CHP - HDPKK - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: "TBMM PKK ile pazarlık yapsın"

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken, Kılıçdaroğlu - HDPKK - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN RÜZGARI ALAN SELO'DAN ALÇAK TEKLİF: TBMM'DE TERÖRİSTLERLE USULÜNCE PAZARLIK YAPIN
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Kandil'le müzakere edeceğiz, PKK'ya silah bıraktıracağız" çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, 'TBMM'de teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı' mesajı verdi.
6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili olan, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diye alenen bebek katiline methiyeler düzen Demirtaş,"Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.