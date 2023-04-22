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    • 23.04.2023 03:04
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    Hizmet hırsızı CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Aile ve Gençlik Bankası' projesine çöktü

    2023 seçimlerine giderayak 7'li koalisyonun siyasi yağmacılığı hız kazandı. Daha önce hükümetin KYK, ÖTV, EYT ve emekliler konusunda hayata geçirdiği düzenlemere çöken Cumhuriyet Halk Partisi şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Aile ve Gençlik Bankası" projesine çöktü. "Benim en çok değer verdiğim projem, 'Aile Destekleri Sigortası'dır" diyen Kılıçdaroğlu, kadınlara ve ev hanımlarına vaatlerde bulundu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Hizmet hırsızı CHP şaşırtmadı! O projeye de çöktüler

    Seçimlere 20 günlük bir zaman dilimi kaldı. Siyaseten sıkışan 7'li koalisyonun proje yağmacılığı hız kazandı.

    Yıkım İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Aile ve Gençlik Bankası" projesine çöktü.

    Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz ve Gabar'daki petrolden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kurulacağını söylemiş, Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından çocuklara ve gençlere kadar ailenin tüm bireylerine destek verileceğini ifade etmişti.



    ERDOĞAN'IN MÜJDESİNDEN ROL ÇALDI
    Erdoğan'ın bu müjdesinden rol çalan Kılıçdaroğlu ise bugün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir video yayımladı.

    "Benim en çok değer verdiğim projem, 'Aile Destekleri Sigortası'dır" dedi, kadınlara ve ev hanımlarına vaatlerde bulundu.

    Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;

    Amacım ev kadınını güvenceye almak. Onun için bu parayı kadınların banka hesabına yatıracağım. Katılım bankaları ile anlaşacağız. Altın hesapları açtıracağız.

    'Aile Destekleri Sigortası' parasını, altın olarak ev hanımlarının banka hesaplarına yatıracağız. Bu altın hesapları, kadının zırhı olacak. Tek bir yurttaşımız bile ele güne muhtaç olmayacak. Sosyal devletin koruması altında olacak. Hiç ama hiç merak etmeyin"


    ÖNCE ÇÖKÜYORLAR SONRA 'BİZ SÖYLEDİK YAPTILAR' ALGISINI YAYIYORLAR
    Öte yandan CHP geride bıraktığımız ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşüğü 7500 lira olacak" diyerek duyurduğu emekli zammına da çökmeye yeltenmiş, 'Biz söyledik yaptılar' algısını işlemişti.

        Bu kapsamda CHP'nin geçmişte takoz olduğu hükümetin projelerine şimdilerde nasıl çöktüğünü sizler için derledik;



        EYT'Yİ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZÜME KAVUŞTURDI, KILIÇDAROĞLU SAHİPLENDİ
        Geride bıraktığımız aylarda Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar mevzusu, Başkan Erdoğan liderliğinde çözüme kavuşmuş, 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilme hakkına kavuşmuştu.



        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanıp projeye çökmeye yeltenmişti. Nitekim aynı Kılıçdaroğlu'nun geçmişte pek çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunan beyanları mevcut.


        AK PARTİ YAPIYOR, CHP SAHİPLENİYOR
        CHP'nin kurmayları geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen KYK burs/kredi düzenlemesi, ÖTV ödemeleri ve sosyal konut projelerini de sahiplenmişti.




        YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
        Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf niteliğinde bomba bir açıklama gelmişti.

        Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuşmuştu.



            BÜROKRASİDEN CHP'YE VE 6'LI MASAYA BİLGİ GELİYOR
            CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullanmıştı.



            İKTİDARIN ÇALIŞMALARI ÖĞRENİLİNCE KYK VE ÖTV İŞİ O ALELACELE DİLE GETİRİLDİ
            Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Özlem Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." açıklamalarında bulunmuştu.

            REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİK
            Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkatleri çekmişti.

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            Haberler Güncel Hizmet hırsızı CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Aile ve Gençlik Bankası' projesine çöktü
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