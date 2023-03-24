Seçimlere sayılı zaman kaldı, siyasi yağma hız kazandı! Hizmet hırsızı CHP şimdi de Başkan Erdoğan'ın duyurduğu emekli zammına çöktü

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin kara propaganda, iftira ve riyakarlığa dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ile bir kez daha tescillendi.
"BİZ SÖYLEDİK YAPTILAR" ALGISI
Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşüğü 7500 lira olacak" diyerek müjdesini verdiği emekli aylığı üzerinden siyaset devşirip 'Biz söyledik yaptılar' algısını yaymak istedi.
KILIÇDAROĞLU'NA MÜBALAĞALI GAZ DOLUMU
Kılıçdaroğlu'nun dünya demokrasi tarihine geçtiğini iddia eden Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu henüz iktidar olmadan hükumete tüm dediklerini yaptıran lider olarak dünya demokrasi tarihine geçti bile. Gençler ne güzel diyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu söyler, Erdoğan yapar' " dedi.
Bu gerçekten yoksun mübalağalı sözler büyük tepki çekti.
EMEKLİ İKRAMİYESİNE DE ÇÖKMEYE YELTENDİ!
AK Parti öncülüğünde ilk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesine de çökmeye çalışan hizmet hırsız CHP'nin sözcüsü şu ifadeleri kullandı;
"Kemal Kılıçdaroğlu 'Emekliye bayramlarda iki ikramiye' dedi, Erdoğan yaptı. En son Kemal Kılıçdaroğlu; 'En düşük emekli aylığı, asgari ücret kadar olsun' dedi, Erdoğan, eksik de olsa bunu da yapmak zorunda kaldı, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira oldu. İş başına gelir gelmez eksik kalanı da biz tamamlayacağız. En düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine taşıyacağız"