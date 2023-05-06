Kılıçdaroğlu hayatının en büyük 'çökme projesi'ni açıkladı! "İpek Yolu" dedi geveledi... Var olan projeyi vadetti

Seçimlere 7 günlük bir zaman dilimi kaldı. Siyaseten sıkışan 7'li koalisyonun proje yağmacılığı hız kazandı.
Yıkım İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 2017 yılında katıldığı 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni seçmenlerine "en büyük projem" diyerek süslü cümlelerle vaat olarak verdi.
Kılıçdaroğlu, "Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak" ifadelerini kullandı.
PROJE BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ BİTME AŞAMASINA GELDİ
Oysa Kılıçdaroğlu'nun vaat olarak verdiği bu proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından çoktan hayata geçirildi, bitme aşamasına geldi.
Geride bıraktığımız yıllarda Kuşak - Yol projesinin önemli ayağı olan Ağrı-Patnos yolu açılışında konuşan Erdoğan, Ağrı'nın Türkiye'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer aldığına dikkat çekmişti.