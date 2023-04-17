Türkiye 14 Mayıs seçimlerine gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonda riyakar siyaset hız kesmeden devam ediyor.
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KILIÇDAROĞLU'NIN RİYAKAR SİYASETİ
HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren, Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu şimdilerde 'vatanseverim' pozlarına girmeye çalışıyor.
YİNE 'VATASEVERİM' POZLARINA GİRDİ
Kandil'in 7'li koalisyona destek açıklamaları art arda sürerken, Kılıçdaroğlu'nun Çatalça'da "Katillerle, teröristlerle iş tutanlar, bize ders vermeye kalkamazlar. Biz, Kuvayi Milliyeciyiz. Onlar Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu da bilmezler. Biz her şeyi biliriz. Tarihimizi biliriz, geleceğimizi inşa etmek isteriz" sözleri riyakâr siyasetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kılıçdaroğlu'nun "Katillerle, teröristlerle iş tutanlar, bize ders vermeye kalkamazlar" sözleri akıllara HDPKK'nın koalisyondaki ortaklığı ve Kandil'in destek açıklamalarını getirdi.
TERÖR TUTUKLUSU SELO'DAN KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN ÇAĞRISI
Tüm bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini bir kez daha tescilleyen bir durum yaşandı. Terör tutuklusu eski HDPKK eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısında bulundu.