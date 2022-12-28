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    • Güncel
    • 28.12.2022 22:37
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    • 28.12.2022 22:47
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    Hizmet hırsızı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de EYT'yi sahiplendi: EYT hayırlı olsun

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş sınırının ortadan kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabilme hakkına kavuştuğunu duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha öncede olduğu gibi hizmet hırsızı siyasetini sürdürerek, Başkan Erdoğan önderliğinde çözülen projeyi sahiplenmeye çalıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu “Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte pek çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunmuştu.

    Hizmet hırsızı CHP!

    Başkan Erdoğan liderliğinde EYT zirvesi Külliye'de toplandı. Kritik toplantının ardından EYT'ye ilişkin alınan kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı.



    Erdoğan EYT'de yaş sınırı olmayacağını duyururken yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına sahip olacağını ifade etti.


    KILIÇDAROĞLU EYT'Yİ SAHİPLENDİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen bu projeyi de sahiplendi. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "EYT hayırlı uğurlu olsun." dedi.



        KILIÇDAROĞLU KENDİSİYLE ÇELİŞTİ: 1995'TE SÖYLEDİKLERİNİ UNUTTU
        Sık sık hükümetin hayata geçirdiği projelerden rol çalan Kılıçdaroğlu, geçmişte pek çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunmuştu.



        1995- SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu: "Bugün ülkemizde DPT'nin verilerine göre 55 yaşındaki bir kadının geri kalan ömrü ortalama 22 yıl, 60 yaşındaki bir erkeğin ise 16 yıldır. Emeklilik yaşının kadınlarda 55e, erkeklerde 60a yükseltilmesinin mezarda emeklilik olarak degerlendirilmemesi gerekir. SSK, bir aylık emekli maaşı ödemelerini dahi karşılayamamaktadır. Sosyal sigortacılık 'cömert sigortacılık' demek değildir."



        1998- SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu: "IMF'in yaşın yükseltilmesine ilişkin teklifine sıcak bakıyorum. Emeklilik yaşı 50-55'in üstüne çekilmeli. Yaş 80 de olsa, SSK kısa vadede kurtulamaz."

        AK PARTİ YAPIYOR, CHP SAHİPLENİYOR
        Ana muhalefet partisi CHP'nin kurmayları sık sık AK Parti tarafından hayata geçirilen projeleri sahipleniyor. Geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen KYK burs/kredi düzenlemesi, ÖTV ödemeleri ve sosyal konut projelerini sahiplenmişti.



            YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
            Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf niteliğinde bomba bir açıklama gelmişti.

            Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuşmuştu.



            BÜROKRASİDEN CHP'YE VE 6'LI MASAYA BİLGİ GELİYOR
            CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullanmıştı.



            İKTİDARIN ÇALIŞMALARI ÖĞRENİLİNCE KYK VE ÖTV İŞİ O ALELACELE DİLE GETİRİLDİ
            Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Özlem Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." açıklamalarında bulunmuştu.

            REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİK
            Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkatleri çekmişti.

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            Haberler Güncel Hizmet hırsızı Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer de EYT'yi sahiplendi: EYT hayırlı olsun
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