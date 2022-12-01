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    • 01.12.2022 14:48
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    Başkan Erdoğan'dan Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ne Canlı Bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca tarihi ipekyolunu ihya etmekte kararlı olduklarını belirtti.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

    "Yaklaşık 2 buçuk milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır.

    Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Ulaşım hatlarının tesis edilmediği yerde yatırım da üretim de istihdam da olmaz.

    Eğitimden sağlığa enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. Süren projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmekte kararlıyız.

    Ağrı'yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık. Belediye başkanı Savcı Sayan'ı takip ediyor ve destekliyoruz.

    Malazgirt'ten bu yana Anadolu'daki varlığımızın her günü bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında saldırılarla mücadele ile geçmiştir. Sınırlarımızın ötesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinde aynı anlayış vardı. Sinsi ve riyakar tuzakları birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek bozulabilir. Bu konuda çok önemli mesafeler kat ettik. Ağrı'nın ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Yıllarca enerjimizi heba eden terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi elimizdeki imkanları kullanmaya mani olmaktı.

    BÜYÜME RAKAMLARI
    Dün açıklanan 2022 yılı 3: çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en doğru işaretidir. Savaşlara, krizlere, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürümekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyoruz. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep gelin birlikte kazanalım diyoruz. Gelin şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz hem ülkemiz kazansın."

    PROJENİN ÖNEMİ
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından projeye ilişkin yapılan bilgilendirmede Ağrı'nın efsanelere konu olan dağı, tarihi yapıları, eşsiz doğa güzellikleri, yaylaları, şifalı suları, inanç ve kış turizm potansiyeliyle turizmde marka şehir olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

    Şehrin, Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden Anadolu'ya ve Avrupa'ya ulaşan İpek Yolu güzergahında yer alması bakımından önemli bir geçiş noktası olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu 79 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Yolun 70 kilometrelik kesimi tamamlanarak hizmete sunulacak. Hamur Çevre Yolu'nun da yer aldığı kalan 9 kilometrelik kesiminin de 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yolun tamamının trafiğe açılmasıyla Ağrı'dan Patnos'a uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış olacak. Açılışı yapılan kesimde 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez inşa edildi."

        BÖLGE EKONOMİSİ CANLANACAK
        Proje ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında bölünmüş yol kalitesiyle hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis edileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'nun bölünmüş yol haline getirilmesiyle başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacak. Ağrı ve Kars'ta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğu'dan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak.

        Ayrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçildi. Bölünmüş yol ile Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos arasında daha önce 60 dakika süren seyahat süresi 25 dakika kısaltılacak ve 35 dakikaya inecek."

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