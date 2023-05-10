Kılıçdaroğlu'nun 'bahar' vadettiği FETÖ komplo kurdu, CHP medyası algı yaptı! Muharrem İnce'ye kaset kumpasının şifreleri: Başrolde Cevheri Güven





İNCE'Yİ HEDEF ALAN "ADAY OLMA" BASKILARI VE TROLL SALDIRILARI

Bu süreçte CHP'liler tarafından İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu da Muharrem İnce'nin ayağına gitti ancak umduğunu bulamadı. Gelişme üzerine CHP yandaşları ve sosya medya trolleri Muharrem İnce'yi hedef gösteren paylaşımlarını sıraladı.

İnce bu duruma geride bıraktığımız günlerde çok sert tepki gösterip, 7'li koalisyona rest çekerek şu ifadeleri kullandı;



Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.

"SON DEFA SESLENİYORUM, MASKENİZİ DÜŞÜRÜRÜM"

Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"



Muharrem İnce'nin kendisine 'adaylıktan çekil' baskılarına gösterdiği tepki ve 7'li koalisyona "Maskenizi düşürürüm" şeklinde yaptığı uyarının gölgesinde çok ama çok çirkin bir gelişme yaşandı.