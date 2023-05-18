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    • 18.05.2023 12:28
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    14 Mayıs sonrası sosyal medyadan oy avcılığına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! CHP seçmeni tercihini açıkladı: "Başkan Erdoğan'a oy vereceğim"

    14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı milyonların duygularına tercüman oldu. CHP seçmeni olduğunu belirten bir vatandaş, sandığa giderse oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini ifade ederek, "Erdoğan'a oy vermeye giden insanlar, "ölürüz" , " Reis" diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken, "Ya lanet olsun biz neden Kılıçdaroğlu'na mecburuz" diyerek sandıklarda oy veriyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’a oy vereceğim

    14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.

    CHP SEÇMENİ TERCİHİNİ AÇIKLADI: "BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERECEĞİM" | VİDEO İZLE


    KILIÇDAROĞLU SEÇMENİ BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERECEK
    Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı milyonların duygularına tercüman oldu.

    Röportajın başında sandığa gitmeyeceğini belirten CHP seçmeni, konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.



        CHP'nin başını çektiği koalisyonun 3 seferdir farklı adayları kendilerine dayattıklarını belirten CHP'li seçmen, 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

        İLK TURDAN KAYBEDECEKTİ GİTTİK OY VERDİK
        CHP ve Kılıçdaroğlu'nu seçimi kaybedeceğini bildiğini belirten seçmen, "En sonunda da kendini aday yaptı. Tayyip Erdoğan karşısında açık ara fark yiyeceğini biliyorum, ilk turda da kazanacağını biliyordum, mecburen gittik verdik. Seçmeni, afedersiniz özür dileyerek söylüyorum eşek gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bırakamazlar o yüzden ona oy vermem." dedi.



        REİS DİYORUZ
        Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun kendisine ait olmadığını adaylar arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çeken vatanda, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 44.5 oy kendi oyu değil. Tayyip Erdoğan'a oy vermeye giden insanlar, "ölürüz" , " Reis" diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken, "Ya lanet olsun biz neden Kılıçdaroğlu'na mecburuz" diyerek sandıklarda oy veriyoruz. Şimdi bu iki seçmen arasında hangisi kazanır? Bu gerçeği görmek lazım. Sandığa gidersem ben de Tayyip'e vereceğim, ben razıyım yani. Reis diyoruz." ifadeleriyle oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

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        Haberler Güncel 14 Mayıs sonrası sosyal medyadan oy avcılığına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! CHP seçmeni tercihini açıkladı: "Başkan Erdoğan'a oy vereceğim"
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