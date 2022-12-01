Başkan Erdoğan'dan Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne Canlı Bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Yaklaşık 2 buçuk milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır.

Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Ulaşım hatlarının tesis edilmediği yerde yatırım da üretim de istihdam da olmaz.

Eğitimden sağlığa enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. Süren projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu yeniden ihya etmekte kararlıyız.