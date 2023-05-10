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    • 10.05.2023 11:58
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman DW'ye PKK ve S-400 itirafı: "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

    The Economist'in haberi sonrası birçok yabancı medya kuruluşu benzer haberlerle 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye devam ediyor. Son olarak küresel çetenin Almanya ayağı Deutsche Welle'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz" diyerek skandal açıklamalar yaptı. The Economist'in yazdığına paralel açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." ifadeleriyle sınırlar PKK'ya bırakılacağını, S-400 depoya kaldırılacağını adeta itiraf ederken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Alman DW’ye PKK ve S-400 itirafı!

    Türkiye 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalırken yaklaşan seçimler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Londra merkezli The Economist'te "ERDOĞAN SONRASI..." başlığı altında 7'li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme almıştı.

    RUSYA'DAN ALINAN S-400'LER DEPOYA KALDIRALACAK
    "Erdoğan giderse gerginlikler bitecek"     algısının işlendiği, Kılıçdaroğlu'na anketli gaz dolumu yapılan skandal yazıda 7'li koalisyona "Demirtaş ve Kavala'yı sal, Batı'nın desteğini al" sözleriyle yol haritası çizildi. Tetikçi dergi, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda Rusya'dan alınan S-400'lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini söylüyor. Üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist, 7'linin Suriye'nin kuzeyinden TSK'yı peyderpey çekeceğine söylüyor. Bölücülere 'özerklik' vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bölgeyi PKK ve türevlerine bırakması ise muhtemel bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

    The Economist'in haberi sonrası birçok yabancı medya kuruluşu benzer haberlerle 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye devam ediyor.

    KÜRESEL ÇETENİN ALMAN AYAĞINA KONUŞTU
    Kılıçdaroğlu son olarak Türkiye'deki yalan ve algı operasyonu haberleriyle bilinen küresel çetenin Almanya ayağı Deutsche Welle'e konuştu. Alman yayın kuruluşuna, "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz" diyerek skandal açıklamalar yaptı.

        SINIRLAR PKK'YA BIRAKILACAK S-400'LER DEPOYA
        The Economist'in yazdığına paralel açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." ifadeleriyle sınırlar PKK'ya bırakılacağını, S-400 depoya kaldırılacağını adeta itiraf etti.


        SEÇİME GİDİLEN ÜLKEDE "DEMOKRASİ YOK" YALANI
        Alman yayın organına Bolu'da konuşan Kılıçdaroğlu, anketler aksini göstermesine rağmen, "Hiçbir endişem yok, çünkü birinci turda kazanacağız" sözleriyle ilk turda seçimlerini kazanacaklarını iddia etti. Küresel medya tetikçileri ile aynı söylemde birleşen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi talebi var toplumun. O nedenle demokrasiyi getirmek için kitleler birleşmiş vaziyette. Herkes farklılıklarını bir tarafa bıraktı ülkeye demokrasi ve özgürlükleri getireceğiz diye. Özellikle gençler bunu talep ediyorlar." dedi.

        TÜRKİYE'DE ABD SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
        Sandığa gitmesine rağmen Türkiye'de demokrasi olmadığını, emperyalist ABD'nin yöneticileri gibi ifade eden 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı. "Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Sadece Türkiye halkının değil bütün dünyanın göreceği en büyük değişiklik demokrasi özlemini gidermemiz olacak." şeklinde konuştu.



        TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINI 180 DERECE DEĞİŞTİRECEĞİZ
        Türkiye'nin özellikle Ukrayna-Rusya savaşında bölgesinde ve dünyada elde ettiği konumu görmezden gelerek Batı'daki güçlerin oyuncağı olacağını itiraf eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz. AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız. Dolayısıyla bu çerçevede yapılması gereken bütün düzenlemeleri altı liderin uzlaşması ile kendi ülkemizde sağlayacağız. En büyük değişiklik toplumun beklediği demokrasi talebinin hayata geçirilmesi olacak." dedi.

        Rusya ile Batı arasında arabulucu konumunda olan Türkiye'den rahatsız olan ABD ve ABD'nin uydusu olacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, haklarında tutukluluk kararı bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılacağını açıkladı.



            Kılıçdaroğlu Batı'ya payanda olacağını şu ifadelerle duyurdu:

            Biz NATO İttifakı'nın bir üyesiyiz ve aynı zamanda AB'ye de tam üyelik için başvuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır. Ama Rusya ile ilişkilerimizi de iyi zeminde götürmek isteriz. Yani orada çok sayıda iş insanımız var çalışıyorlar. Ama Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini da asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz.

            KAVALA VE DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUKLARI
            Yargı kararları var zaten serbest kalmalarına yönelik olarak. Temel hedefimiz bu zaten.

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            Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman DW'ye PKK ve S-400 itirafı: "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"
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