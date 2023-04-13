Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye özerlik mi vadetti? CHP'den PKK'yla müzakere sözü

6'lı koalisyonu destekleme kararı alan 7. olarak eklemlenen HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığın ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemeye devam ediyor. Sırrı Sakık, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da, teröristbaşına özgürlük talebini dillendirdi.

Durum böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun HDP kanadına ne vaat ettiği merak edilir oldu.