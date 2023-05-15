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    7'li koalisyon gergin... HDP'den PKK kanalında ittifak ortaklarını hedef alan 'basiretsizler' çıkışı: "Seçimi başarı olarak anlatmasınlar"

    Türkiye sandığa gitti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan oyların %49.50'sini alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon fark attı. Cumhur İttifakı da Meclis çoğunluğunu ele aldı. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıklar sürerken HDP'li Sezai Temelli, destek verdikleri Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalması üzerine 7'li koalisyonu topa tuttu. İttifak ortaklarını "üzerinize düşeni yapmadınız" sözleriyle eleştiren Temelli, bu durumu 'basiretsizlik' olarak tanımladı. 7'li koalisyonun seçimleri başarı olarak anlatmaması gerektiğini dillendirip, "Sosyal medya etkisinden çıkma lazım. Siyaset ciddi bir iştir" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7’li koalisyonda gergin atmosfer! HDP...

    Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

    Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.

    Öte yandan Cumhur İttifakı Meclis'teki çoğunluğu ele alırken, 7'li koalisyonda tam anlamıyla liste cümbüşü yaşandı.

    ETKİSİZ ELEMAN KÜÇÜK ORTAKLAR CHP'DEN 39 SANDALYE KOPARDI
    Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak.

    CHP 2018'E GÖRE 16 SANDALYE EKSİLDİ: PARTİ TABANI VE SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ
    Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.

    Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi de CHP ile alay edermişçesine, "Temel başkanımız son derece stratejik akıl ile % 1 oyumuzla 10 milletvekilliğini kapmıştır" açıklamasını yaptı.



        Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'li Sezai Temelli, destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrası 7'li koalisyonu topa tuttu.



        AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I HEDEF ALDI
        7'li koalisyonun kendi arasında yeteri kadar konsolide olamadığını dile getiren Temelli, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütleri örnek gösterip Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçlüsünü işaret etti;

        "Kendi tabanlarında yeterince bir konsolidasyon sağlamayadılar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütlü yaklaşımların etkileri, iki belediye başkanının bu konuda neredeyse yedek güç olarak sahaya sürülmesinden tutun da birçok etkiyi bir arada değerlendirmemiz gerekiyor"



        "BASİRETSİZLER" ÇIKIŞI: ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMADILAR
        7'li koalisyondaki ittifak ortaklarını "üzerinize düşeni yapmadınız" sözleriyle topa tutan Sezai Temelli, "Millet İttifakı üzerine düşeni yapmadı. Tam tersine iktidarın ekmeğine yağ sürecek açıklamalar o kadar çok oldu ki bunlar basiretsizlik örneğiydi. Kampanya yönetimindeki başarısızlıktı. 14 günde bunu telafi edebilir mi? Zor ama imkansız değil" dedi.




        "BAŞARI OLARAK ANLATMASIN..."
        "Sosyal medya etkisinden çıkma lazım. Siyaset ciddi bir iştir"         diyerek Kılıçdaroğlu şahsında masadaki diğer partilere zılgıt çeken Temelli, "Pandemi, ekonomik kriz, yaşadığımız deprem... Bütün bu krizler sonucunda Erdoğan yani Cumhur İttifakı %1 kaybetmiş. Şimdi Millet İttifakı "Biz bunu 50'nin altında bıraktık" şeklinde başarı olarak anlatmamalı" diye konuştu.
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        Haberler Güncel 7'li koalisyon gergin... HDP'den PKK kanalında ittifak ortaklarını hedef alan 'basiretsizler' çıkışı: "Seçimi başarı olarak anlatmasınlar"
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