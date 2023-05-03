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    • 03.05.2023 19:07
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    Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Koceli'den büyük tepki: “Senin de hesabın sorulacak vatan haini”

    Şehit yakına ettiği küfürle hafızalara kazınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, seçim çalışmaları sırasında memlekti olan Kocaeli Gebze'de vatandaşın sert tepkisi ile karşılaştı. Kocaelililer Türkkan'a, “Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini" sözleri üzerine neye uğradığını şaşırarak adeta arkasına bile bakmadan kaçtı. İşte saniye saniye o anlar...

    takvim.com.tr
    Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyereti sırasında, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu davranışı sonrasında büyük tepki toplamıştı.

    Türkkan ve beraberindeki İYİ Partililer, Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği'ne ziyaret için yola koyuldu.

    "SENİN DE HESABIN SORULACAK,VATAN HAİNİ LÜTFÜ"
    Türkkan yaptığı skandal sözlerinin ardından Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.



    "Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.

        SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ
        Seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Koceli'den büyük tepki: “Senin de hesabın sorulacak vatan haini”
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