7'li koalisyonda bitmek bilmeyen kriz! CHP ve İYİ Parti'nin adayları kavgaya tutuştu: Bunlara oy veren Ardahanlı değildir

CHP VE İYİ PARTİ KAVGAYA TUTTUŞTU
Ardahan İYİ Parti 1.sıra Milletvekili Adayı Aytekin Kaya ittifak ortağı CHP'li 1.sıra Adayı Özgür Erdem İncesu arasında gerilim yükseldi.
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"BUNLARA OY VEREN ARDAHANLI DEĞİLDİR"
İttifak ortağı CHP'li Özgür Erdem İncesu'ya sert sözler söyleyen Kaya, "Ardahan'ın gerçeklerinden uzak. CHP'den Ankara'dan bir şekilde bir şeyler ayarlamış gelmiş ben milletvekiliyim adayım diyor. CHP'liler soruyor diyor kardeşim senin bir geçmişin var mı Ardahan'da yok. Bunlar Ardaha'nın yolunu bilmez etmez, buraya niye geldikleri bile belli değil, bunları Ardahan'da minibüse bindirsen, Hanakta kaybolurlar, bunlara oy veren Ardahanlı değildir" dedi.