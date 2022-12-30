CHP'nin çökme siyaseti bir kez daha deşifre oldu! Seyit Torun'dan bomba itiraf: "Belge ve bilgi geliyor"

SEYİT TORUN İTİRAFI ETTİ

Katıldığı bir televizyon programında, "Geçtiğimiz hafta benim konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ydı. Mevlüt Bey şöyle bir ifade kullandı, "Bürokraside bazı konularda sızıntılar oluyor Kemal Kılıçdaroğlu'na işte EYT'yle ilgili önceden açıklama yapıyor vesaire diye. Şu an bürokrasiden CHP'ye bilgi aktarı mı oluyor mu?" sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun devletteki bürokratların CHP'ye bilgi sızdırdığını itiraf etti.

BELGE VE BİLGİ GELİYOR

Kendilerine belge ve bilgi geldiğini doğrulayan Torun, "Yani oluyor tabi, biz bazı bilgilere verilere nereden ulaşıyoruz, elbette olacak. Sonuçta gerçekten vicdanlı, gerçekten kamu görevlisi olan o bürokrasinin gerçekten görevini hakkıyla yapan birçok insan belli doğru bilgileri veriyorlar tabi. Bu bilgi sızdırmak değil. Zaman zaman belge, bilgi paylaşımında bulunuluyor." dedi.