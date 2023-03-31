Takvim.com.tr deşifre etti Muharrem İnce doğruladı! CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonu" elinde patladı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" açıklamasını yaptı.
TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETTİ İNCE DOĞRULADI
Terörün siyasi ayağı HDP'yi masanın üstüne çıkaran ve 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fondaş medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı "kulis operasyonu" elinde patladı. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği kirli algı operasyonun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla doğruladı
FONDAŞIN KULİS YALANI PATLADI
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı medya organlarında 'kulis bilgisi' adı altında paylaşılan, 'Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirttti.
HDPKK'YI 20 MART'TA BİZİ ADAY BELİRLENMESİNE 24 SAAT KALA ZİYARET ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP'yi 20 Mart 2023 tarihinden ziyaret ettiğine dikkat çeken Muharrem İnce, "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi'ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir." dedi.