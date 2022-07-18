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    • 18.07.2022 19:47
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    • 18.07.2022 19:59
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    Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP! Kılıçdaroğlu ve trolleri Başkan Erdoğan'ın duyurduğu KYK müjdesini sahiplenmeye kalktı

    Ucuz çıkarlar peşine düşüp, yalan, kara propaganda ve manipülasyonla Türk siyasetini kirleten CHP, her seferinde takoz olduğu hükümetin icraatlerine bu kez çökmeye yeltendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya çirkin bir algı operasyonuna soyunarak Başkan Erdoğan'ın kabinede müjdesini verdiği KYK borçlarında ana para düzenlemesini sahiplenmeye kalkıştı. Sosyal medyada dolaşıma dokulan 'Teşekkürler Kılıçdaroğlu' başlığı altında akla ziyan paylaşımlar yapıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gençlerin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.

    GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYAR TL'LİK YÜK ALINDI
    Kredi borçlarında sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

    Böylelikle kredi geri ödemelerinde 26 milyar liralık bir yük gençlerin üzerinden alınmış oldu.

    ÇİRKİN ALGI OPERASYONU
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya ise çirkin bir algı operasyonuna soyundu.



    Tek icraatı Başkan Erdoğan liderliğindeki projelere çökmek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Kabine toplantısında verilen KYK borçlarında ana para düzenlemesine de sahiplenmeye kalkıştı.

    AĞBABA'DAN AKLA ZİYAN PAYLAŞIM
    Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, akla ziyan bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın KYK borçları ile ilgili verdiği müjdeyi Kılıçdaroğlu'nun vaadiymiş gibi lanse ederek komik duruma düşen Ağbaba, "İktidar olmadan ülkeyi yöneten parti CHP. Erdoğan Kabine toplantısı sonrası KYK kredisi geri ödemelerinde faiz farkı olmadan sadece ana paranın ödeneceğini ilan etti. Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.




    TAKOZ SİYASETİNİN ÖNCÜSÜNDEN UCUZ ALGI
    Bu paylaşımın akabinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hizmete çökme anlayışını sürdürerek tepki çeken bir tweet attı.

    Kabinede müjdesi verilen KYK borçlarında ana para düzenlemesini kendisi yaptırmış gibi bir tavır takınan esasen takoz siyasetinin öncüsü olan Kılıçdaroğlu, "Sırada EYT var" mesajını verdi.

    Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar mevzusu bir süredir hükümetin ve AK Partili kurmayların gündeminde yer alıyor.


        Birgün Gazetesi

        CHP'NİN ÇÖKME SİYASETİNE YANDAŞ VE FONDAŞLAR TEK SES OLDU!
        Kemal Kılıçdaroğlu ve Veli Ağbaba'nın söz konusu paylaşımları tüm tepkileri üzerine toplarken, CHP yandaşı çukur medya ve troller de AK Parti'nin hizmetine çöküp 'Kılıçdaroğlu yaptırdı' algısınını yaymak için kolları sıvadı.


        Halk TV

        Birgün Gazetesi, Halk TV, Cumhuriyet, Oda TV, T24, KRT TV, Yol TV, Tele1 TV, sosyal medyada dolaşıma sokulan "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" başlığına açıktan destek verdi.


        Cumhuriyet


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