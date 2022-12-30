CHP'nin çökme siyaseti bir kez daha deşifre oldu! Seyit Torun'dan bomba itiraf: "Belge ve bilgi geliyor"

Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten Cumhuriyet Halk Partisi, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine son zamanlarda çökmeye yelteniyor.
CHP'Lİ TORUN'DAN BOMBA İTİRAF: BELGE VE BİLGİ GELİYOR | VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesi sonrası 'ben söyledim, yaptılar' havasına bürünen ve hükümetin EYT ile ilgili yürüttüğü çalışmarı sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken tartışmaları da beraberinde getirmişti.
SEYİT TORUN İTİRAFI ETTİ
Katıldığı bir televizyon programında, "Geçtiğimiz hafta benim konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ydı. Mevlüt Bey şöyle bir ifade kullandı, "Bürokraside bazı konularda sızıntılar oluyor Kemal Kılıçdaroğlu'na işte EYT'yle ilgili önceden açıklama yapıyor vesaire diye. Şu an bürokrasiden CHP'ye bilgi aktarı mı oluyor mu?" sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun devletteki bürokratların CHP'ye bilgi sızdırdığını itiraf etti.
BELGE VE BİLGİ GELİYOR
Kendilerine belge ve bilgi geldiğini doğrulayan Torun, "Yani oluyor tabi, biz bazı bilgilere verilere nereden ulaşıyoruz, elbette olacak. Sonuçta gerçekten vicdanlı, gerçekten kamu görevlisi olan o bürokrasinin gerçekten görevini hakkıyla yapan birçok insan belli doğru bilgileri veriyorlar tabi. Bu bilgi sızdırmak değil. Zaman zaman belge, bilgi paylaşımında bulunuluyor." dedi.
YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses geçtiğimiz aylarda bomba bir itirafta bulunmuştu.
Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuşmuştu.