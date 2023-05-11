7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama operasyonu! Rusya'yı suçladı: "Kasetlerin arkasında siz varsınız"

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ | VİDEO İZLE
FETÖ-CHP KUMPASINA BOYUN EĞDİ İSTİFA ETTİ
Skandal sonrası CHP fondaşları da harekete geçti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasla ilgili açıklamalarda bulundu.
İnce, FETÖ-CHP kumpasına boyun eğerek, "Bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisine her evden bir oy istiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum." dedi.
NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI RUSYA'YA SALDIRI
Kurduğu kumpasın ifşa olması sonrası kirli ortağı FETÖ'yü aklama operasyonuna girişen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, attığı tweetle Rusya'ya saldırdı.