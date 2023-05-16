HDPKK'nın ortağı Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına tepkiler çığ gibi: "Askerlerimizi kimin şehit ettiğini de yaz ki samimiyetini görelim"

Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında üç asker şehit oldu. Saldırının ardından devam eden operasyonda beş terörist etkisiz hale getirildi. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise şehitlerimiz için sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. HDPKK'nın ortağı Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı taziye mesajında PKK'nın ismini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı taziye mesajında, "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun şehitlerimiz için taziye mesajında PKK'nın ismini kullanmaması sosyal medyadan büyük tepki topladı.
Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu. HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.
İŞTE O TEPKİLER...
"HANGİSİ DOĞRU KEMAL BEY? SELO'YA ÖZGÜRLÜK MÜ? ŞEHİTLERE BAŞSAĞLIĞI MI"
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine HDP ile işbirliği, teröristbaşı Apo'ya özgürlük vaadlerine sessiz kaldığı ve PKK elebaşlarından kendisine gelen destek mesajlarına tepki göstermediği için bu taziye mesajını samimi bulmayan vatandaşlar, "Hangisi doğru Kemal Bey? Selo'ya özgürlük mü? Şehitlere başsağlığı mı? Zira mehmetçik Selo'nun partisinin dağ kadrosu tarafından şehit edildi." sözleriyle tepki gösterdi.