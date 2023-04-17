



"GÖZÜN KULAĞI, YÜREĞİN MUHALEFETTE OLSUN"

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş bir diğer paylaşımında, "Gözün, kulağın, yüreğin muhalefette olsun. Aslında RTE diye biri yoğ, yoğ" dedi.

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KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.



Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.