Başkomutan Erdoğan'dan Türker Ertürk'e sağlı sollu 'TCG Anadolu' kroşesi! Sicili kirli CHP'li amiral artığının dosyasını açtık





AMİRAL ARTIĞINA SAĞLI SOLLU: "TERBİYESİZ, AHLAKSIZ, UKALA..."

TCG Anadolu ile herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde" sözleriyle CHP'li Türker Ertürk'ü işaret etti.



Sözlerini şöyle sürdürdü;



Çıkmış bir ukala, 'Bunlar yapabildikleri zaten eserleri yok' diyor. Şu eseri görüp eleştiri getirmek, yenilir yutulur değil. Herkesin gurur duyması lazım. Boyu 220 metre. Dünyanın her köşesinde operasyon yapabileceğiz. Bunlar anlardan da anlamazdan da konuşuyorlar. Gurur duy ya. Sen Erdoğan'ı Hulusi Akar'ı sevmeyebilirsin. Biz bu millete bu eseri bizden sonraki nesillere emanet edeceğiz.TCG Anadolu'nun rastgele yapılmuış bir şey olmadığının altını çizen Erdoğan,ifadelerini kullandı.