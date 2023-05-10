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    • 11.05.2023 01:03
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    Kılıçdaroğlu'nun 'bahar' vadettiği FETÖ komplo kurdu, CHP medyası algı yaptı! Muharrem İnce'ye kaset kumpasının şifreleri: Başrolde Cevheri Güven

    Türkiye bugün '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. Öte yandan FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. Takvim.com.tr süreci detaylıca sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ komplo kurdu, CHP algı yaptı! Muharrem İnce...

    Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

    Memleket Partisi Muharrem İnce, Ata İttifakı da Sinan Oğan ismiyle pusula da yerini aldı.



    İNCE'Yİ HEDEF ALAN "ADAY OLMA" BASKILARI VE TROLL SALDIRILARI
    Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin ayağına gitti ancak umduğunu bulamadı. Gelişme üzerine CHP yandaşları ve sosya medya trolleri Muharrem İnce'yi hedef gösteren paylaşımlarını sıraladı.

    İnce bu duruma geride bıraktığımız günlerde çok sert tepki gösterip, 7'li koalisyona rest çekerek şu ifadeleri kullandı;

    Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.

    "SON DEFA SESLENİYORUM, MASKENİZİ DÜŞÜRÜRÜM"
    Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"

    Muharrem İnce'nin kendisine 'adaylıktan çekil' baskılarına gösterdiği tepki ve 7'li koalisyona "Maskenizi düşürürüm" şeklinde yaptığı uyarının gölgesinde çok ama çok çirkin bir gelişme yaşandı.



    FETÖ'DEN MUHARREM İNCE'YE SAHTE GÖRÜNTÜLERLE KASET KUMPASI: BAŞROLDE CEVHERİ GÜVEN
    Türkiye güne '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasla uyandı. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.


    Fotoğrafta: FETÖ'cü firari vatan haini Cevheri Güven

    Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.



        MUHARREM İNCE: "BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK"
        Bu paylaşıma dakikalar sonra yine yanıt veren Muharrem İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.

        SAHTE SEKS KAYDI GÖRÜNTÜLERİ
        Sahte bir seks kaydının görüntülerini Instagram üzerinden ekran görüntüsü alarak paylaşan FETÖ güdümündeki 'Ali Yeşildağ' hesabı paylaşımına "Muharrem İnce'nin videosunu paylaşmama kararı aldım. Fakat size birkaç fotoğraf çektim. Böylelikle Muharrem p*** dosyasını kapatıyorum" notunu düştü.

        Ancak söz konusu görüntülerin yetişkin filminden kırpılmış kareler olduğunun ortaya çıkmasıyla rezil kumpas bozguna uğradı.

        Gelişme üzerine Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayımladı.



        "FETÖ'CÜ AŞAĞILIK TERÖRİSTLERLE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
        FETÖ'cü aşağılık teröristlerle ömrünün sonuna kadar mücadele edeceğini söyleyen İnce, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz?" diye konuştu.

        Öte yandan İnce'nin Manisa ve İzmir programlarının sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

        Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, katıldığı bir televizyon programında Muharrem İnce'nin sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ
        Muharrem İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Sayan, "Tabii bu yaşananlar kolay değil. Özellikle Memleket Partisi'nin kurulduğu günden bu yana sürekli bu saldırılarla boğuşmak zorundayız ama seçime yaklaştığımız bu dönemde saldırıların şiddeti iyice arttı" ifadelerini kullandı.

        "ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEK"
        Sayan, İnce'nin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sosyal medyada adaylıktan çekileceğine dair paylaşımların olduğunu da ifade ederek, "Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyecek" dedi.



        FETÖ KUMPASINDAN YÜZ BULAN CHP MEDYASI ALGIYA BAŞLADI
        CHP medyası ise hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısına başladı. Başrolde Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Soner Yalçın'ın Oda TV'si var idi.

        Oda TV, Muharrem İnce'nin durumunun kritik olduğunu iddia ederek "ÇEKLİYOR MU?" ifadesinin yer aldığı manşet kapağıyla haberi okurlarına servis etti.

            BABALA'DAN FETÖ ÇIKTI: HEDEFTE MUHARREM İNCE
            İnce, Nisan ayında Oğuzhan Uğur'un BABALA TV'sindeki programa katılmış. Burada FETÖ iltisaklı Kemal Uçar'la tartışma yaşamıştı.

            Adem Yavuz Arslan ve Hakan Şükür gibi firari vatan hainleri FETÖ iltisaklı Uçar'a arka çıktı, FETÖ medyasında Kemal Uçar güzellemeleri yapıldı. Tüm bu yaşananların gölgesinde Takvim.com.tr, Oğuzhan Uğur'un manipülasyon yapması için zemin hazırladığı FETÖ hükümlüsü Kemal Uçar'ın karanlık sicilini satır satır deşifre etmişti.




            KILIÇDAROĞLU ADINA TETİKÇİLİK YAPAN FETÖ'CÜLER LİNÇ ETTİ
            Öte yandan gazeteci Nedim Şener, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu adına tetikçilik yapan FETÖ'cüler tarafından linç edildiğini söyledi.

