Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olan sicili karanlık isimler seçimlere sayılı bir zaman kala kendilerini medya üzerinden aklamak için türlü taklalar atıyor.

Bu durumun son örneği ismi skandallarla anılan kimi zaman Youtuber, kimi zaman manipülatör kimliğiyle ön plana çıkan Oğuzhan Uğur'un BABALA TV'sinde bir kez daha tescillendi.



Fotoğrafta: Kemal Uçar

FETÖ İLTİSAKLI AVUKAT KEMAL UÇAR'DAN ALENİ MANİPÜLASYON

Mevzular Açık Mikrofon isimli programda, Muharrem İnce'nin konuk alındığı yayında Kemal Uçar isimli, FETÖ'den hüküm giyen bir avukat aleni bir şekilde manipülasyon yaptı.