Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak."

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