Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını bildirdi.
Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz 🚀— Murat KURUM (@murat_kurum) May 18, 2023
İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü.
Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız.@Toki_Kurumsal @yukselenanadolu pic.twitter.com/I8DFRh7whL
KURUM AFET KONUTLARINA İLİŞKİN PAYLAŞIMDA BULUNDU
Kurum, sosyal medya hesabından, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında bölgedeki inşaatların son durumuna ilişkin videoya da yer veren Kurum, şunları kaydetti:
"Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."