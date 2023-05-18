Kılıçdaroğlu bir de Suriyeli provokasyonunu körükleyerek pişkinliğinin dozunu artırdı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye için karar ver" notu ile paylaştığı bu videosu tepki çekti.

Öyle ki seçim öncesi FETÖ'cülere KHK sözü veren, FETÖ yalakası Taraf Yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir birinci sıraya yazan FETÖ'nün kaset kumpaslarını defalarca dillendiren aynı Kılıçdaroğlu'ydu...

"FETÖ PKK SEVİSİNİ VEKİL YAPAN KENDİSİ DEĞİL Mİ?"

Hürriyet Yazarı Nedim Şener de Kılıçdaroğlu'nun bu ilkesiz siyasetini eleştirerek tepki gösterdi. Şener, "FETÖ, kumpas, kozmik oda, mülteciler aklına gelmiş. Yahu baş mimarlarından Davutoğlu ve Babacan ile 6'lı masaya oturan, onlara karşılıksız 37 vekillik veren, FETÖ'nün yargı ayağını oluşturan Sadullah Ergin'i Ankara'dan, FETÖ PKK sevici "Kemalizm ırkçılıktır" diyen taraf yazarını İzmir'den vekil yapan, devletten atılan FETÖ'cüleri "KHK'lıları iade edeceğiz" diyen kendisi değil mi ?" ifadelerini kullandı.

"MİLLİYETÇİLİK ROLÜ ÜZERİNDEKİ CEKET GİBİ BOL DURUYOR"

Şener bir de, "Seçim sürecinde "reklamı olmasın" diye terör örgütü PKK'nın adını anmadığını söylemişti, şimdi milliyetçilik rolü için yaptığı konuşmada PKK'dan bahsederek reklamını yapmış 10 gün için büründüğü Milliyetçilik rolü üzerindeki ceket gibi bol duruyor" ifadeleriyel tepki gösterdi.

İLKESİZ SİYASETİ YANDAŞLARI BİLE YUTMADI

Öte yandan seçimlerin ardından CHP'nin daha da sarıldığı ilkesiz siyaset örneği yandaşlarını da memnun etmedi. CHP yandaşı Nevşin Mengü, "Muhalefet tüm tuşlara basma stratejisi seçti anlaşılan. Kararlılıktan ziyade telaş gibi yansıyor." ifadelerini kullandı.