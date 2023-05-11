7'li koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü aklama operasyonu! Rusya'yı suçladı: "Kasetlerin arkasında siz varsınız"







SEÇİMLERDE KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEECEĞİNİ İLAN EDEN TKP DE TEPKİ GÖSTERDİ: ABD YANAŞMAK İÇİN...

Öte yandan daha önce "Utana sıkıla değil, açıktan söylüyoruz. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz" diyen TKP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan da Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Okuyan, "Bu açıklama ABD'ye iyice yanaşmak için yapıldı" dedi.







Okuyan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

İzmir Buca'da çok güzel bir toplantıdan çıktım, Tele 1'de 22'deki program için hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun komplo, kumpas, kasetlerle ilgili olarak Rusya'yı suçlayan açıklamasına dair bir çift söz etmek istiyorum.



Putin rejimine hiçbir yakınlığımız yok. Ayrıca her devlet gibi Rusya da gücü oranında başka ülkelerin iç siyasetini etkilemek ister. Ancak Türkiye'de siyasete müdahalenin en açık üç adresi emperyalist ABD, İngiltere ve Almanya'dır. Bu açıklama ABD'ye iyice yanaşmak için yapıldı.

Türkiye'de komploların, kirli tezgahların adresi açık ve netken seçimden üç gün önce Rusya'yı hedef göstermek Millet İttifakı'nın NATO'cu zihniyetine yakışıyor. Ancak Cumhurbaşkanı adayı olan birinin bu şekilde konuşması siyaset tekniği açısından da son derece tuhaf.





CHP YANDAŞLARININ YÜZLERİNİ DÜŞÜREN YAYIN

Daha sonra da TELE 1 yayınına konuk olan Yaşar Okuyan'ın sarf ettiği sözler, CHP yandaşlarının yüzlerini düşürdü. Okuyan yayında CHP ve Kılıçdaroğlu'nun NATO'cu olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı itham etmesine anlam veremediğini dile getirdi.

CHP'LİLERİN YÜZLERİNİ DÜŞÜREN YAYIN I VİDEO İZLE