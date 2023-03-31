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    • Haberler
    • 31.03.2023 16:09
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    • 31.03.2023 16:09
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    Takvim.com.tr deşifre etti Muharrem İnce doğruladı! CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonu" elinde patladı

    Terörün siyasi ayağı HDP'yi masanın üstüne çıkaran ve 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fondaş medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı "kulis operasyonu" elinde patladı. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği kirli algı operasyonun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla doğruladı. İnce, "Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum." dedi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Fondaşın kulis operasyonu elinde patladı!

    Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" açıklamasını yaptı.

    TAKVİM.COM.TR DEŞİFRE ETTİ İNCE DOĞRULADI
    Terörün siyasi ayağı HDP'yi masanın üstüne çıkaran ve 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fondaş medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı "kulis operasyonu" elinde patladı. Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği kirli algı operasyonun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla doğruladı

    FONDAŞIN KULİS YALANI PATLADI
    Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı medya organlarında 'kulis bilgisi' adı altında paylaşılan, 'Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu' şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirttti.

    HDPKK'YI 20 MART'TA BİZİ ADAY BELİRLENMESİNE 24 SAAT KALA ZİYARET ETTİ
    Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP'yi 20 Mart 2023 tarihinden ziyaret ettiğine dikkat çeken Muharrem İnce, "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi'ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir." dedi.



        Kendisi ve partisine karşı fondaş medya ve CHP yandaşlarının başlattığı linç girişimine tepki gösteren İnce, "Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler." ifadelerini kullandı.


        Gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıktığını belirten İnce, "Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

        OYUNUN KAZANANI İNCE
        İnce'nin paylaşımını alıntılayan gazeteci Gaffar Yakınca da Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye kurduğu tuzağı, "Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu'nun niyeti, "uzlaşmaz, çıkarcı, düşük profilli bir Muharrem İnce" görüntüsü yaratmaktı. Tam tersi oldu. Muharrem İnce, kendisine kurulan tuzağı ustaca aksi yöne çevirmeyi başardı. Oyunun kazananı İnce." sözleriyle açıkladı.


            TAKVİM.COM.TR SKANDAL ALGI OPERASYONUNU DEŞİFRE ETMİŞTİ
            CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, demokratik hakkını kullanarak 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olacağını açıkladı. İnce'nin kararı sonrası sosyal medyadan lince başlayan CHP'nin popüler kültür tetikçileri demokratik hakkını kullanan bir siyasetçiye demediklerini bırakmadı.

            SKANDAL İFADELER KULLANDILAR
            Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.



            BOĞAZ'DA VİSKİSİNİ YUDUMLARKEN MEMLEKETE YOL GÖSTERENLER
            Kendisine yapılan eleştirilere aldırış etmeyen İnce 100 bin imza topladıktan sonra bir açıklama yaptı. İnce "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." ifadelerini kullandı.

            Linç girişimlerinin ardından devreye giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istediğini belirterek randevu istedi. Herkese kapısının açık olduğunu belirten İnce, teklife olumlu yaklaştı ve görüşme 29 Mart'ta gerçekleşti. Ancak görüşme öncesi ve sonrası yaşananlar İnce'ye karşı Meral Akşener'e kurulan kumpastan farklı bir operasyonun gerçekleştirildiğini gözler önüne serdi.

            MEDYADAN KULİS OPERASYONU
            İki ismin görüşmesi öncesi CHP kurmayları medyaya "kulis" adı altında milletvekili ve bakanlık pazarlığı yapılacağına dair haberler servis etti. Ancak gelen bilgilere göre iki isim kapalı kapılar ardından pazarlık yapmadı, ittifakla ilgili herhangi bir şey konuşmadı. Görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ise İnce'ye kurulmak istenen kumpasın sinyallerini verdi.




            KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI
            Zira Kılıçdaroğlu, içeride 7'li koalisyona davet etmediği İnce'yi basının ve kendisini destekleyenlerin içinde köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Vatandaşların mağdur edilmemesi yalanıyla İnce'yi koalisyona davet eden Kılıçdaroğlu, "Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi." dedi.

            "İLKE İTTİFAKLARI OLMALIDIR"
            Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak ve CHP içinde kümelenen Atatürk düşmanı isimlerin partiye verdiği zararı hatırlatan İnce, ittifakların siyasette olması, menfaat ittifaklarının ise olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

            "İlke ittifakları olmalıdır ilke etrafında. İlkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa, DHKP-C'sine, Hizbullahı'na, hepsine. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız. Biz Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz."

                "HOŞ GELDİNİZ GÜLE GÜLE"
                Bununla yetinmeyen İnce görüşme sonrası 'Gel bakalım Muharrem'in intikamını da aldı. Memleket Partisi lideri adaylıktan çekilmeyeceğini duyurarak Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" dedi.

