CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman DW'ye PKK ve S-400 itirafı: "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"



SEÇİME GİDİLEN ÜLKEDE "DEMOKRASİ YOK" YALANI

Alman yayın organına Bolu'da konuşan Kılıçdaroğlu, anketler aksini göstermesine rağmen, "Hiçbir endişem yok, çünkü birinci turda kazanacağız" sözleriyle ilk turda seçimlerini kazanacaklarını iddia etti. Küresel medya tetikçileri ile aynı söylemde birleşen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi talebi var toplumun. O nedenle demokrasiyi getirmek için kitleler birleşmiş vaziyette. Herkes farklılıklarını bir tarafa bıraktı ülkeye demokrasi ve özgürlükleri getireceğiz diye. Özellikle gençler bunu talep ediyorlar." dedi.

TÜRKİYE'DE ABD SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

Sandığa gitmesine rağmen Türkiye'de demokrasi olmadığını, emperyalist ABD'nin yöneticileri gibi ifade eden 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı. "Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Sadece Türkiye halkının değil bütün dünyanın göreceği en büyük değişiklik demokrasi özlemini gidermemiz olacak." şeklinde konuştu.