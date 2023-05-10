CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman DW'ye PKK ve S-400 itirafı: "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

Türkiye 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalırken yaklaşan seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme almıştı.
RUSYA'DAN ALINAN S-400'LER DEPOYA KALDIRALACAK
"Erdoğan giderse gerginlikler bitecek" algısının işlendiği, Kılıçdaroğlu'na anketli gaz dolumu yapılan skandal yazıda 7'li koalisyona "Demirtaş ve Kavala'yı sal, Batı'nın desteğini al" sözleriyle yol haritası çizildi. Tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini söylüyor. Üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, 7'linin Suriye'nin kuzeyinden TSK'yı peyderpey çekeceğine söylüyor. Bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bölgeyi PKK ve türevlerine bırakması ise muhtemel bir senaryo olarak değerlendiriliyor.
The Economist'in haberi sonrası birçok yabancı medya kuruluşu benzer haberlerle 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye devam ediyor.
KÜRESEL ÇETENİN ALMAN AYAĞINA KONUŞTU
Kılıçdaroğlu son olarak Türkiye'deki yalan ve algı operasyonu haberleriyle bilinen küresel çetenin Almanya ayağı Deutsche Welle'e konuştu. Alman yayın kuruluşuna, "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz" diyerek skandal açıklamalar yaptı.