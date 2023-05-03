7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizli pazarlığı meydanlarda ifşa oldu! HDP'li Pervin Buldan: "Bütün arkadaşlarımız cezaevinden çıkacak"

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK ile yaptığı gizli pazarlık meydanlarda ifşa oluyor.
HEPSİ İÇERİDEN ÇIKACAK | VİDEO İZLE
HDPKK'LILAR GİZLİ PAZARLIKLARI İTİRAF ETTİ
Katıldığı HDPKK mitinginde gizli pazarlıkları itiraf eden Sakık, elebaşı Öcalan'ı özgür bırakacaklarını açıklamıştı.
Sakık'la ağız birliği yaparak kirli pazarlığı itiraf eden HDP'li Pervin Buldan, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak cezaevinde olan bütün terör tutuklusu HDPKK'lıların içerinden çıkacağını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI TERÖR TUTUKLULARINI ÇIKARACAĞIZ DEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerini hedef alarak, "Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak' diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki. 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın" diyen Buldan, "Selahattin de Figen de Gülten de Sebahat de Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar. Sen sandıkta kalacaksın." dedi.
GİZLİ PAZARLIKLARI MEYDANLARDA İTİRAF ETTİ! VİDEO İZLE
İMRALI'NIN KAPISINI KIRACAĞIZ
Daha önce, "Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz 100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz." diyen Sırrı Sakık da benzer ifadeleri dile getirmişti. CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları sözü meydanlarda tekrarlayan Sakık, "İmralı'daki tecridin kapısını kıracağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde burada içeride bulunan Demirtaş, Kışanak, Yüksekdağ ve içerideki onbinlerce arkadaşımız özgür olacak. Burada size hep birlikte hitap edeceğiz." dedi. Mitingde, "Selo'ya özgürlük" sloganları atıldı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI ATILDI
Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak kurarak 14 Mayıs seçimlerine kol kola yürüyen cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 Mayıs'ta Van'da miting düzenledi.
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