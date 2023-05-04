Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? İşte Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının perde arkası ve derin ABD müdahalesi

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği süreçle ilgili anlattıkları yeniden gündeme geldi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU CHP'NİN BAŞINA NASIL GEÇTİ? | VİDEO İZLE
3 SENARYODAN BİRİSİNDE KEMAL KILIÇDAROĞLU VAR
Öymen, İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü tarafından 2009'da hazırlanan bir raporda, 3 senaryodan bahsedildiğini, bu senaryolardan birinin de Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi olduğunu söylemişti.
Yıllar önce CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun nasıl göreve geldiğini ifşa eden Öymen, Türkiye ve Orta Doğu hakkında araştırma ve değerlendirmeler yayınlayan Silk Road Enstitüsü'nün kendisine rapor sunduğunu açıklamıştı.