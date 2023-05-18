Belçikalı bakan PKK sevici Zuhal Demir'den skandal çağrı! AK Parti sert tepki gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark attı.
Başkan Erdoğan yurt dışı oylarında da büyük bir başarı göstererek % 57 oranını yakaladı.
TÜRKİYE DÜŞMANI ZUHAL DEMİR RAHATSIZ OLDU
Başkan Erdoğan'ın aldığı oy terör sevici Belçikalı Bakan Zuhal Demir'i rahatsız etti.
"DURDURMANIN TEK YOLU, ERDOĞAN'A OY VERMEYİ İMKANSIZ KILMAKTIR"
'Çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısı yaparak skandal niyetini açık eden Demir, "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" dedi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Zuhal Demir'in hazımsız ifadelerine tepki gösterdi.
Çelik şunları söyledi;
"Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir.
Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir."