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    • 18.05.2023 14:17
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    Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı! Eline verilen kağıttan yalanları sıraladı... FETÖ-PKK temaslarını inkar etti

    FETÖ ve PKK'nın açık desteğini alan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı. Fark yediği seçimden 4 gün sonra bir kez daha kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, eline verilen kağıdı okuyarak yaklaşık 20 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmasında bir kez bile "FETÖ-PKK terör örgütüdür" diyemeyen Kılıçdaroğlu Kandil'den ve firari FETÖ'cülerden gelen destek mesajlarını perdeleyerek FETÖ ve HDPKK ile olan temaslarını da inkar etti. Kılıçdaroğlu bir de Başkan Erdoğan'a yönelik 'yüzük' iftirasını yineledi. İşte o yalanların deşifresi...

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı!

    Terör örgütü PKK elebaşlarının Kandil'deki inlerinden firari FETÖ'cülerin kaçtıkları ülkelerden destek verdiği 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yediği fark sonrası yine yalanlara sarıldı.

    FARK YEDİKTEN 4 GÜN SONRA SAHNEYE ÇIKTI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'dan 2.5 milyondan fazla oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden 4 gün sonra kameralar karşısına geçerek asılsız iddialarda bulundu. Terör örgütleri ile temaslarını perdelemeye çalışan Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.


    YAZILIP ELİNE VERİLEN METİNLE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
    Hezimet sonrası reklam ekibiyle yolları ayıran Kılıçdaroğlu dün Atatürk fotoğrafının önüne geçerek ajansın ikinci tur için biçtiği milliyetçi rolüne büründü. Bugün de basının karşısına geçerek bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu yazılıp eline verilen metni okudu.

    TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE YAN YANA DURMADIM SAVUNMASI
    Başkan Erdoğan'ın kendisine iftira attığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Senin ne haddine bize kara çalmak. Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta." dedi.

    Her cümlesinin sonuna "Nokta" ifadesini ekleyen Kılıçdaroğlu, "Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım." iddiasında bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN İLE İLGİLİ YÜZÜK YALANINI TEKRARLADI!
    Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Erdoğan'ı hedef alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yüzükle geldim. İşte bütün servetim bu yüzük." dediği yalanını da tekrarladı.

        "Erdoğan sen parmadığındaki tek yüzükle iktidara geldin. Eğer bu yüzükten başka bir şey varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedin. Ama şimdi etrafındakilerin 7 sülalesini zengin ettin" iddiasında bulundu.

        İŞİN ASLI BAŞKA
        Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın mal varlığı hakkında ortaya attığı çirkin iddia baştan aşağı yalan...


        Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği videoda Erdoğan şu ifadeleri kullanıyor;

        "Şimdi ben bunu ciddi bir gerçek olarak ortaya koyuyorum ve inanıyorum ki hanım kardeşlerimizin kapı kapıya dolaşarak verdiği mücadele sıradan bir mücadele değildir. Ve şu anda hareketimize verdikleri maddi ve manevi destek de tarif edilebilir değildir. Çok ilginç. Daha bana 27 Mart seçim kampanyası ile ilgili ilk ücret bir hanımdan geldi. Geçen gün bir zarf. Açtım zarfı zarfın içinden bir de baktım bir yüzük çıktı. 1970 yılında nişanlanmış bir hanımefendi. Adres madres yok sadece ismi var. Bir de ufak pusula koymuş. 'Sayın Başkanım 27 Mart seçim kampanyasının besmelesi lütfen benim bu yüzüğüm olsun' demiş. Bu aşkı bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi? Aşamaz. Sayın Dalan diyor ki bu Refah Partisi'nin çok parası var. Sayın Dalan bu yüzüğün kıymetini bir anlasa bir bilse zaten şu gittiği yoldan gitmez hemen Refah Partisi'nin saflarına geçer. Bunların anlayamadığı nokta burası..."

