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    • 07.05.2023 01:11
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    7'li koalisyonda bitmek bilmeyen kriz! CHP ve İYİ Parti'nin adayları kavgaya tutuştu: Bunlara oy veren Ardahanlı değildir

    7'li koalisyonda tartışmalar ve kavgalar sürmeye devam ediyor. Ardahan İYİ Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Aytekin Kaya ittifak ortağı CHP’li 1.sıra Adayı Özgür Erdem İncesu’ya “Bunlara oy veren Ardahanlı değildir” diyerek kavgaya tutuştu. Artan gerilimin ardından Ardahan İYİ Parti İl Başkanı Taşkın Polat, Kılıçdaroğlu’na "Bizim için AKP ne ise bu saatten sonra CHP o. Her yerde gereken konuşulacak diyerek CHP'ye rest çekti.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonun bitmek bilmeyen kriz

    14 Mayıs seçimlerine günler kalmasına rağmen 7'li koalisyonda yeni krizler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak CHP ve İYİ Parti'nin adayları arasında büyük tartışmalar yaşandı.



    CHP VE İYİ PARTİ KAVGAYA TUTTUŞTU
    Ardahan İYİ Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Aytekin Kaya ittifak ortağı CHP'li 1.sıra Adayı Özgür Erdem İncesu arasında gerilim yükseldi.

    7'Lİ KOALİSYONUN BİTMEK BİLMEYEN KRİZ I VİDEO İZLE



    "BUNLARA OY VEREN ARDAHANLI DEĞİLDİR"
    İttifak ortağı CHP'li Özgür Erdem İncesu'ya sert sözler söyleyen Kaya, "Ardahan'ın gerçeklerinden uzak. CHP'den Ankara'dan bir şekilde bir şeyler ayarlamış gelmiş ben milletvekiliyim adayım diyor. CHP'liler soruyor diyor kardeşim senin bir geçmişin var mı Ardahan'da yok. Bunlar Ardaha'nın yolunu bilmez etmez, buraya niye geldikleri bile belli değil, bunları Ardahan'da minibüse bindirsen, Hanakta kaybolurlar, bunlara oy veren Ardahanlı değildir" dedi.



        "YA BUNDAN MİLLETVEKİLİ OLUR MU?"
        İYİ Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Aytekin Kaya sözlerinin devamında, "Ya bu arkadaştan aday olur mu? Kültürünü bilmeyenden, etnik yapısını bilmeyenden, milletinin inanıcını bilmeyenden, değerini bilmeyenden, burada ki insanların ne çektiğini bilmeyenden milletvekili olur mu? Ben sizim, ben sizin adamınızım" ifadelerini kullandı. Bu sert sözlerin ardından ikili kavgaya tutuştu.



        İYİ PARTİ'DEN CHP'YE REST
        Çıkan kavganın ardından Ardahan İYİ Parti İl Başkanı Taşkın Polat, CHP'ye rest çekti.



        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na, "Bizim için AK Parti neyse CHP o. Her yerde gerek konuşulacak" dedi.

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