Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.05.2023 01:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2023 01:47
    ABONE OL

    PKK-FETÖ el ovuşturuyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve terörist ortakları: Yıkacağız, intikam alacağız, böleceğiz

    14 Mayıs seçimlerine sayılı saatler kala Kılıçdaroğlu'na adaylığının ilk anından itibaren destek sağlayan FETÖ-PKK el ovuşturmaya başladı. Kurulan birliktelikle birlikte kirli planlar ve senaryolar sahnelenirken, Kemal Kılıdaçdaroğlu'nun terörist ortakları, "Yıkacağız, intikam alacağız, böleceğiz" naraları atmaya başladı. Bu bağlamda Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu ve terörist ortaklarının kirli birlikteliğini sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    PKK-FETÖ el ovuşturuyor

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi. Durum öyle bir hal aldı ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları PKK-FETÖ el ovuşturmaya "Yıkacağız, intikam alacağız, böleceğiz" naraları atmaya başladı.



    Bu bağlamda Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu ve terörist ortaklarının kirli birlikteliğini sizler için derledi.



    HDPKK'DAN TAM DESTEK
    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDPKK'dan geldi. Destek açıklamasıyla birlikte HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

    HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmaya başladı.



        KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
        Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK terör örgütü elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na peşi sıra destek açıklamaları geldi.



        CEMİL BAYIK
        Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir."



        MURAT KARAYILAN
        Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi. Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.



            MUSTAFA KARASU
            Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek, ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor." dedi.



            DURAN KALKAN
            PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.

            7'Lİ KOALİSYONA OY DİYE YALVARDI
            Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür." diyerek 7'li koalisyona oy istedi.



            BESE HOZAT
            Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

            Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi. Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.



                HELİN ÜMİT
                PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, "Bizim savaşmamız size umut oluyor" vurgusu yaparak 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın, birlik olun" zılgıtı çekti. Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.



                SABRİ OK
                HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.



                REMZİ KARTAL
                Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.



                    MİHRAÇ URAL
                    Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte HDP etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.



                    SALİH MÜSLİM
                    Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 14 Mayıs'ın iktidarı yıkmak için bir fırsat olduğunu öne süren teröristbaşı "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin PKK'nın yayın organına konuşan terörist Müslim bölücü bir dille 'Kürdistan' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi faşistlikle suçladı. Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan teröristlere yaptığı operasyondan rahatsız olduğunu söyleyen PKK/PYD'li Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı 7 koalisyona ve koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na seslendi.



                    İSMAİL KARDAŞ
                    PKK terör örgütünün Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş CHP'nin ittifak ortağı HDP övgüler dizerek Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. Kardaş "Seçimdeki tek hedefimiz, Kürdistan ve Türkiye'deki tek adam rejimini değiştirmek, AKP-MHP faşizmini alaşağı etmek. Kürt gerillasının mücadelesinin ardından son adımı atmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona destek istedi.




                    FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ
                    14 Mayıs'a saatler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde önünü açmak için gerçekleştirilen kirli kumpasın başrolünde firari terörist Cevheri Güven yer aldı.

                    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

                    Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce’yi aradım
                    Haberler Güncel PKK-FETÖ el ovuşturuyor! Kemal Kılıçdaroğlu ve terörist ortakları: Yıkacağız, intikam alacağız, böleceğiz
                        loading
                        SON DAKİKA