmadınız" sözleriyle topa tutan Sezai Temelli, "Millet İttifakı üzerine düşeni yapmadı. Tam tersine iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar o kadar çok oldu ki bunlar basiretsizlik örneğiydi. Kampanya yönetimindeki başarısızlıktı. 14 günde bunu telafi edebilir mi? Zor ama imkansız değil" dedi.
"BAŞARI OLARAK ANLATMASIN..."
"Sosyal medya etkisinden çıkma lazım. Siyaset ciddi bir iştir" diyerek Kılıçdaroğlu şahsında masadaki diğer partilere zılgıt çeken Temelli, "Pandemi, ekonomik kriz, yaşadığımız deprem... Bütün bu krizler sonucunda Erdoğan yani Cumhur İttifakı %1 kaybetmiş. Şimdi Millet İttifakı "Biz bunu 50'nin altında bıraktık" şeklinde başarı olarak anlatmamalı" diye konuştu.
KALKAN DESTEĞE DEVAM DEDİ HDP AĞIZ DEĞİŞTİRDİ
Temelli'nin sözleri gündemdeki yerini korurken PKK'nın tecavüzcüsü olarak bilinen PKK elebaşı Duran Kalkan, HDP seçmenini yeniden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayına yöneltirken aynı zamanda da Kılıçdaroğlu'na ikinci tur için yol haritası gösterdi. Ne olduysa PKK elebaşı Duran Kalkan'ın açıklamaları sonrası HDP'de ağız değişti. İkinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleneceğini açıklayan HDP'nin bu değişimi "Kandil'den talimat mı geldi?" sorusunu akıllara getirdi.