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    • 13.05.2023 15:38
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    • 13.05.2023 16:43
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    HDPKK mitinginde skandal "Biji Serok Apo Biji Serok Kemal" sloganları! Türk bayraklarını indirip bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler

    Son dakika haberleri... Türkiye 14 Mayıs seçimlerine saatler kala yeni bir skandal ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu’nun adaylık ilanın hemen ardından kirli pazarlığa oturduğu HDP’nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine saatler kala düzenlediği Kılıçdaroğlu’na destek mitinginde “Biji Serok APO, Biji Serok Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı. Öte yandan bir başka Kılıçdaroğlu'na destek mitinginde alanda bulunan birkaç Türk bayrağının indirilmesi istenirken aynı zamanda polis ısırmasıyla tanınan Saliha Aydeniz, bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

    takvim.com.tr
    Biji Serok Apo Biji Serok Kemal sloganları

    Türkiye tarihi bir seçimin arifesindeyken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK'nın mitinginde skandal bir olay yaşandı.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanın hemen ardından kirli pazarlığa oturduğu HDP'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine saatler kala düzenlediği Kılıçdaroğlu'na destek mitinginde "Biji Serok APO, Biji Serok Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.

    Son olarak tansiyonun yüksek olduğu son günde, HDPKK mitinginde atılan sloganlar, sosyal medyada gündem oldu.

    Birçok kullanıcı HDPKK'ya tepki gösterirken bazı kullanıcılar skandalın Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonun kirli pazarlığının bir sonucu olduğunu söyledi.

        KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK MİTİNGİNDE ÖCALAN POSTERLERİ
        Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen mitingde, İmralı'ya selam söyleyenler, bebek katili Öcalan'a özgürlük çağrısı yapanlar bir de Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Mitingde "Bir oy Kemal'e bir oy Yeşil Sol'a" çağrısı yapıldı.

        BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN SÖZÜNÜN OLDUĞU PANKART AÇILDI
        HDP, İstanbul Yenikapı'daki mitingi terör örgütü PKK propagandasına dönüştü. PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin bu mitinginde, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sözlerine yer verilen bir pankart açıldı.

        TÜRK BAYRAKLARINI İNDİRDİLER
        7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları, seçime saatler kala bir skandala daha imza attı.

            Kılıçdaroğlu'na destek için düzenlenen Mitingin sunucusu alanda olan birkaç Türk bayrağını "HDP bayrakları dışındaki bayrakları indirmeye çalışalım sevgili arkadaşlar" bu sözlerle indirilmesini istedi.

            Yine aynı mitingde sahneye çıkan polisi ısırmasıyla anılan Saliha Aydeniz, "Sayın Öcalan özgür olmadıkça Türkiye'de özgür olamaz. Sayın Öcalan'ın özgür olması gerekiyor" dedi.

            PKK-FETÖ EL OVUŞTURUYOR!
            7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için adeta milli güvenlik sorunu haline geldi. Durum öyle bir hal aldı ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları PKK-FETÖ el ovuşturmaya "Yıkacağız, intikam alacağız, böleceğiz" naraları atmaya başladı.



            Bu bağlamda Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu ve terörist ortaklarının kirli birlikteliğini sizler için derledi.



                HDPKK'DAN TAM DESTEK
                Adaylığını ilan ettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı. Destek açıklamasıyla birlikte HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.



                KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
                Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK terör örgütü elebaşları Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal'dan Kılıçdaroğlu'na peşi sıra destek açıklamaları geldi.



                CEMİL BAYIK
                Terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık "Önder Apo ve halkımız birleşmiştir ve ayrı düşünülemez. Önder Apo'suz yaşam olmaz bu da Apo'nun gerçekliğidir." dedi. Bayık, elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü dışında hiçbir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Bizim için özgürlük ve mücadelemizi büyütme zamanıdır. Önderliği fiziki özgürlüğüne kavuşturmalıyız. Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo'nun dostları Önder Apo'nun özgürlüğüne kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu direniş sonuç alıncaya kadar da devam edecektir."



                    MURAT KARAYILAN
                    Terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan da sanki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı koalisyona kendisi döndürmüş gibi bir sevinçle, masadaki krizin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti, "Bu, Türkiye demokrasi hareketi açısından çok iyi bir şey. Niye? Çünkü halkın gerçekten değişim istediği ortaya çıktı. Halk bu iktidarın değişmesini istiyor. Bu biçimde toplum mühendisliğine dayalı projelerin sonuç almayacağı görüldü. Dolayısıyla bu durum, aslında demokratik çevreler açısından bir güç oldu; bu planları yapan kesimlere de bir darbe oldu. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Bu tür planları gerçekleştirmek isteyen derin ellerin sonuç alamayacağı görüldü" sözleriyle dile getirdi. Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de iddia etti. Karayılan, "Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." dedi.



