7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yediği fark sonrası ilkesiz siyasetini bir kez daha ortaya koydu.
İkinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.
Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta iradesini bir kez daha sandığa yansıtacak.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİYÜZLÜ SİYASET ÖRNEĞİ
Kılıçdaroğlu sandıkta fark yemesinin ardından ikiyüzlü bir siyaset örneği sergiledi.
14 Mayıs öncesi HDPKK ile masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı.
ATATÜRK FOTOĞRAFININ ÖNÜNE GEÇİP VİDEO ÇEKTİ
Daha önce sık sık evinin mutfağından algı içerikli videolar paylaşan, "Kürt" ve "Alevi" şeklinde videolar çekerek alttan alta ayrımcılık körükleyen Genel Merkezdeki Türk bayrağını kaldıran danışmanına ses çıkarmayan HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu bu kez Atatürk fotoğrafının önüne geçti.
FETÖ'NÜN KUMPASLARINI HATIRLADI
İkinci tur için adeta her tuşa basan Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için FETÖ'nün kurduğu kumpasları hatırlatarak pişkince oy istedi.
Seçim öncesi icazet turuna çıktığı ABD'nin FETÖ ile iş tuttuğunu da yeni hatırlayan Kılıçdaroğlu, "Amerika ve FETÖ ile iş birliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda'yı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız." şeklinde ifadeler kullandı.