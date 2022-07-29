CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor

Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten CHP, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine son zamanlarda çökmeye yelteniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesi sonrası 'ben söyledim, yaptılar' havasına bürünen ve hükümetin EYT ile ilgili yürüttüğü çalışmarı sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken tartışmaları da beraberinde getirdi.
YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf niteliğinde bomba bir açıklama geldi.
Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.
BÜROKRASİDEN CHP'YE VE 6'LI MASAYA BİLGİ GELİYOR
CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullandı.