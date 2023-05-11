Muharrem İnce'ye kurulan FETÖ işi kaset kumpası sonrası istifa! Memleket Partili Engin Toraman'dan Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı





KASET KUMPASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU TOPA GİRDİ

Kaset kumpasının ardından sahneye Kemal Kılıçaroğlu çıktı... Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası parçasını paylaşarak "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" dedi, İnce'yi davet etti. Ancak bu daveti birçok kişi samimi bulmadı.



CHP liderinin "Gelmek istiyorsa otursun soframıza. Bu pislikleri birlikte temizleyelim" sözleri dikkatlerden kaçmadı.







MEMLEKET PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEME KARARI ALDI

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Memleket Partisi'nde ilk kopuşlar başladı...



Memleket Partisi Uşak İl Başkanı Engin Toraman, Muharrem İnce'nin şantajla adaylıktan el çektirilmesi sonrası Memleket Partisi'nden istifa edip Cumhur İttifakı'nı ve Başkan Erdoğan'ı destek kararı aldı.



"TARAFIMI MİLLİ SİYASETTEN YANA BELİRLEDİM"

Toraman," Ben Memleket Partisi Uşak İl Başkanı olarak memleketemizin geleceğinin FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekilledirilmesine gönlüm razı olmadığından tarafımı milli olan siyasetten yani Cumhur İttfakı'ndan yana belirliyorum. 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi kamuoyuna deklara ediyorum. Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden de istifa ediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ! "MİLLETİM SENİ KASETLE BİR YERLERE GETİRMEYECEK"

Sincan AK Parti mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine değinerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Başkan Erdoğan, "Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de Cumhurbaşkanları adaylarından birini saf dışı bıraktı. O da yarın ya da Cumartesi ortaya çıkar. Bunların işi fırıldak. Bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldak diyebiliriz." dedi.

FETÖ merkezli sahnelenen olayı "Bize öyle hırsla saldırıyorlar ki, dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler aynı yöntemle adaylığa atılmak istiyorlar" özetleyen Başkan Erdoğan, "Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar. FETÖ yöntemleri yine iş başında. Bay Bay Kemal sen kasetle geldin biliyoruz. Milletim seni kasetle veya CD'yle inşallah bir yerlere getirmeyecek, aksine bay bay diyecek." ifadelerine yer verdi..