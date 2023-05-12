PKK-FETÖ el ovuşturuyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve terörist ortakları: Yıkacağız, intikam alacağız, böleceğiz

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi. Durum öyle bir hal aldı ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları PKK-FETÖ el ovuşturmaya "Yıkacağız, intikam alacağız, böleceğiz" naraları atmaya başladı.
Bu bağlamda Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu ve terörist ortaklarının kirli birlikteliğini sizler için derledi.
HDPKK'DAN TAM DESTEK
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDPKK'dan geldi. Destek açıklamasıyla birlikte HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmaya başladı.