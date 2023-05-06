İçişleri Bakanlığı 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 36'ya yükseldi.

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