Kılıçdaroğlu hayatının en büyük 'çökme projesi'ni açıkladı! "İpek Yolu" dedi geveledi... Var olan projeyi vadetti







BAY BAY KEMAL SEN TRENİ KAÇIRMIŞSIN...

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Karaismailoğlu,"Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nu ti'ye aldı.





Zaten varolan ve işleyen bir projeyi vadeden Kılıçdaroğlu sosyal medyada alay konusu oldu.