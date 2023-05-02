7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun katıldığı mitingde HDP flamaları sallandı! Selahattin Demirtaş'a özgürlük sloganları atıldı

Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak kurarak 14 Mayıs seçimlerine kol kola yürüyen cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Van'da miting düzenledi.
HDPKK VE CHP FLAMALARI YAN YANA! VİDEO İZLE
HDPKK VE CHP FLAMALARI YAN YANA SALLANDI
Van'da düzenlenen CHP mitinginde terörün siyasi ayağı HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi flamaları yan yana sallandı.
TERÖR TUTUKLUSU SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
HDPKK arasındaki gizli pazarlıklar açığa çıkarken CHP'nin düzenlediği mitingde eli kanlı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de özgürlük çağrıları yapılıyor. Alana gelen HDPKK'lılar "Selo'ya özgürlük" sloganları attı.