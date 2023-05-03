Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Koceli'den büyük tepki: “Senin de hesabın sorulacak vatan haini”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı esnaf ziyereti sırasında, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu davranışı sonrasında büyük tepki toplamıştı.
Türkkan ve beraberindeki İYİ Partililer, Gebze Fırtına Trabzonsporlular Derneği'ne ziyaret için yola koyuldu.
"SENİN DE HESABIN SORULACAK,VATAN HAİNİ LÜTFÜ"
Türkkan yaptığı skandal sözlerinin ardından Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.