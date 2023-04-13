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    • 13.04.2023 18:51
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    • 13.04.2023 19:09
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    CHP - HDPKK - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: "TBMM PKK ile pazarlık yapsın"

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü ittifakının diyetini bölücükle ödeyecek. Bu kapsamda CHP- HDPKK - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Kandil'le müzakere edeceğiz, PKK'ya silah bıraktıracağız" çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, 'TBMM'de teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı' mesajı verdi. Aynı Demirtaş, söylemleriyle PKK'yı aklarken alçak sözlerle de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Bir yandan da Kandil 'yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajını vermekten geri durmuyor. Bu bağlamda Takvim.com.tr, 7'li koalisyon - Kandil hattındaki bölücü ittifakı satır satır sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP - HDPKK - Kandil hattında söylem birliği!

    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



    Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken, Kılıçdaroğlu - HDPKK - Kandil hattındaki söylem birliğine bir yenisi daha eklendi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN RÜZGARI ALAN SELO'DAN ALÇAK TEKLİF: TBMM'DE TERÖRİSTLERLE USULÜNCE PAZARLIK YAPIN
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Kandil'le müzakere edeceğiz, PKK'ya silah bıraktıracağız" çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, 'TBMM'de teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı' mesajı verdi.

    6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili olan, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diye alenen bebek katiline methiyeler düzen Demirtaş,"Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



        PKK'YI AKLADI, KAOS HAVASI YAYIP BÖLÜCÜLERE MESAJ GÖNDERDİ
        Kılıçdaroğlu'nun ortağı Demirtaş söylemleriyle PKK'yı akladı... Alçak sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef alan Demirtaş, seçim ağzı kaos algısı yaymak içinde kolları sıvadı;

        Sahtekarlara inanmayın, barış ve huzur mümkündür. PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı. Ama ısrarla provokasyonlar yapılıyor. Allah korusun, seçimi etkilemek için birileri kan dökmeye de kalkabilir. Hep birlikte dikkatli olacağız, oyuna da gelmeyeceğiz.

        Lütfen unutmayın, biz barış ve demokrasi istiyoruz. Birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Yeşil Sol Parti en çok da bunun için çalışacak. Oy için halkı kışkırtan yalancılara değil, sahtekarlara değil, bize güvenin. Hep birlikte ve mutlaka kazanacağız.

        SELO'NUN AKLADIĞI PKK NE DİYOR? 'BİZİM SAVAŞIMIZ 7'Lİ KOALİSYONA UMUT OLUYOR'
        "PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı"         diyerek PKK'yı aklayan Demirtaş'ın aksine Kandil 'Bizim savaşımız 7'li koalisyona umut oluyor' çıkışında bulundu.

        Geride bıraktığımız gün PKK medyasına konuşan terörist Helin Ümit,"Bir umut, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşeceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki Avaşin'deki Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a AKP'ye MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

        KANDİL'DEN 'YENİ SİSTEMDE BİZİM DE ROLÜMÜZ OLACAK' İMASI
        Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden birinin yaşandığını söyleyen PKK'lı Helin Ümit sözlerini şöyle sürdürdü;

        "Türkiye tarihinin en kritik en önemli seçim süreçlerinden biri yaşanıyor. Bunu iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik... Aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir. Bölge açısından çok ciddi tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."

        7'li koalisyondan yüz bulan PKK'lılar bu sözlerle "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajı veriyor.



            İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜKLE ÖDEYECEK
            Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK - Yeşil Sol ikilisinden aldığı desteğin diyetini bölücükle ödemek zorunda.

            Peşi sıra gelen 'Yerel özerklik', 'Kandil'le müzakere', 'Öcalan'a özgürlük', 'Selahattin Demirtaş'ı salacağım', 'kayyumları kaldıracağım' şeklindeki vaatler bu durumun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor.


            Bu durumun destekleyen somut bir örneği sizler için hatırlatalım;

            "KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"
            HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etti.

            Kılıçdaroğlu'nun ortağı Pervin Buldan da terör suçlularına tek tek selam çakıp 14 Mayıs sonrasını işaret edip 'özgürlük' vaadi verdi.
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel CHP - HDPKK - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: "TBMM PKK ile pazarlık yapsın"
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