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    • 18.05.2023 11:48
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    • 18.05.2023 12:13
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    CHP'den ilkesiz siyaset örneği: Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ kumpaslarını Canan Kaftancıoğlu PKK'nın terör örgütü olduğunu hatırladı

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine ilkesiz siyaset örneği sergiledi. Seçimden önce FETÖ ve HDPKK ile yol yürüyen Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta fark yemesinin ardından 'milliyetçiliği' ve FETÖ'nün kumpaslarını hatırladı. Milliyetçi tabanın oyunu alabilmek için Atatürk fotoğrafının önüne geçen Kılıçdaroğlu'nun söylemleri samimiyetsiz bulundu. Öte yandan devleti katil olmakla suçlayan ve teröristlere güzelleme çeken Canan Kaftancıoğlu da milliyetçi söylemler dillendirdi. CHP tarafından sergilenen ikiyüzlü tavır sert tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilkesiz siyaset örneği!

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde yediği fark sonrası ilkesiz siyasetini bir kez daha ortaya koydu.

    İkinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs seçimlerini Cumhur İttifakı açık ara önde tamamladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.

    Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.



    Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta iradesini bir kez daha sandığa yansıtacak.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN İKİYÜZLÜ SİYASET ÖRNEĞİ
    Kılıçdaroğlu sandıkta fark yemesinin ardından ikiyüzlü bir siyaset örneği sergiledi.

    14 Mayıs öncesi HDPKK ile masaya oturan Kandil'den gelen destek açıklamalarına ses çıkarmayan, FETÖ'cülere KHK sözü veren Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından çektiği bir video ile milliyetçi tabandan oy alabilmek için adeta kıvrandı.

    ATATÜRK FOTOĞRAFININ ÖNÜNE GEÇİP VİDEO ÇEKTİ
    Daha önce sık sık evinin mutfağından algı içerikli videolar paylaşan, "Kürt" ve "Alevi" şeklinde videolar çekerek alttan alta ayrımcılık körükleyen Genel Merkezdeki Türk bayrağını kaldıran danışmanına ses çıkarmayan HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu bu kez Atatürk fotoğrafının önüne geçti.

    FETÖ'NÜN KUMPASLARINI HATIRLADI
    İkinci tur için adeta her tuşa basan Kılıçdaroğlu milliyetçi tabandan oy alabilmek için FETÖ'nün kurduğu kumpasları hatırlatarak pişkince oy istedi.

    Seçim öncesi icazet turuna çıktığı ABD'nin FETÖ ile iş tuttuğunu da yeni hatırlayan Kılıçdaroğlu, "Amerika ve FETÖ ile iş birliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda'yı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız." şeklinde ifadeler kullandı.

        Kılıçdaroğlu bir de Suriyeli provokasyonunu körükleyerek pişkinliğinin dozunu artırdı.

        BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
        Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye için karar ver" notu ile paylaştığı bu videosu tepki çekti.

        Öyle ki seçim öncesi FETÖ'cülere KHK sözü veren, FETÖ yalakası Taraf Yazarı Yüksel Taşkın'ı İzmir birinci sıraya yazan FETÖ'nün kaset kumpaslarını defalarca dillendiren aynı Kılıçdaroğlu'ydu...

        "FETÖ PKK SEVİSİNİ VEKİL YAPAN KENDİSİ DEĞİL Mİ?"
        Hürriyet Yazarı Nedim Şener de Kılıçdaroğlu'nun bu ilkesiz siyasetini eleştirerek tepki gösterdi. Şener, "FETÖ, kumpas, kozmik oda, mülteciler aklına gelmiş. Yahu baş mimarlarından Davutoğlu ve Babacan ile 6'lı masaya oturan, onlara karşılıksız 37 vekillik veren, FETÖ'nün yargı ayağını oluşturan Sadullah Ergin'i Ankara'dan, FETÖ PKK sevici "Kemalizm ırkçılıktır" diyen taraf yazarını İzmir'den vekil yapan, devletten atılan FETÖ'cüleri "KHK'lıları iade edeceğiz" diyen kendisi değil mi ?" ifadelerini kullandı.

        "MİLLİYETÇİLİK ROLÜ ÜZERİNDEKİ CEKET GİBİ BOL DURUYOR"
        Şener bir de, "Seçim sürecinde "reklamı olmasın" diye terör örgütü PKK'nın adını anmadığını söylemişti, şimdi milliyetçilik rolü için yaptığı konuşmada PKK'dan bahsederek reklamını yapmış 10 gün için büründüğü Milliyetçilik rolü üzerindeki ceket gibi bol duruyor" ifadeleriyel tepki gösterdi.

        İLKESİZ SİYASETİ YANDAŞLARI BİLE YUTMADI
        Öte yandan seçimlerin ardından CHP'nin daha da sarıldığı ilkesiz siyaset örneği yandaşlarını da memnun etmedi. CHP yandaşı Nevşin Mengü, "Muhalefet tüm tuşlara basma stratejisi seçti anlaşılan. Kararlılıktan ziyade telaş gibi yansıyor." ifadelerini kullandı.

        CANAN KAFTANCIOĞLU DA MİLLİYETÇİLİĞE SOYUNDU!
        Kemal Kılıçdaroğlu gibi ajans direktiğifle milliyetçiliğe soyunan bir diğer isim ise Canan Kaftancıoğlu oldu.

        Defalarca kez devleti hedef alan MLKP terör örgütü elebaşlarından Hasan Ocak'a "komutan" diyerek selam çakan PKK'lı Sakine Cansız'a güzelleme yapan Canan Kaftancıoğlu bu kez oy devşirmek için milliyetçilik rolüne büründü.

        Kaftancıoğlu katıldığı FOX TV yayınında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Şu anda cezasını çekiyordur." dedi.

        Ajansın verdiği rolü sürdüren Canan Kaftancıoğlu, "CHP'nin kuruluşu ve geldiği 100 yıl boyunca terör örgütleri konusunda tavrı nettir. Biz terör örgütlerinin ismini bile anmayız ki toplumda yayılmasın." ifadeleriyle vites yükseltti.

        Öte yandan Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri aklamaya yönelik attığı tweetler de akıllarda.

            İşte o tweetlerden bazıları;

            İNGİLİZ DE YENİ PLANI YAZDI
            İngiliz merkezli BBC de muhalefetin yeni statejisini yazdı.

            Kapmanya dilinin sertleşeceği belirtilirken, "terörle yan yanalar" algısını kırmak için mücadele verileceğine dikkat çekildi.
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            Haberler Güncel CHP'den ilkesiz siyaset örneği: Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ kumpaslarını Canan Kaftancıoğlu PKK'nın terör örgütü olduğunu hatırladı
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