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    • 18.05.2023 17:01
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    Belçikalı bakan PKK sevici Zuhal Demir'den skandal çağrı! AK Parti sert tepki gösterdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla fark atması Avrupa'daki PKK yandaşlarını da çıldırttı. PKK sevicliğiyle bilinen Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Skandal çağrıya AK Parti'den sert tepkiler yükseldi.

    takvim.com.tr
    Hazımsıza tepki!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark attı.

    Başkan Erdoğan yurt dışı oylarında da büyük bir başarı göstererek % 57 oranını yakaladı.

    TÜRKİYE DÜŞMANI ZUHAL DEMİR RAHATSIZ OLDU
    Başkan Erdoğan'ın aldığı oy terör sevici Belçikalı Bakan Zuhal Demir'i rahatsız etti.

    "DURDURMANIN TEK YOLU, ERDOĞAN'A OY VERMEYİ İMKANSIZ KILMAKTIR"
    'Çifte vatandaşlık kaldırılsın' çağrısı yaparak skandal niyetini açık eden Demir, "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" dedi.

    AK PARTİ'DEN TEPKİ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Zuhal Demir'in hazımsız ifadelerine tepki gösterdi.

    Çelik şunları söyledi;

    "Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir. Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir.

    Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir."

        KALIN: İZAN VE ÖLÇÜYÜ KAYBETTİLER
        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da skandal çağrıya tepki gösterdi.

        Kalın, "Cumhurbaşkanımıza oy verdiği için yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler. Bunu bir AB ülkesinde bakan olmuş bir kişi söylüyor. Takdiri size bırakıyorum. Buna en güzel cevabı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir." dedi.

        TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞTI
        Kendisine "Türk" denmesinden utandığını savunan Zuhal Demir, Türk vatandaşlığından çıkmıştı.

        MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI
        Daha önce "Müslümanlar bizim değerlerimize adapte olamaz" diyerek tepki çeken Demir, "Belçika'da yasayanların asimile olmaları kendi menfaatinedir" diyerek ülkede yaşayan Müslümanları hedef göstermişti.

        TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YI DİRENİŞ ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLADI
        Geçtiğimiz yıllarda N-VA'lı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Mark Demesmaeker ile Knack dergisine "Erdoğan Kürtleri öldürmek istiyor" başlıklı bir yazı yazan Demir, PKK'yı tanımlarken "yasaklı Kürt direniş örgütü" tabirini kullanmıştı.



        Demir terör örgütü PKK'nın toplantılarına da katılmıştı! PKK etkinliklerindeki fotoğraflarının sorulduğu bir programda ise Demir bunun olağan olduğunu söyleyip Brüksel'de düzenlenen PKK yürüyüşüne katıldığını da gizlemedi.

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