                    MUSTAFA KARASU
                    Hain örgütün elebaşı Mustafa Karasu, 7'li koalisyona desteğini yineleyerek, ''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Muhalefetin, muhalif güçlere hesap sorması gerekiyor. Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor." dedi.



                    DURAN KALKAN
                    PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.

                    7'Lİ KOALİSYONA OY DİYE YALVARDI
                    Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür." diyerek 7'li koalisyona oy istedi.



                        BESE HOZAT
                        Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

                        Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi. Hozat açıklamasında PKK'nın seçimlere kadar askeri eylemlerine son verdiğini duyururken "Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık" şeklinde konuştu.



                        HELİN ÜMİT
                        PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, "Bizim savaşmamız size umut oluyor" vurgusu yaparak 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın, birlik olun" zılgıtı çekti. Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.



                        SABRİ OK
                        HDP'li Sırrı Sakık ile aynı ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen Ok devlete ve hükümete saldırdı. Skandal ifadeler kullanan Ok, "Bu devlet, yani AKP, Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık zihniyetini temsil ediyor. İktidarlarını sürdürmek için ellerinde hiçbir şey kalmadı. Bundan dolayı AKP-MHP iktidarından ve Türk devletinin 100 yıllık baskıcı zihniyetinden kurtulmak için bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.



                            REMZİ KARTAL
                            Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.



                            MİHRAÇ URAL
                            Reyhanlı katliamının sorumlularından THKP-C terör örgütü elebaşı Mihraç Ural, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte HDP etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.



                            SALİH MÜSLİM
                            Başkan Erdoğan'ı hedef alarak 14 Mayıs'ın iktidarı yıkmak için bir fırsat olduğunu öne süren teröristbaşı "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek" dedi. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin PKK'nın yayın organına konuşan terörist Müslim bölücü bir dille 'Kürdistan' ifadelerini kullanırken Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi faşistlikle suçladı. Türkiye'nin Suriye'de yuvalanan teröristlere yaptığı operasyondan rahatsız olduğunu söyleyen PKK/PYD'li Müslim, "Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır." ifadeleriyle Başkan Erdoğan'a karşı 7 koalisyona ve koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na seslendi.



                                İSMAİL KARDAŞ
                                PKK terör örgütünün Avrupa faaliyetlerinden sorumlu CDK'nın sözde İsviçre Eşbaşkanı İsmail Kardaş CHP'nin ittifak ortağı HDP övgüler dizerek Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. Kardaş "Seçimdeki tek hedefimiz, Kürdistan ve Türkiye'deki tek adam rejimini değiştirmek, AKP-MHP faşizmini alaşağı etmek. Kürt gerillasının mücadelesinin ardından son adımı atmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı. "Bu seçimde tek oy iktidarı devirir" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona destek istedi.



                                KILIÇDAROĞLU 'SÖZ' DİYOR, FETÖ DE 'BAHAR'I BEKLİYOR
                                CHP, "Sana söz yine baharlar gelecek" sloganıyla seçim kampanyasını başlatıp, "KHK'lılara da bahar gelecek" derken cezaevlerindeki FETÖ'cülerin 'bahar' vurgulu mesajları dikkatlerden kaçmıyor.




                                VIP dinleme nedeniyle hapiste olan FETÖ'cü E.D., Deniz Baykal ve MHP'lilere yönelik kaset kumpası nedeniyle başka cezaevinde bulunan A.K.'ya gönderdiği mektupta baharın yaklaştığını söylüyor.



                                FETÖ'CÜ HAİNLERDEN PEŞİ SIRA DESTEK MESAJLARI
                                Pensilvanya'dakilere 'bahar getirme' sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek veren FETÖ'cü firari örgüt üyeleri Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla birlikte destek mesajları paylaştı.

                                HAKAN ŞÜKÜR: İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Sn Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun.

                                EMRE USLU: Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası.



                                TUNCAY OPÇİN: Deprem Kılıçdaroğlu'nun liderliğini tescilledi. Zamanın ruhu değişimden yana o galip gelecek.

                                AYDOĞAN VATANDAŞ: Özal'ın gelişini engellemek isteyenler, onun yelkenine rüzgar taşıdılar. bugün benzerini Kılıçdaroğlu yaşıyor.



                                    KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN İNCE'YE KASET KUMPASI
                                    Tüm bu yaşananların ardından 14 Mayıs'a saatler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde önünü açmak için gerçekleştirilen kirli kumpasın başrolünde firari terörist Cevheri Güven yer aldı.

                                    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." dedi.

                                    Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.
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                                    Haberler Güncel HDPKK mitinginde skandal "Biji Serok Apo Biji Serok Kemal" sloganları! Türk bayraklarını indirip bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
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