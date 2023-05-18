14 Mayıs sonrası sosyal medyadan oy avcılığına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! CHP seçmeni tercihini açıkladı: "Başkan Erdoğan'a oy vereceğim"

14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.
CHP SEÇMENİ TERCİHİNİ AÇIKLADI: "BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERECEĞİM" | VİDEO İZLE
KILIÇDAROĞLU SEÇMENİ BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERECEK
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı milyonların duygularına tercüman oldu.
Röportajın başında sandığa gitmeyeceğini belirten CHP seçmeni, konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.