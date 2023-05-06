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    • 07.05.2023 00:45
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    • 07.05.2023 01:32
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    Kılıçdaroğlu hayatının en büyük 'çökme projesi'ni açıkladı! "İpek Yolu" dedi geveledi... Var olan projeyi vadetti

    7'li koalisyonun Kandil'in övgüsünü mazhar olan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime bir hafta kala siyaseten sıkışınca proje yağmacılığına başladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 2017 yılında katıldığı 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ni seçmenlerine “en büyük projem” diyerek süslü cümlelerle vaat olarak verdi. Oysa ki Kılıçdaroğlu'nun vaat olarak verdiği bu proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çoktan hayata geçirildi, bitme aşamasına geldi. Aralık 2020'de de Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni ulaştırıldı. CHP liderinin “en büyük projem” diyerek açıkladığı proje şahsı adına 'en büyük çökme projesi' olarak kayıtlara geçti.

    takvim.com.tr
    KK hayatının en büyük ’çökme projesi’ni açıkladı

    Seçimlere 7 günlük bir zaman dilimi kaldı. Siyaseten sıkışan 7'li koalisyonun proje yağmacılığı hız kazandı.

    Yıkım İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 2017 yılında katıldığı 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni seçmenlerine "en büyük projem" diyerek süslü cümlelerle vaat olarak verdi.



    Kılıçdaroğlu, "Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak" ifadelerini kullandı.




    PROJE BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ BİTME AŞAMASINA GELDİ
    Oysa Kılıçdaroğlu'nun vaat olarak verdiği bu proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından çoktan hayata geçirildi, bitme aşamasına geldi.


    Geride bıraktığımız yıllarda Kuşak - Yol projesinin önemli ayağı olan Ağrı-Patnos yolu açılışında konuşan Erdoğan, Ağrı'nın Türkiye'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer aldığına dikkat çekmişti.


    Zengezur güzergahının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğinin zirveye çıkacağını dile getiren Erdoğan, bunun için öncelikle ülkenin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini vurgulamıştı.




        İLK TREN 2020'DE YOLA ÇIKMIŞ ÇİN'E VARMIŞTI
        Öte yandan proje kapsamında Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmış, Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırmıştı.




        BAY BAY KEMAL SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN...
        Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Karaismailoğlu,"Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.

        Zaten varolan ve işleyen bir projeyi vadeden Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.



        PEKİ NEDİR BU KUŞAK YOL?
        Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin'in önderliğini yaptığı "Kuşak ve Yol Projesi" 2013'te kamuoyuyla paylaşıldı ve aynı yıl Türkiye bu girişimi destekleyeceğini duyurdu.



        ORTA KORDİOR TÜRKİYE'DEN BAŞLAYIP ÇİN'E KADAR UZANIYOR
        Kuşak ve Yol Projesi iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki kara ve demiryolundan müteşekkil İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, diğeri ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu. Türkiye Orta Koridor Girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti.

        Orta Koridor Türkiye'den demiryoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a, buradan da Hazar denizini aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'e uzanıyor.


            CHP'NİN ÇÖKME SİYASETİNİN ANATOMİSİ
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun var olan 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ni seçmenlerine "en büyük projem" diyerek süslü cümlelerle vaat olarak vermesi akıllara CHP'nin çökme siyasetini getirdi.

            Bu bağlamda Takvim.com.tr hizmet hırsız CHP'nin çökme siyasetini sizler için derledi;


            ÖNCE ÇÖKÜYORLAR SONRA 'BİZ SÖYLEDİK YAPTILAR' ALGISINI YAYIYORLAR
            CHP geride bıraktığımız ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşüğü 7500 lira olacak" diyerek duyurduğu emekli zammına çökmeye yeltenmiş, 'Biz söyledik yaptılar' algısını işlemişti.


            EYT'Yİ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZÜME KAVUŞTURDI, KILIÇDAROĞLU SAHİPLENDİ
            Geride bıraktığımız aylarda Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar mevzusu, Başkan Erdoğan liderliğinde çözüme kavuşmuş, 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilme hakkına kavuşmuştu.



                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanıp projeye çökmeye yeltenmişti. Nitekim aynı Kılıçdaroğlu'nun geçmişte pek çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunan beyanları mevcut.


                AK PARTİ YAPIYOR, CHP SAHİPLENİYOR
                CHP'nin kurmayları geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen KYK burs/kredi düzenlemesi, ÖTV ödemeleri ve sosyal konut projelerini de sahiplenmişti.




                YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
                Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf niteliğinde bomba bir açıklama gelmişti.

                Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuşmuştu.



                BÜROKRASİDEN CHP'YE VE 6'LI MASAYA BİLGİ GELİYOR
                CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullanmıştı.



                    İKTİDARIN ÇALIŞMALARI ÖĞRENİLİNCE KYK VE ÖTV İŞİ O ALELACELE DİLE GETİRİLDİ
                    Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Özlem Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." açıklamalarında bulunmuştu.

                    REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİK
                    Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkatleri çekmişti.;



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