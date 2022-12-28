Hizmet hırsızı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de EYT'yi sahiplendi: EYT hayırlı olsun

Başkan Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı.
Erdoğan EYT'de yaş sınırı olmayacağını duyururken yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına sahip olacağını ifade etti.
KILIÇDAROĞLU EYT'Yİ SAHİPLENDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen bu projeyi de sahiplendi. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "EYT hayırlı uğurlu olsun." dedi.