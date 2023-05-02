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    • Sağlık
    • 02.05.2023 10:13
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    • 02.05.2023 10:44
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    Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısatıldığını duyurdu. 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85'inin tamamlanması halinde dolmuş kabul edilecek.

    takvim.com.tr
    10 ilde devlet hizmet süreleri kısaltıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde doktor ve uzman doktorların devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını bildirdi.

    YÜZDE 85'İNİN TAMAMLANMASI YETERLİ
    Koca, sosyal medya hesabından, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerdeki Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Memuru Olarak Devlet Hizmeti Yapma Yükümlülükleri ile İlgili Süreler Hakkında Karar" ile ilgili açıklamada bulundu.

    Koca, "Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığı" bilgisini verdi.

    Koca, şunları kaydetti:
    "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85'inin tamamlanması halinde dolmuş kabul edilecek.

        Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak."

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        Haberler Sağlık Deprem bölgesindeki 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
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