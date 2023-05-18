Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı! Eline verilen kağıttan yalanları sıraladı... FETÖ-PKK temaslarını inkar etti

"Erdoğan sen parmadığındaki tek yüzükle iktidara geldin. Eğer bu yüzükten başka bir şey varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedin. Ama şimdi etrafındakilerin 7 sülalesini zengin ettin" iddiasında bulundu.

İŞİN ASLI BAŞKA

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın mal varlığı hakkında ortaya attığı çirkin iddia baştan aşağı yalan...



Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği videoda Erdoğan şu ifadeleri kullanıyor;

"Şimdi ben bunu ciddi bir gerçek olarak ortaya koyuyorum ve inanıyorum ki hanım kardeşlerimizin kapı kapıya dolaşarak verdiği mücadele sıradan bir mücadele değildir. Ve şu anda hareketimize verdikleri maddi ve manevi destek de tarif edilebilir değildir. Çok ilginç. Daha bana 27 Mart seçim kampanyası ile ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen gün bir zarf. Açtım zarfı zarfın içinden bir de baktım bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanımefendi. Adres madres yok sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. 'Sayın Başkanım 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun' demiş. Bu aşkı bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan diyor ki bu Refah Partisi'nin çok parası var. Sayın Dalan bu yüzüğün kıymetini bir anlasa bir bilse zaten şu gittiği yoldan gitmez hemen Refah Partisi'nin saflarına geçer. Bunların anlayamadığı nokta burası..."

"GİZLİ KAPAKLI YOL İZLEMEYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hiçbir tavizkar gizli kapaklı yol izlemeyeceğim" iddiasında bulundu.

Ancak HDPKK'lı Sırrı Sakık ve Cengiz Çandar, "Kapalı kapılar ardından söylenenleri çıkıp söylemesi gerekmektedir" ifadeleriyle gizli pazarlığı itiraf etmişti.