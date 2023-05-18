Fondaş da havlu attı! İsmail Saymaz'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Yurt dışı gezileri fiyaskoydu

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimete uğrarken; 2. turda yeniden iddiasını ortaya koyabilmek adına ayağa kalkmaya çalışıyor. Ancak fondaş gazeteciler dahil, CHP tabanında şimdiden eleştiri okları Kılıçdaroğlu'na yönelmiş durumda. Listeye eklenen son isim Kılıçdaroğlu'nun adaylık mücadelesinde yanında duran İsmail Saymaz oldu.
KAYIPLARA KARIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmeden hemen önce icazet seferlerine çıktı. Kılıçdaroğlu, sırasıyla ABD, İngiltere ve Almanya'ya gitti. Yurt dışı ziyaretlerinde öne çıkan ikili görüşmeler değil, Kılıçdaroğlu'nun kayıp saatleri oldu.
Kayıp saatlerini "Hamburger yemeye gittik" olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, kamuoyunu ikan edememişti.
BİRLİKTE ABD'YE GİTMİŞTİ
Yanında götürdüğü gazeteciler bile CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi. O isimlerden biriydi İsmail Saymaz. Kılıçaroğlu ile ABD'ye giden Saymaz, tarihi seçimde yine hüsrana uğrayan başkanını bu kez tefe koydu.
"ALMANYA GEZİSİ FİYASKOYDU"
Kılıçdaroğlu'nun adaylık öncesinde yaptığı bu ziyaretlerin gereksiz olduğunu vurgulayan Saymaz, 7'li koalisyonun adayını adeta yerden yere vurdu.