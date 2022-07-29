CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor





YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA

Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf niteliğinde bomba bir açıklama geldi.



Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.