            Şener, "Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu adına tetikçilik yapan FETÖ'cüler tarafından linç edildi; itibarı, aile huzuru, sağlığı ile oynandı. FETÖ'nün nasıl bir aşağılık örgüt olduğu bir kez daha görüldü. 14 Mayıs sonrası ne yapacağımı soranlara; yarım kalan işimizi bitireceğiz yemin olsun" ifadeleriyle İnce'ye destek verdi.



            FETÖ KUMPAS KURDU, CHP MEDYASI ALGI YAPTI, KILIÇDAROĞLU SAATLER SONRA TOPA GİRDİ!
            FETÖ, Muharrem İnce aday olmasın diye sahte görüntüler ve aşağılık yöntemlerle kumpas kurup Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona alan açtı. CHP medyası "İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. Durumu izleyip umduğunu bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu ise saatler sonra topa girdi.

            Kılıçdaroğlu, "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" diyerek Muharrem İnce'ye seslendi.

            Ancak bir kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kumpasa maruz kalan İnce'ye yaptığı bu çağrı samimiyetten uzak bir tutum olarak kayıtlara geçti.


                DERİN KUMPAS! BAYKAL'IN TASFİYESİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN KASETLE CHP'NİN BAŞINA GEÇİŞİ
                Bu kapsamda Takvim.com.tr kaset kumpasından siyasi ikbal devşiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini ve kumpasa maruz kalan Baykal'ın partiden tasfiyesinin perde arkasını ele aldı.

                CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili anlattıklarına bir bakalım;



                3 SENARYODAN BİRİSİNDE KEMAL KILIÇDAROĞLU VAR
                Öymen, İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü tarafından 2009'da hazırlanan bir raporda, 3 senaryodan bahsedildiğini, bu senaryolardan birinin de Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi olduğunu söylemişti.

                Yıllar önce CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun nasıl göreve geldiğini ifşa eden Öymen, Türkiye ve Orta Doğu hakkında araştırma ve değerlendirmeler yayınlayan Silk Road Enstitüsü'nün kendisine rapor sunduğunu açıklamıştı.

                Raporu sunan Enstitü'nün ABD'deki derin devletin kontrolünde olan John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalıştığı biliniyor.

                Öymen, "Wikileaks belgelerinden önce şunu anlatayım size Silk Road diye bir Enstitü var İsveç'te. Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında yazılar yazıyor değerlendirmeler yapıyor, ABD'deki John Hopkins Üniversitesi ile beraber çalışıyorlar. Şimdi yöneticileri geldi beni ziyaret etti, "Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik" dedileri. Rapor Türkiye ile ilgili muhtemele senaryolar, 60-70 sayfalık bir rapor. 3 tane senaryo var başlıca." ifadelerini kullanmıştı.

                Rapordaki üç senaryoyu tek tek açıklayan Öymen, "Bir tanesi Türkiye Batı'dan tamamen kopar bir İslam devleti olur, tamamen Orta Doğu'nun din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur, uzun uzun anlatıyor. Onun vereceği olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo, 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur, bunu anlatıyor. Tabi o da çok kötü olur." demişti.

                KILIÇDAROĞLU' CHP'NİN BAŞINA NASIL GEÇTİ?
                Son olarak Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına nasıl geçtiğini ifşa eden Öymen, "Üçüncü senaryo, Türkiye'de iç politikada önemli değişiklikler olur. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir. Kılıçdaroğlu, partinin politikalarını değiştirir ve bunun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir. Ben bunu göreve geldiğinde Kılıçdaroğlu'na da okudum, Baykal'a da okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım sizin için böyle böyle diyorlar haberiniz var mı? diye. Bu onlar için de bir sürpriz değil. Kılıçdaroğlu dinledi fazla bir yorum yapmadı. Bu olaylardan sonra Baykal'ın olayı oldu, Baykal'ın istifasından 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı." diyerek olayın uluslararası bir müdahale ile gerçekletiğini adeta itiraf etmişti.




                DERİN ABD'NİN CHP'YE MÜDAHALESİ
                Bilindiği gibi Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var. Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı. Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.

                    Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

                    "CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

                    Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu.



                    CHP'DEKİ KEMALİSTLER VE ULUSALCILAR PARTİDEN NASIL TASFİYE EDİLDİ?
                    CHP'nin başına geçtikten sonra partiyi dizayn çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu birçok FETÖ iltisaklı ve DHKP-C destekçisini partiye yerleştirmiş seçimlerde terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak yapmıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın İzmir'de 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterildi. Takvim.com.tr'nin daha önce deşifre ettiği gibi Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı. Taşkın'ın FETÖ'ye övgüler yağdırdığını daha önceki haberlerimizde deşifre etmiştik. Bugün, Taşkın'ın CHP-FETÖ ve HDPKK arasında kurulan kirli ittifakın temellerini Taraf'taki köşesinde nasıl attığını Takvim.com.tr olarak tarih tarih açıklamıştık.
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                    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'bahar' vadettiği FETÖ komplo kurdu, CHP medyası algı yaptı! Muharrem İnce'ye kaset kumpasının şifreleri: Başrolde Cevheri Güven
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