7'li koalisyonda bitmek bilmeyen kriz! CHP ve İYİ Parti'nin adayları kavgaya tutuştu: Bunlara oy veren Ardahanlı değildir





"YA BUNDAN MİLLETVEKİLİ OLUR MU?"

İYİ Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Aytekin Kaya sözlerinin devamında, "Ya bu arkadaştan aday olur mu? Kültürünü bilmeyenden, etnik yapısını bilmeyenden, milletinin inanıcını bilmeyenden, değerini bilmeyenden, burada ki insanların ne çektiğini bilmeyenden milletvekili olur mu? Ben sizim, ben sizin adamınızım" ifadelerini kullandı. Bu sert sözlerin ardından ikili kavgaya tutuştu.