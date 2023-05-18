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    • 18.05.2023 12:14
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    • 18.05.2023 12:29
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    Fondaş da havlu attı! İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Yurt dışı gezileri fiyaskoydu

    7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 puan gerisinde kalarak büyük bir hezimete uğradı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur öncesi koalisyon umudunu diri tutmaya çalışırken, CHP'ye yakın medyada da isyan bayrakları açılmaya başlandı. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ve ABD'de gerçekleştirdiği icazet gezilerini "fiyasko" olarak niteledi. Saymaz, gezileri sırasında Kılıçdaroğlu'nun yanında seyahat eden gazetecilerin arasındaydı.

    takvim.com.tr
    Fondaş da havlu attı!

    Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimete uğrarken; 2. turda yeniden iddiasını ortaya koyabilmek adına ayağa kalkmaya çalışıyor. Ancak fondaş gazeteciler dahil, CHP tabanında şimdiden eleştiri okları Kılıçdaroğlu'na yönelmiş durumda. Listeye eklenen son isim Kılıçdaroğlu'nun adaylık mücadelesinde yanında duran İsmail Saymaz oldu.

    KAYIPLARA KARIŞTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden hemen önce icazet seferlerine çıktı. Kılıçdaroğlu, sırasıyla ABD, İngiltere ve Almanya'ya gitti. Yurt dışı ziyaretlerinde öne çıkan ikili görüşmeler değil, Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri oldu.

    Kayıp saatlerini "Hamburger yemeye gittik" olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, kamuoyunu ikan edememişti.

    BİRLİKTE ABD'YE GİTMİŞTİ
    Yanında götürdüğü gazeteciler bile CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. O isimlerden biriydi İsmail Saymaz. Kılıçaroğlu ile ABD'ye giden Saymaz, tarihi seçimde yine hüsrana uğrayan başkanını bu kez tefe koydu.

    "ALMANYA GEZİSİ FİYASKOYDU"
    Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesinde yaptığı bu ziyaretlerin gereksiz olduğunu vurgulayan Saymaz, 7'li koalisyonun adayını adeta yerden yere vurdu.

        Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Saymaz, "Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldığı için kimse bir şey anlamadı. Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu. O nasıl bir zamanlamaysa krize yol açtı." diye konuştu.

        "HAMBURGER YEMEYE GİTTİK"
        Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında 8 saat ortadan kaybolmuş, güzergahı üzerinden FETÖ elebaşının de yaşadığı bilinen Pensilvanya eyaletinden geçmişti.

        CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri kulak arkası etmiş, "Hamburger yemeye gittik." diyerek kendisine gelen tepkileri kulak arkası etmişti.

            TEFECİLERDEN PARA DİLENDİ
            İkinci durağı İngiltere olan Kılıçdaroğlu, "Gençler parayı buldum, 300 milyar dolar Türkiye'ye getireceğim." demişti. Kılıçdaroğlu'nun Londralı tefecilerle anlaştığı, 'temiz para' diyerek algı yaptığı paraların neye karşılık verileceği ise yanıt bulmamıştı.

            Daha sonra Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, aynı gün İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na verilen "hapis" cezası sonrasında yurda dönmemesi nedeniyle sert tepkilere maruz kalmıştı.

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            Haberler Haberler Fondaş da havlu attı! İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Yurt dışı gezileri fiyaskoydu
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