Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.12.2022 23:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.12.2022 23:35
    ABONE OL

    CHP'nin çökme siyaseti bir kez daha deşifre oldu! Seyit Torun'dan bomba itiraf: "Belge ve bilgi geliyor"

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ve hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek 'Biz söyledik, yaptılar' algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHP'nin kirli tezgahı bir kez daha deşifre oldu. Geçtiğimiz aylarda CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'in itiraf ettiği köstebekleri bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. Torun CHP'ye devlet içinden belge ve bilgi sızdırıldığını itiraf ederek, "Yani oluyor tabi, biz bazı bilgilere verilere nereden ulaşıyoruz, elbette olacak." dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Torun’dan bomba itiraf: Belge ve bilgi geliyor

    Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten Cumhuriyet Halk Partisi, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine son zamanlarda çökmeye yelteniyor.

    CHP'Lİ TORUN'DAN BOMBA İTİRAF: BELGE VE BİLGİ GELİYOR | VİDEO İZLE


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesi sonrası 'ben söyledim, yaptılar' havasına bürünen ve hükümetin EYT ile ilgili yürüttüğü çalışmarı sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken tartışmaları da beraberinde getirmişti.

    SEYİT TORUN İTİRAFI ETTİ
    Katıldığı bir televizyon programında, "Geçtiğimiz hafta benim konuğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ydı. Mevlüt Bey şöyle bir ifade kullandı, "Bürokraside bazı konularda sızıntılar oluyor Kemal Kılıçdaroğlu'na işte EYT'yle ilgili önceden açıklama yapıyor vesaire diye. Şu an bürokrasiden CHP'ye bilgi aktarı mı oluyor mu?" sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun devletteki bürokratların CHP'ye bilgi sızdırdığını itiraf etti.

    BELGE VE BİLGİ GELİYOR
    Kendilerine belge ve bilgi geldiğini doğrulayan Torun, "Yani oluyor tabi, biz bazı bilgilere verilere nereden ulaşıyoruz, elbette olacak. Sonuçta gerçekten vicdanlı, gerçekten kamu görevlisi olan o bürokrasinin gerçekten görevini hakkıyla yapan birçok insan belli doğru bilgileri veriyorlar tabi. Bu bilgi sızdırmak değil. Zaman zaman belge, bilgi paylaşımında bulunuluyor." dedi.




    YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
    Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses geçtiğimiz aylarda bomba bir itirafta bulunmuştu.


    Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuşmuştu.



        BÜROKRASİDEN CHP'YE VE 6'LI MASAYA BİLGİ GELİYOR
        CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullanmıştı.



        İKTİDARIN ÇALIŞMALARI ÖĞRENİLİNCE KYK VE ÖTV İŞİ O ALELACELE DİLE GETİRİLDİ
        Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Özlem Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." demişti.


        REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKTİK
        Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkatleri çekmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bir parktan çok daha fazlası
        Haberler Güncel CHP'nin çökme siyaseti bir kez daha deşifre oldu! Seyit Torun'dan bomba itiraf: "Belge ve bilgi geliyor"
            SON DAKİKA