        "GİZLİ KAPAKLI YOL İZLEMEYECEĞİM"
        Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hiçbir tavizkar gizli kapaklı yol izlemeyeceğim" iddiasında bulundu.

        Ancak HDPKK'lı Sırrı Sakık ve Cengiz Çandar, "Kapalı kapılar ardından söylenenleri çıkıp söylemesi gerekmektedir" ifadeleriyle gizli pazarlığı itiraf etmişti.

        TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE NE KADAR YAKIN DURDUĞUNA BAKALIM
        Gelelim Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri ile ilgili savunmasına... Konuşmasında bir kez bile 'FETÖ ve PKK terör örgütüdür" diyemeyen Kılıçdaroğlu "terör örgütleri ile masaya oturmadığını" ve "Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadığını" iddia etti.

        HDPKK İLE MASAYA OTURDU KANDİL'İN DESTEĞİNİ ARKASINA ALDI
        Ancak Kılıçdaroğlu seçim süresi boyunca terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDPKK ile kol kola yürüdü.

        ÖZERKLİK VAADİ
        Terör ini Kandil'den gelen PKK elebaşları Murat Karayılan'dan Beşe Hozat'a Duran Kalkan'a kadar bütün çocuk katillerinin desteğini arkasına alarak "Yerel Özerkliği getireceğiz" vaadinde bulundu.

            Kılıçdaroğlu kendisine "Yürü Bay Kemal" diyerek destek veren terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı "Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız" dedi.

            FETÖ savunucusu Taraf Yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir birinci sıradan vekil seçtiren Kılıçdaroğlu 7'li koalisyonun mutabakat metnine KHK'lıları affedeceklerine ilişkin madde soktu.


            FETÖ'cülere verilen KHK sözünün son örneği Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında gitti Sakarya'da yaşandı.



            KILIÇDAROĞLU FETÖ'YE "SANA SÖZ" DEDİ: "KHK'LILARA BAHARI GETİRECEĞİZ"
            Kentte açıklamalarda bulunan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK'lılara baharı getireceğiz" dedi.


            Fotoğrafta: CHP liderinden sürekli iade-i itibar sözleri alan KHK'lılar, Sakarya'daki mitingde pankartlarla 7'li koalisyona destek oldu.

            Kılıçdaroğlu'na Sakarya'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.



            KILIÇDAROĞLU 'SÖZ' DİYOR, FETÖ DE 'BAHAR'I BEKLİYOR
            CHP, "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla seçim kampanyasını başlatıp, "KHK'lılara da bahar gelecek" derken cezaevlerindeki FETÖ'cülerin 'bahar' vurgulu mesajları dikkatlerden kaçmıyor.



            VIP dinleme nedeniyle hapiste olan FETÖ'cü E.D., Deniz Baykal ve MHP'lilere yönelik kaset kumpası nedeniyle başka cezaevinde bulunan A.K.'ya gönderdiği mektupta baharın yaklaştığını söylüyor.


            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamında ağırlayıp kucaklaştığı FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmıştı.

            FETÖ VE PKK'YI AKLAYAN AÇIKLAMALARI DA HAFIZALARDA
            Kılıçdaroğlu'nun geçmişte FETÖ ve PKK'ya yönelik birçok aklama açıklaması da var.

            Kılıçdaroğlu daha önce FETÖ'ye defalarca kez sahip çıkarken PKK'nın Suriye kolu YPG için için ise "Terör örgütü olarak görmeyiz" demişti.

            İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamalarından bazıları;

            "YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"
            Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programdaysa, "Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.

                "ONLAR BİZE Mİ SALDIRACAKLAR,"
                "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan varlığını ve oradaki silahlı güçleri YPG'yi nasıl desteklediğini biliyoruz. Güney sınırlarımızda yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Onlar bize mi saldıracaklar, hayır efendim" şeklinde cevap vermişti.

                FETÖ elebaşı Gülen'e haksızlık yapıldığını ima eden Kılıçdaroğlu, "Fetullah gülen'in kitapları korkudan yakılıyor. hiç doğru değil." demişti.

                FETÖ KANALINDA ERDOĞAN'A TEHDİT
                Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün kanalın Samanyolu TV'de Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti. Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın kaçmaktan başka çaresi yoktur. Kaçsa da onu Türkiye'ye getirip yargılayacağız" dedi.

                "PKK'LILARA DHKP-C'LİLERE GİTTİK"
                Kılıçdaroğlu PKK'yı ziyaret ettiğini belirterek, "Biz hapiste hasta yapan PKK'lılara da gittik DHKP-C'lilere de gittik." dedi.

                "TERÖRÜN KAYNAĞI İSLAM"
                İslam'ı terörle ilişkilendirdi. Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara sebep oldu. İslam dünyasının da oturup düşünmesi lazım."                 dedi.

                FETÖ'CÜLER İÇİN 'LİNÇ' YALANI
                FETÖ'cülere sahip çıkan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan FETÖ'cüleri savunmak için "Köprüde linç edilen askerler" ifadelerini kullandı.

                TERÖRİSTLERİN VERDİĞİ DESTEKLER
                Bir de teröristbaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona yönelik talep ve destek açıklamalarına bakalım...



                    CEMİL BAYIK
                    Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir."



                    MURAT KARAYILAN
                    Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi. Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.



                    MUSTAFA KARASU
                    Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek, ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor." dedi.



                        DURAN KALKAN
                        PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.

                        7'Lİ KOALİSYONA OY DİYE YALVARDI
                        Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür." diyerek 7'li koalisyona oy istedi.



                        BESE HOZAT
                        Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

                        Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi. Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.



                        HELİN ÜMİT
                        PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, "Bizim savaşmamız size umut oluyor" vurgusu yaparak 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın, birlik olun" zılgıtı çekti. Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.



                            SABRİ OK
                            HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.



                            REMZİ KARTAL
                            Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.



                            MİHRAÇ URAL
                            Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte HDP etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.



                                SALİH MÜSLİM
                                Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 14 Mayıs'ın iktidarı yıkmak için bir fırsat olduğunu öne süren teröristbaşı "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin PKK'nın yayın organına konuşan terörist Müslim bölücü bir dille 'Kürdistan' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi faşistlikle suçladı. Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan teröristlere yaptığı operasyondan rahatsız olduğunu söyleyen PKK/PYD'li Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı 7 koalisyona ve koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na seslendi.



                                İSMAİL KARDAŞ
                                PKK terör örgütünün Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş CHP'nin ittifak ortağı HDP övgüler dizerek Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. Kardaş "Seçimdeki tek hedefimiz, Kürdistan ve Türkiye'deki tek adam rejimini değiştirmek, AKP-MHP faşizmini alaşağı etmek. Kürt gerillasının mücadelesinin ardından son adımı atmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona destek istedi.

                                FETÖ'CÜ HAİNLERDEN PEŞİ SIRA DESTEK MESAJLARI
                                Pensilvanya'dakilere 'bahar getirme' sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek veren FETÖ'cü firari örgüt üyeleri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla birlikte destek mesajlarını sıralamıştı.



                                HAKAN ŞÜKÜR: İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sn Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun.

                                EMRE USLU: Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası.



                                TUNCAY OPÇİN: Deprem Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescilledi. Zamanın ruhu değişimden yana o galip gelecek.

                                AYDOĞAN VATANDAŞ: Özal'ın gelişini engellemek isteyenler, onun yelkenine rüzgar taşıdılar. bugün benzerini Kılıçdaroğlu yaşıyor.



                                    KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İNCE'YE KASET KUMPASI
                                    Tüm bu yaşananların ardından 14 Mayıs'a saatler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde önünü açmak için gerçekleştirilen kirli kumpasın başrolünde firari terörist Cevheri Güven yer aldı.

                                    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

                                    Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.

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                                    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı! Eline verilen kağıttan yalanları sıraladı... FETÖ-PKK temaslarını inkar etti
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