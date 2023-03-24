Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2023 01:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2023 02:04
    ABONE OL

    Seçimlere sayılı zaman kaldı, siyasi yağma hız kazandı! Hizmet hırsızı CHP şimdi de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu emekli zammına çöktü

    2023 seçimlerine giderayak muhalefetin siyasi yağmacılığı hız kazandı. Hükümetin KYK, ÖTV ve EYT konusunda hayata geçirdiği düzenlemere çöken Cumhuriyet Halk Partisi şimdi de müjdesini Başkan Erdoğan'ın verdiği emekli zammını sahiplendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz söyledik yaptılar" algısını yaydı, Kılıçdaroğlu'na "dünya demokrasi tarihine geçti" diyerek mübalağalı bir şekilde gaz dolumu yaptı. Öztrak bununla da yetinmedi... AK Parti öncülüğünde ilk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesine de çökmeye yeltendi. Takvim.com.tr, geçmişte takoz olduğu hükümetin projelerine seçimlere giderayak çökmeye yeltenen CHP'nin kirli yüzünü deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Siyasi yağmacı CHP emekli zammına da çöktü!

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin kara propaganda, iftira ve riyakarlığa dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ile bir kez daha tescillendi.

    "BİZ SÖYLEDİK YAPTILAR" ALGISI
    Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşüğü 7500 lira olacak" diyerek müjdesini verdiği emekli aylığı üzerinden siyaset devşirip 'Biz söyledik yaptılar' algısını yaymak istedi.




    KILIÇDAROĞLU'NA MÜBALAĞALI GAZ DOLUMU
    Kılıçdaroğlu'nun dünya demokrasi tarihine geçtiğini iddia eden Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu henüz iktidar olmadan hükumete tüm dediklerini yaptıran lider olarak dünya demokrasi tarihine geçti bile. Gençler ne güzel diyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Erdoğan yapar' " dedi.

    Bu gerçekten yoksun mübalağalı sözler büyük tepki çekti.



    EMEKLİ İKRAMİYESİNE DE ÇÖKMEYE YELTENDİ!
    AK Parti öncülüğünde ilk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesine de çökmeye çalışan hizmet hırsız CHP'nin sözcüsü şu ifadeleri kullandı;

    "Kemal Kılıçdaroğlu 'Emekliye bayramlarda iki ikramiye' dedi, Erdoğan yaptı. En son Kemal Kılıçdaroğlu; 'En düşük emekli aylığı, asgari ücret kadar olsun' dedi, Erdoğan, eksik de olsa bunu da yapmak zorunda kaldı, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. İş başına gelir gelmez eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız"

        Faik Öztrak'ın bu çıkışı CHP'nin hizmet hırsızlığına sadece bir örnek.

        Bilindiği üzere CHP, geçmişte takoz olduğu hükümetin projelerine seçimlere giderayak çökmeye yelteniyor.

        EYT'Yİ BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZÜME KAVUŞTURDI, KILIÇDAROĞLU SAHİPLENDİ
        Geride bıraktığımız aylarda Türkiye'nin çözüm bekleyen sorunlarından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar mevzusu, Başkan Erdoğan liderliğinde çözüme kavuşmuş, 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilme hakkına kavuşmuştu.



        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanıp projeye çökmeye yeltenmişti. Nitekim aynı Kılıçdaroğlu'nun geçmişte pek çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunan beyanları mevcut.

        AK PARTİ YAPIYOR, CHP SAHİPLENİYOR
        CHP'nin kurmayları geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen KYK burs/kredi düzenlemesi, ÖTV ödemeleri ve sosyal konut projelerini de sahiplenmişti.




        YANDAŞ GÜRSES'TEN İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMA
        Konuya ilişkin CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten itiraf niteliğinde bomba bir açıklama gelmişti.

        Muhalefetin hükümetin hamlelerine ilişkin içeriden bilgi aldığını söyleyen Gürses, "Bunu da başaran Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye yönelik çağrıları oldu. Eğer seçimde iktidar değişirse, bunu başarabilirlerse eğer, olur olmaz bilmiyorum ama kararnamelerin, sözleşmelerin altına imza atan bürokratlar hakkında işlem yapacağını söyledi Kılıçdaroğlu" diye konuşmuştu.



            BÜROKRASİDEN CHP'YE VE 6'LI MASAYA BİLGİ GELİYOR
            CHP liderinin, söz konusu adımların tweetlerini atarak ya da video çekerek dile getirip 'tarihe geçtiğini' ifade eden Gürses, "Dolayısıyla bürokrasiden CHP'ye ve altılı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor." ifadelerini kullanmıştı.




            İKTİDARIN ÇALIŞMALARI ÖĞRENİLİNCE KYK VE ÖTV İŞİ O ALELACELE DİLE GETİRİLDİ
            Gelişmelere örnek olarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi ödemelerini örnek gösteren Özlem Gürses, "Örneğin CHP, KYK meselesini önceden öğrenip, sosyal medyada çalışma yaptı. KYK faizlerinin silineceğine yönelik açıklamalar yapıldı. Otomotivde bir sıkıntı olduğunu biliyorduk, iktidarın bu konudaki çalışmasını da öğrendi muhalefet o nedenle alelacele ÖTV videosu çekildi mutfakta." açıklamalarında bulunmuştu.



            REZİL ALGI OPERASYONUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİK
            Takvim.com.tr, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun benimsediği gasp siyasetini "Takoz siyasetinden çökme siyasetine CHP" başlığıyla haberleştirmiş, sahnelenen kirli algı operasyonuna dikkatleri çekmişti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            6’lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı!
            Haberler Güncel Seçimlere sayılı zaman kaldı, siyasi yağma hız kazandı! Hizmet hırsızı CHP şimdi de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu emekli zammına çöktü
                loading
                SON DAKİKA