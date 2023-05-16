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    • 16.05.2023 20:18
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    HDPKK'nın ortağı Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajına tepkiler çığ gibi: "Askerlerimizi kimin şehit ettiğini de yaz ki samimiyetini görelim"

    HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu şimdilerde 'vatanseverim' algısı oluşturmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit olan üç asker için taziye mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun şehitlerimiz için taziye mesajında PKK'nın ismini kullanmaması sosyal medyadan büyük tepki topladı.Sosyal medya kullancıları Selahattin Demirtaş için vaad edilen özgürlük çağırılarını hatırlatarak, "Hangisi doğru Kemal Bey? Selo'ya özgürlük mü? Şehitlere başsağlığı mı?" "Askerlerimizi kimin şehit ettiğini de yaz ki samimiyetini görelim" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Takvim.com.tr o tepkileri sizler için derledi. İşte o tepkiler...

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun taziye mesajına büyük tepki!

    Şırnak-Merkez Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında üç asker şehit oldu. Saldırının ardından devam eden operasyonda beş terörist etkisiz hale getirildi. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise şehitlerimiz için sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. HDPKK'nın ortağı Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı taziye mesajında PKK'nın ismini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı taziye mesajında, "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun şehitlerimiz için taziye mesajında PKK'nın ismini kullanmaması sosyal medyadan büyük tepki topladı.

    Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu. HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

    İŞTE O TEPKİLER...


    "HANGİSİ DOĞRU KEMAL BEY? SELO'YA ÖZGÜRLÜK MÜ? ŞEHİTLERE BAŞSAĞLIĞI MI"
    Cumhurbaşkanlığı seçimlerine HDP ile işbirliği, teröristbaşı Apo'ya özgürlük vaadlerine sessiz kaldığı ve PKK elebaşlarından kendisine gelen destek mesajlarına tepki göstermediği için bu taziye mesajını samimi bulmayan vatandaşlar, "Hangisi doğru Kemal Bey? Selo'ya özgürlük mü? Şehitlere başsağlığı mı? Zira mehmetçik Selo'nun partisinin dağ kadrosu tarafından şehit edildi." sözleriyle tepki gösterdi.

        TERÖRİSTLERİ LANETLE
        Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından, Diyarbakır'da 51 kişinin katil zanlısı olan, ve halen tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için vaad edilen özgürlük çağırılarını hatırlatan kullanıcalar, "Teröristi lanet", "Teröristlere lanet okusana dedem" ifadelerini kullandı.

        "NEDEN SÖYLEYEMİYORSUN ORTAKLARINI KIRMAK İSTEMİYOR MUSUN"

        "KİMİN ŞEHİT ETTİĞİNİ NİYE YAZAMIYORSUN?"


            "ORTAKLARINIZ YAPTI ORTAKLARINIZ"

            "HDP İLE KOL KOLA YÜRÜMEKTEN UTANMIYOR MUSUNUZ?"

            "YAZIKLAR OLSUN"
            Bir sosyal medya kullanıcı ise "Seçim Propagandası yaptığın HDPKK TERÖR destekçisi Parti'nin sırtını dayadığını TERÖRİST'LER Şehit etti Askerimizi. Ama sen onlara 2 laf edemedin. PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR diyemedin. Ve Attığı tweet'de kınayamadın. YAZIKLAR OLSUN." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

                "SAMİMİYETİNİ GÖRELİM"
                Bir vatandaş ise "Askerlerimizi kimin şehit ettiğini de yaz ki samimiyetini görelim." ifadelerine yer verdi.

                "KİM ŞEHİT ETTİ BİZİM ASKERİMİZİ KEMAL"

                Bir vatandaş ise tepkisini, "Kim şehit etti bizim askerimizi keMAL? Söylesene onu da?" sözleriyle dile getirdi.

                "PKK YAPTI SAYIN BAY BAY KEMAL"
                Bir vatandaş ise Kılıçdroğlu'na tepki göstererek, "PKK yaptı sayın BAY BAY KEMAL. Lütfen terör saldırısını düzeneleyenlere de lanet okuyunuz. Şöyle masaya vurun yumruğunuzu" ifadelerini kullandı.

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