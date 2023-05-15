7'li koalisyon gergin... HDP'den PKK kanalında ittifak ortaklarını hedef alan 'basiretsizler' çıkışı: "Seçimi başarı olarak anlatmasınlar"





Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'li Sezai Temelli, destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalması sonrası 7'li koalisyonu topa tuttu.





AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I HEDEF ALDI

7'li koalisyonun kendi arasında yeteri kadar konsolide olamadığını dile getiren Temelli, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütleri örnek gösterip Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üçlüsünü işaret etti;



"Kendi tabanlarında yeterince bir konsolidasyon sağlamayadılar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki tereddütlü yaklaşımların etkileri, iki belediye başkanının bu konuda neredeyse yedek güç olarak sahaya sürülmesinden tutun da birçok etkiyi bir arada değerlendirmemiz gerekiyor"