Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olan sicili karanlık isimler seçimlere sayılı bir zaman kala kendilerini medya üzerinden aklamak için türlü taklalar atıyor.
Bu durumun son örneği ismi skandallarla anılan kimi zaman Youtuber, kimi zaman manipülatör kimliğiyle ön plana çıkan Oğuzhan Uğur'un BABALA TV'sinde bir kez daha tescillendi.
Fotoğrafta: Kemal Uçar
FETÖ İLTİSAKLI AVUKAT KEMAL UÇAR'DAN ALENİ MANİPÜLASYON
Mevzular Açık Mikrofon isimli programda, Muharrem İnce'nin konuk alındığı yayında Kemal Uçar isimli, FETÖ'den hüküm giyen bir avukat aleni bir şekilde manipülasyon yaptı.
"SENİN FETÖ İLE BİR İLİŞKİN VAR"
"Kolin" konu başlığında soru yönelten Uçar'a Muharrem İnce "Senin FETÖ ile bir ilişkin var da ama ne kadar yakın onu bilemiyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine FETÖ iltisaklı Uçar'dan "İddia edip ispatlamayan..." şeklinde yanıt geldi.
FETÖ'NÜN ANKARA KUŞU DURUR MU…
Öte yandan Kolin mevzuna bir başka FETÖ iltisaklı Oktay Yaşar'ın Ankara Kuşu da müdahil oldu. Twitter'dan paylaşım yapan Ankara Kuşu, "Ortaya çıkardığım Kolin mevzusu Muharrem İnce'yi germeye devam ediyor" deyip Kemal Uçar'a arka çıktı.
Uçar'a en somut destek FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasından geldi…
SOSYAL HAŞHAŞİLER DE İŞİN İÇİNDE
FETÖ'nün kara propaganda aracı olan BOLD Medya isimli portal, FETÖ iltisaklı avukatı aklayan "Muharrem İnce, avukat Kemal Uçar'ın sorusuyla köşeye sıkışınca, tanıdık tepkiyi verdi" paylaşımını yaptı.
FİRARİ HAŞHAŞİ ADEM YAVUZ ARSLAN…
Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da Kemal Uçar – Muharrem İnce tartışmasında, kendi cenahından olan Uçar'dan yana saf tuttu.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan haşhaşi Yavuz Arslan, "'Merhaba Televole' out, 'Merhaba Fetö' in. Bu arada 'kural'ı hatırlatalım. Kim olur olmadık yerde 'fetö fetö' diyorsa ya hırsızdır ya da ahlaksız." ifadelerini kullandı.