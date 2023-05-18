14 Mayıs sonrası sosyal medyadan oy avcılığına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! CHP seçmeni tercihini açıkladı: "Başkan Erdoğan'a oy vereceğim"





REİS DİYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun kendisine ait olmadığını adaylar arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çeken vatanda, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 44.5 oy kendi oyu değil. Tayyip Erdoğan'a oy vermeye giden insanlar, "ölürüz" , " Reis" diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken, "Ya lanet olsun biz neden Kılıçdaroğlu'na mecburuz" diyerek sandıklarda oy veriyoruz. Şimdi bu iki seçmen arasında hangisi kazanır? Bu gerçeği görmek lazım. Sandığa gidersem ben de Tayyip'e vereceğim, ben razıyım yani. Reis diyoruz." ifadeleriyle oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

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