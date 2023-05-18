Fondaş da havlu attı! İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Yurt dışı gezileri fiyaskoydu

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Saymaz, "Amerika gezisi başarılı bir gezi değildi, kayıp 8 saatle anılır oldu. İngiltere gezisi kapalı kapılar ardında yapıldığı için kimse bir şey anlamadı. Almanya gezisi zaten bir fiyaskoydu. O nasıl bir zamanlamaysa krize yol açtı." diye konuştu.