Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP! Kılıçdaroğlu ve trolleri Başkan Erdoğan'ın duyurduğu KYK müjdesini sahiplenmeye kalktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gençlerin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.



GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYAR TL'LİK YÜK ALINDI

Kredi borçlarında sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.



Böylelikle kredi geri ödemelerinde 26 milyar liralık bir yük gençlerin üzerinden alınmış oldu.



ÇİRKİN ALGI OPERASYONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya ise çirkin bir algı operasyonuna soyundu.