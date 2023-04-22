Hizmet hırsızı CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Aile ve Gençlik Bankası' projesine çöktü





ERDOĞAN'IN MÜJDESİNDEN ROL ÇALDI

Erdoğan'ın bu müjdesinden rol çalan Kılıçdaroğlu ise bugün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video yayımladı.

"Benim en çok değer verdiğim projem, 'Aile Destekleri Sigortası'dır" dedi, kadınlara ve ev hanımlarına vaatlerde bulundu.



Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;



Amacım ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız.



'Aile Destekleri Sigortası' parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin"