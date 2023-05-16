HDPKK'nın ortağı Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına tepkiler çığ gibi: "Askerlerimizi kimin şehit ettiğini de yaz ki samimiyetini görelim"

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı taziye mesajında, "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun şehitlerimiz için taziye mesajında PKK'nın ismini kullanmaması sosyal medyadan büyük tepki topladı.

Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu. HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

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