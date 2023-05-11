SON DAKİKA HABERİ! Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar ve ardından iki mitingin iptal edilmesi, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. İnce, bu konuda "kumpas" dediği görüntülere karşı açıklama yapmıştı. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi altılı masaya yeniden davet etmesiyle birlikte İnce, canlı yayında bir açıklama yapma kararı aldı. Bu açıklamada, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceği ve sağlık durumuyla ilgili son bilgiler geldi. Adaylıktan çekildiğini duyurdu.