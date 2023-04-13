CHP - HDPKK - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: "TBMM PKK ile pazarlık yapsın"

SELO'NUN AKLADIĞI PKK NE DİYOR? 'BİZİM SAVAŞIMIZ 7'Lİ KOALİSYONA UMUT OLUYOR'

"PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı" diyerek PKK'yı aklayan Demirtaş'ın aksine Kandil 'Bizim savaşımız 7'li koalisyona umut oluyor' çıkışında bulundu.



Geride bıraktığımız gün PKK medyasına konuşan terörist Helin Ümit,"Bir umut, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşeceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki Avaşin'deki Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a AKP'ye MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.



KANDİL'DEN 'YENİ SİSTEMDE BİZİM DE ROLÜMÜZ OLACAK' İMASI

Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden birinin yaşandığını söyleyen PKK'lı Helin Ümit sözlerini şöyle sürdürdü;



"Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden biri yaşanıyor. Bunu iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik... Aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir. Bölge açısından çok ciddi tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."



7'li koalisyondan yüz bulan PKK'lılar bu sözlerle "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajı veriyor.