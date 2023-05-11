Mehmet Sevigen'den takvim.com.tr'ye 'Muharrem İnce' açıklaması: "İkinci FETÖ kumpası bu! Kılıçdaroğlu'nun önünü açmayı hedeflediler"

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi.
Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu.
"45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.
KASET KUMPASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ
Kaset kumpasının ardından sahneye Kemal Kılıçaroğlu çıktı... Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası parçasını paylaşarak "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" dedi, İnce'yi davet etti. Ancak bu daveti birçok kişi samimi bulmadı.
CHP liderinin "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" sözleri dikkatlerden kaçmadı.
Tüm bu yaşanan gelişmeler akıllara Deniz Baykal'a kurulan birinci FETÖ komplosunu getirdi.
Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan, Deniz Baykal'ın en yakınındaki isimlerden biri olan CHP'li Mehmet Sevigen, İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'in sorularını yanıtlayan Sevigen, yaşananları ikinci FETÖ kumpası olarak değerlendirip Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.
"PİSLİĞİN ÜZERİNDE OTURAN KILIÇDAROĞLU'NUN PİSLİĞİ ÇÖZME GİBİ BİR DERDİ YOK"
Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yaptığı "Gel bu pisliği beraber çözelim" çağrısını değerlendiren Sevigen, Baykal'a kurulan komploya atıfta bulunarak "Bir kere İnce'ye "Sen pisliğin içindesin. Bunları yaptın. Gel beraber çözelim" diye itham ediyor. Pisliği üzerinde oturan Kılıçdaroğlu'nun pisliği çözme gibi derdi olamaz" dedi.
Sevigen sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
Deniz Baykal kasedi yayınlandığı zaman mahkemelerde ben Kemal Bey'den rica ettim. "Gelin buna müdahil olun" dedim. Bir tane bile milletvekili göndermedi. Kendisini Genel Başkan yapmış, kendisini milletvekili yapmış Deniz Baykal'ın, Parti Meclis Üyesi yapmış Baykal'ın davalarına sahip çıkmayan Kılıçdaroğlu, Muharrem'e mi sahip çıkacak?
"MUHAKKAK BİR PAZARLIK VARDIR"
"Muharrem İnce boyun eğdi, kendi arkadaşlarına hesap vermesi lazım" diyen Sevigen, "Deniz Baykal önümüzde bir örnekti... Baykal'ı görüp direnebilir diye umut etmiştik. Ama Muharrem Bey o konuda baskılara direnemedi. Ama bu olay üzerine muhakkak bir pazarlık vardır" ifadelerini kullandı.
CHP BÖYLE KAZANSA NE OLACAK? ŞİMDİ ZAFER Mİ BU?
"Şantajla elde edilen bir olay zafer olamaz" sözleriyle CHP'yi topa tutan Mehmet Sevigen şöyle konuştu;
Türkiye 21. yüzyılıda bunlarla mı uğraşacak. Uydurma kasetlerle insanları yolundan caydıracaklar. CHP böyle kazansa ne olacak? Şimdi zafer mi bu?
Kemal Bey zannediyor ki Muharrem Bey çekildi Memleket Partililer gidecek CHP'ye oy verecek. Yahu yuva yıkanın yuvası olur mu? Ağlayanın malı gülene hayır getirir mi?