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    • 30.07.2022 00:10
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    CHP'nin çökme siyasetinin anatomisi! Yandaş gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor

    Hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek 'Biz söyledik, yaptılar' algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHP'nin kirli tezgahı deşifre oldu. CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten CHP'nin çökme siyasetine ilşkin itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini söyleyen Gürses, "Bürokrasiden CHP’ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" ifadelerini kullandı. Gürses'in 'bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor' itirafı sonrası akıllara 'Kİm bu köstebekler?' sorusu geldi.

    takvim.com.tr
    Bürokratlar CHP’ye bilgi sızdırıyor

    Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten CHP, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine son zamanlarda çökmeye yelteniyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesi sonrası 'ben söyledim, yaptılar' havasına bürünen ve hükümetin EYT ile ilgili yürüttüğü çalışmarı sahiplenmeye kalkan Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken tartışmaları da beraberinde getirdi.



    YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
    Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf niteliğinde bomba bir açıklama geldi.

    Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuştu.



    BÜROKRASİDEN CHP'YE VE 6'LI MASAYA BİLGİ GELİYOR
    CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullandı.



        İKTİDARIN ÇALIŞMALARI ÖĞRENİLİNCE KYK VE ÖTV İŞİ O ALELACELE DİLE GETİRİLDİ
        Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Özlem Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." dedi.


        REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKTİK
        Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkatleri çekmişti.
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