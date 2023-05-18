Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı! Eline verilen kağıttan yalanları sıraladı... FETÖ-PKK temaslarını inkar etti

Terör örgütü PKK elebaşlarının Kandil'deki inlerinden firari FETÖ'cülerin kaçtıkları ülkelerden destek verdiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yediği fark sonrası yine yalanlara sarıldı.
FARK YEDİKTEN 4 GÜN SONRA SAHNEYE ÇIKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'dan 2.5 milyondan fazla oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden 4 gün sonra kameralar karşısına geçerek asılsız iddialarda bulundu. Terör örgütleri ile temaslarını perdelemeye çalışan Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
YAZILIP ELİNE VERİLEN METİNLE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Hezimet sonrası reklam ekibiyle yolları ayıran Kılıçdaroğlu dün Atatürk fotoğrafının önüne geçerek ajansın ikinci tur için biçtiği milliyetçi rolüne büründü. Bugün de basının karşısına geçerek bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu yazılıp eline verilen metni okudu.
TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE YAN YANA DURMADIM SAVUNMASI
Başkan Erdoğan'ın kendisine iftira attığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta." dedi.
Her cümlesinin sonuna "Nokta" ifadesini ekleyen Kılıçdaroğlu, "Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım." iddiasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE İLGİLİ YÜZÜK YALANINI TEKRARLADI!
Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yüzükle geldim. İşte bütün servetim bu yüzük." dediği yalanını da tekrarladı.