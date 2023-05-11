Haberler Televizyon Videoları 11.05.2023 Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı| SON DAKİKA VİDEO HABER

11.05.2023 Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı| SON DAKİKA VİDEO HABER

11.05.2023 Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı| SON DAKİKA VİDEO HABER
11.05.2023 14:28

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SON DAKİKA HABERİ! Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar ve ardından iki mitingin iptal edilmesi, kamuoyunda büyük bir merak konusu haline geldi. İnce, bu konuda "kumpas" dediği görüntülere karşı açıklama yapmıştı. Ancak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi altılı masaya yeniden davet etmesiyle birlikte İnce, canlı yayında bir açıklama yapma kararı aldı. Bu açıklamada, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilip çekilmeyeceği ve sağlık durumuyla ilgili son bilgiler geldi. Adaylıktan çekildiğini duyurdu.

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