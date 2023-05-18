Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz"





Bir yandan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde AFAD koordinesinde kırsal mahallelerde yapımı tamamlanan 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı evlerin teslimatları sürerken diğer taraftan da zemin artı 3 ve 4 olarak planlanan TOKİ konutlarının inşaatı devam ediyor. Gündüz iş makineleri ve işçilerin hummalı çalışmalar yürüttüğü şantiye alanındaki hareketlilik havanın kararmasıyla da hız kesmiyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, depremzedelerin hiçbir eksiğinin kalmaması için gece gündüz demeden uğraş verdiklerini söyledi.

Yaşanan felaketten en fazla etkilenen ilçelerden birinin Türkoğlu olduğunu hatırlatan Okumuş, depremlerin ilk günü 1171 konutun yıkıldığını, 5 bin 671'i için ise orta ve ağır hasarlı olup yıkım kararı verildiğini ifade etti.