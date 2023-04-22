Hizmet hırsızı CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Aile ve Gençlik Bankası' projesine çöktü

Seçimlere 20 günlük bir zaman dilimi kaldı. Siyaseten sıkışan 7'li koalisyonun proje yağmacılığı hız kazandı.
Yıkım İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Aile ve Gençlik Bankası" projesine çöktü.
Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz ve Gabar'daki petrolden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söylemiş, Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından çocuklara ve gençlere kadar ailenin tüm bireylerine destek verileceğini ifade etmişti.
ERDOĞAN'IN MÜJDESİNDEN ROL ÇALDI
Erdoğan'ın bu müjdesinden rol çalan Kılıçdaroğlu ise bugün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video yayımladı.
"Benim en çok değer verdiğim projem, 'Aile Destekleri Sigortası'dır" dedi, kadınlara ve ev hanımlarına vaatlerde bulundu.
Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;
Amacım ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız.
'Aile Destekleri Sigortası' parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin"
ÖNCE ÇÖKÜYORLAR SONRA 'BİZ SÖYLEDİK YAPTILAR' ALGISINI YAYIYORLAR
Öte yandan CHP geride bıraktığımız ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşüğü 7500 lira olacak" diyerek duyurduğu emekli zammına da çökmeye yeltenmiş, 'Biz söyledik yaptılar' algısını işlemişti.