                YÜZLER ASILDI
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekilmiyorum" ifadesi CHP medyasını çok rahatsız etti. Görüşme sonrası rahatsızlıkları yüzüne yansıyan TELE1 yayınında Muharrem İnce için "şişirilmiş" diyen Merdan Yanardağ, "Bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

                SOKAĞA ÇIKAMAYACAK KADAR RİSKİ GÖZE ALMANIZDAKİ MOTİVASYON NEDİR?
                İnce'yi canlı yayına davet eden Ece Üner'in de kini suratına yansımıştı. Üner'in "Sokağa çıkamayacak kadar riski göze almanızda motivasyonunuz ne" sorusu ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Üner'in sorusuna yanıt veren İnce, "Hayır öyle bir şey yok anahtarı neden bende olsun" dedi.

                ANKET OYUNU BAŞLADI
                İnce'nin sözünü kesen Üner, "Benim şu çok dikkatimi çekti. Altaylı'nın yayınında da bu gündeme geldi. Diyelim yüzde 48 aldı. Siz de yüzde 5 aldınız. Sokağa çıkamazsınız diyor. Siz de 'biliyorum' diyorsunuz. Sokağa çıkamayacak kadar büyük bir riski size göze aldıran motivasyon nedir?" diye sordu. İnce, "Peki ben yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Ben de bunu sorayım" şeklinde cevap verdi.


                KULİS OPERASYON DEVAM ETTİ
                Fondaş medyanın İnce'yi "adaylıktan vazgeçirme operasyonu" görüşmenin ertesi günü 30 Mart'ta da devam etti. Görüşmede ittifak konuşulmadığın belirtilmesine rağmen CHP'nin medyaya servis ettirdiği haberlerde İnce'nin hala masada olduğu iddia edildi.


                CUMHURİYET VE HALK TV'DEN AĞIZ BİRLİĞİ
                29 Mart'taki görüşmenin ardından CHP'nin fondaş medyası Cumhuriyet ve Halk TV ağız birliği yaparak "Muharrem İnce'yi yalanlayan anket" başlığıyla İnce'ye saldırmaya devam etti.


                    CHP'Lİ FONDAŞIN HEDEFİ İNCE
                    Siyaset kulislerinde fondaşların CHP'nin direktifleri doğrultusunda giriştiği bu algı operasyonunun birden fazla hedefi olduğu iddia edildi. Bunlardan ilki İnce'nin oy alabileceği CHP seçmenin karşısında küçük bir oy potansiyeline sahip gibi göstermek. İkinci hedef ise İnce'yi 7'li koalisyona karşı yumuşatmak ve "uzlaşmaz, çıkarcı, düşük profilli bir Muharrem İnce" görüntüsü yaratmaktı.

                    CHP'li fondaş medya bunları yazarken TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, İnce ile Kılıçdaroğlu'nun anlaşma ihtimalinin olduğunu ve iki parti arasında bakanlık ve milletvekilliği pazarlığını devam ettiğini yazdı. Aktaş, "Benim kulislerden öğrendiğim, Muharrem İnce'nin, CHP liderinden iki bakanlık ve beş milletvekilliği talep ettiği. Fakat SP, Gelecek, DEVA ve DP'ye de listelerinde yer verecek olan CHP'de milletvekili listesi hazırlamak şu sıralarda en büyük sorun. Buna rağmen CHP, İnce'ye bir bakanlık (Millî Eğitim Bakanlığı) ve CHP listelerinden üç milletvekilliği önerecek." dedi. CHP'den aldığı kulis bilgilerini köşesinde yazan Aktaş, "Cumhurbaşkanı adaylığı kesin listesi YSK tarafından açıklanmadan, Muharrem İnce'nin, Kemal Kılıçdaroğlu lehine yarıştan çekilme olasılığı hiç de söylenildiği kadar düşük değil. Büyük olasılıkla bu akşam saatlerinde İnce, CHP ile anlaştığını açıklayacak." ifadelerini kullandı.

                    İNCE 7'Lİ TERÖR KOALİSYONUNA KATILACAK MI?
                    Siyaset kulislerinde iddialar konuşulmaya devam ederken İnce'nin "ilkesizlik" açıklamalarını görmezden gelen Aktaş, pazarlığın bakanlık sayısında ısrara bağlı olduğunu yazdı ve konunun bu akşam saatlerinde belli olacağını belirtti.

                    Muharrem İnce'nin yol haritası ne olacak?

                    MUHARREM İNCE GERİ ADIM ATMAYACAK
                    Aday listesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasına 1 gün kaldı. İnce'nin bu sürede karar vermesi bekleniyor. Görüşmede, hiçbir teklifin konuşulmadığını belirten A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Muharrem İnce adaylık konusunda geri atmayacak. Hatta İnce katıldığı bir televizyon programında oy oranlarının yüzde 10-11 civarında olduğunu söylüyor. Seçim günü yaklaştıkça oy oranlarının artacağını söylüyor." dedi.

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                    Haberler Haberler Takvim.com.tr deşifre etti Muharrem İnce doğruladı! CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonu" elinde patladı
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