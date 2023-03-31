Takvim.com.tr deşifre etti Muharrem İnce doğruladı! CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonu" elinde patladı







KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Zira Kılıçdaroğlu, içeride 7'li koalisyona davet etmediği İnce'yi basının ve kendisini destekleyenlerin içinde köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Vatandaşların mağdur edilmemesi yalanıyla İnce'yi koalisyona davet eden Kılıçdaroğlu, "Yani işin özeti Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Beraber, birlikte olmaya çalışıyoruz. Vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. En büyük arzularımızdan birisi bu. Yaşadığımız sorunlar, bireysel sorunların çok çok ötesinde Türkiye'nin sorunları. Türkiye'nin sorunlarına ben ne kadar duyarlıysam elbette ki Sayın İnce de en az o kadar duyarlı. Sorunları karşılıklı masaya yatırmak, çözümler üretmek de doğal olarak hem benim görevim hem Sayın İnce'nin görevi." dedi.

"İLKE İTTİFAKLARI OLMALIDIR"

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifak ve CHP içinde kümelenen Atatürk düşmanı isimlerin partiye verdiği zararı hatırlatan İnce, ittifakların siyasette olması, menfaat ittifaklarının ise olmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlke ittifakları olmalıdır ilke etrafında. İlkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa, DHKP-C'sine, Hizbullahı'na, hepsine. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız, asla geri adım atmayız. Biz Türkiye'de yine mültecilerin gönderilmesi konusunda çok kararlıyız. Bizim ilkelerimiz bunlar, duruşumuz bunlar. Bu duruştan asla taviz vermeyiz."