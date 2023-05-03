Şehit ailesine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Koceli'den büyük tepki: “Senin de hesabın sorulacak vatan haini”





"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.