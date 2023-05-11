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    • 11.05.2023 23:19
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    • 11.05.2023 23:28
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK saldırıya geçti! Almanya'da 2 Türk vatandaş vahşice katledildi

    Seçime günler sayılı günler kala Kemal Kılıçdaroğlu'nun koalisyon ortağı HDPKK saldırıya geçti. Almanya'nın Sindelfingen şehrinde Kılıçdaroğlu-Erdoğan tartışması sonucu HDPKK'lılar silahla 2 Türk vatandaşını vahşice katletti, 5 kişiyi ise yaraladı. Öte yandan Alman medyası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK'lı teröriste sahip çıktı. BİLD gazetesinin yapıtğı haber haberde tek bir kelime dahi HDPKK'dan bahsetmezken, konuyu Başkan Erdoğan'a bağladı.

    HDPKK’lılar saldırıya geçti
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    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    PKK'DAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN YOKSA İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ
    Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.

    TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARINDAN HDP'LİLERE TALİMAT
    Bu tehditlerin yanında terörün siyasi ayağı HDP'ye talimat veren PKK elebaşları kendilerine oy vermeyen seçmenleri tehdit ederek HDP'lilere kapı kapı dolaşmaları talimatını vermişti.



    Fotoğrafta: Saldırıyı gerçekleştiren HDPKK'lı terörist Murat D.

    HDPKK YURTDIŞINDA SALDIRAYA GEÇTİ
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nın ortakları resmen saldırıya geçti. Bunun son örneği ise Almanya'da meydana geldi. Almanya Sindelfingen'de HDPKK'lılar dehşet saçtı.



    Fotoğrafta: HDPKK'lılar tarafından katledilen Ayhan B. (44)

    VAHŞİCE KATLETTİLER
    Alınan bilgilere göre Sindelfingen şehrindeki Mercedes firmasında çalışa Ayhan B. ve Özkan K, HDP'lilerle Kılıçdaroğlu-Erdoğan tartışması yaşıyor. Tartışmasonucu HDPKK'liler silahla Ayhan B. ve Özkan K'yı vahşice katledip, 5 kişiyi yaraladı.


        Fotoğrafta: Katledilen Özkan K. (44)

        "DEHŞETE DÜŞTÜK""
        Mercedes Basın Sözcüsü Johannes Leifert, Alman medyasına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



        "Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haber, bizi derinden sarstı ve dehşete düşürdü. Düşüncelerimiz ölenler, yakınları ve olay yerindeki tüm meslektaşlarımızla birlikte. 2 kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi ise polis tarafından gözaltında tutulmaktadır.

        HDPKK'LILAR SALDIRIYA GEÇTİ I VİDEO İZLE



        ALMAN MEDYASI BESLEDİĞİ HDPKK'LI KATİLE SAHİP ÇIKTI
        Öte yandan Alman medyası Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK'lı teröriste sahip çıktı. BİLD gazetesinin yapıtğı haber haberde tek bir kelime dahi HDPKK'dan bahsetmezken, konuyu Başkan Erdoğan'a bağladı.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDPKK saldırıya geçti! Almanya'da 2 Türk vatandaş vahşice katledildi
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