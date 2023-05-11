Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK saldırıya geçti! Almanya'da 2 Türk vatandaş vahşice katledildi





PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ

Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.



TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARINDAN HDP'LİLERE TALİMAT

Bu tehditlerin yanında terörün siyasi ayağı HDP'ye talimat veren PKK elebaşları kendilerine oy vermeyen seçmenleri tehdit ederek HDP'lilere kapı kapı dolaşmaları talimatını vermişti.







Fotoğrafta: Saldırıyı gerçekleştiren HDPKK'lı terörist Murat D.



HDPKK YURTDIŞINDA SALDIRAYA GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nın ortakları resmen saldırıya geçti. Bunun son örneği ise Almanya'da meydana geldi. Almanya Sindelfingen'de HDPKK'lılar dehşet saçtı.