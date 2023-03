Takvim.com.tr deşifre etti Muharrem İnce doğruladı! CHP'nin fondaş medya üzerinden kurduğu "kulis operasyonu" elinde patladı

TAKVİM.COM.TR SKANDAL ALGI OPERASYONUNU DEŞİFRE ETMİŞTİ

CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, demokratik hakkını kullanarak 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olacağını açıkladı. İnce'nin kararı sonrası sosyal medyadan lince başlayan CHP'nin popüler kültür tetikçileri demokratik hakkını kullanan bir siyasetçiye demediklerini bırakmadı.

SKANDAL İFADELER KULLANDILAR

Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar, alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.