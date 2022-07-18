Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP! Kılıçdaroğlu ve trolleri Başkan Erdoğan'ın duyurduğu KYK müjdesini sahiplenmeye kalktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gençlerin merakla beklediği KYK borcu düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı.
GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYAR TL'LİK YÜK ALINDI
Kredi borçlarında sadece ana paranın ödeneceğini vurgulayan Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.
Böylelikle kredi geri ödemelerinde 26 milyar liralık bir yük gençlerin üzerinden alınmış oldu.
ÇİRKİN ALGI OPERASYONU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdesi gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği CHP ve yandaşı medya ise çirkin bir algı operasyonuna soyundu.
Tek icraatı Başkan Erdoğan liderliğindeki projelere çökmek olan Cumhuriyet Halk Partisi, Kabine toplantısında verilen KYK borçlarında ana para düzenlemesine de sahiplenmeye kalkıştı.
AĞBABA'DAN AKLA ZİYAN PAYLAŞIM
Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, akla ziyan bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın KYK borçları ile ilgili verdiği müjdeyi Kılıçdaroğlu'nun vaadiymiş gibi lanse ederek komik duruma düşen Ağbaba, "İktidar olmadan ülkeyi yöneten parti CHP. Erdoğan Kabine toplantısı sonrası KYK kredisi geri ödemelerinde faiz farkı olmadan sadece ana paranın ödeneceğini ilan etti. Birçok projemizden sonra KYK kredilerinde de Genel Başkanımızın vaatleri uygulandı. Teşekkürler Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.
TAKOZ SİYASETİNİN ÖNCÜSÜNDEN UCUZ ALGI
Bu paylaşımın akabinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hizmete çökme anlayışını sürdürerek tepki çeken bir tweet attı.
Kabinede müjdesi verilen KYK borçlarında ana para düzenlemesini kendisi yaptırmış gibi bir tavır takınan esasen takoz siyasetinin öncüsü olan Kılıçdaroğlu, "Sırada EYT var" mesajını verdi.
Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlar mevzusu bir süredir hükümetin ve AK Partili kurmayların gündeminde yer alıyor.