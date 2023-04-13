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    • 13.04.2023 10:17
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    • 13.04.2023 10:23
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    Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye özerlik mi vadetti? CHP'den PKK'yla müzakere sözü

    Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı seçildikten sonra HDP ile kirli pazarlığa oturması gündemde büyük tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin ardından HDP kanadından gelen "Öcalan'a serbestlik" ve "Özerlik" açıklamaları dikkatleri çekmiş, Kılıçdaroğlu'nun ne vaat ettiği merak edilmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Artık CHP, PKK ile ittifakı gizlenmiyor. Meclis'te sağa sola mermi kovanı fırlatan Meral Akşener'den bir tepki gelecek mi? Ya da "Kandil'i bitireceğiz" diyen Mansur Yavaş'tan" diye sordu.

    Kemal Kılıçdaroğlu HDP’ye özerlik mi vadetti?

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kirli pazarlığa oturmak oldu.

    Tam da bu görüşmenin ardından HDP kanadından "Öcalan'ı serbest bırakacağız" açıklamaları daha da palazlandı.

    6'lı koalisyonu destekleme kararı alan 7. olarak eklemlenen HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığın ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemeye devam ediyor. Sırrı Sakık, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da, teröristbaşına özgürlük talebini dillendirdi.

    Durum böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun HDP kanadına ne vaat ettiği merak edilir oldu.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "CHP'liler ise PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten asla rahatsız değiller. Önceden utangaç bir ses tonuyla geçiştirilen PKK ile ittifak meselesini artık canlı yayınlarda açıklamaktan çekinmiyorlar." dedi.

    "Atatürk'ün kurduğu partinin bir milletvekili canlı yayında "PKK ile müzakere" sözü veriyor. Peki bu açıklamayı kendi başına yapabilir mi?" diye soran Barlas, sözlerine şöyle devam etti:

    Demek ki HDP ile yapılan müzakerelerde PKK ile müzakere, özerklik ve Öcalan'a özgürlük meselesi masaya getirilmiş. Demek ki günlerdir ortaya atılan iddialar komplo teorisi falan değil gerçeğin ta kendisiymiş. Peki bunları neden toplumdan gizliyorlar? Sezgin Tanrıkulu canlı yayında bunları itiraf etmeseydi bu kirli pazarlıktan hiçbirimizin haberi olmayacaktı.
    Peki masanın diğer ortakları bu durum hakkında ne düşünüyor, çok merak ediyorum. Meclis'te sağa sola mermi kovanı fırlatan Meral Akşener'den bir tepki gelecek mi? Ya da "Kandil'i bitireceğiz" diyen Mansur Yavaş'tan... Hiç sanmıyorum.

        İşte Barlas'ın yazısından ilgili bölüm:

        Geçen yıl CHP ile HDP arasında bir ittifak konusu açıldığında 6'lı Masa'nın tüm üyeleri toplu olarak itiraz ediyordu. Hepsi böyle bir ittifakın asla mümkün olmadığını söylüyordu. Seçime bir ay kala bu durum bambaşka bir hâl aldı. Şimdi HDP ile değil, doğrudan PKK ile bir ittifaktan bahsediliyor. PKK'nın elebaşları Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Bese Hozat ve son olarak Remzi Kartal açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istediler. Masanın sözde milliyetçi ve muhafazakâr üyeleri bu desteği "İstemem ama yan cebime koy" şeklinde karşıladı.
        PKK'nın gazeteleri "Öcalan'a özgürlük, genel af ve özerklik" başta olmak üzere birçok konunun CHP ile pazarlık masasına yatırıldığını yazıp çiziyor. PKK cephesinde durum bu

        HDP/PKK ORTAKLIĞINI ARTIK GİZLEMİYORLAR
        CHP'liler ise PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten asla rahatsız değiller. Önceden utangaç bir ses tonuyla geçiştirilen PKK ile ittifak meselesini artık canlı yayınlarda açıklamaktan çekinmiyorlar. Bu siyasetçilerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu. Hani şu Türk savunma sanayiini yok etmeye kafayı takmış, FETÖ'nün her eyleminde en ön safta yer alan siyasetçi. CHP'nin TV kanalında canlı yayına çıkan Sezgin Tanrıkulu, seçimlerden sonra Meclis çatısı altında PKK ile müzakere sözü vererek "Adım adım parlamentoda bu diyalog sürecini yürüteceğiz" diyor.

        Atatürk'ün kurduğu partinin bir milletvekili canlı yayında "PKK ile müzakere" sözü veriyor. Peki bu açıklamayı kendi başına yapabilir mi? Demek ki HDP ile yapılan müzakerelerde PKK ile müzakere, özerklik ve Öcalan'a özgürlük meselesi masaya getirilmiş. Demek ki günlerdir ortaya atılan iddialar komplo teorisi falan değil gerçeğin ta kendisiymiş. Peki bunları neden toplumdan gizliyorlar? Sezgin Tanrıkulu canlı yayında bunları itiraf etmeseydi bu kirli pazarlıktan hiçbirimizin haberi olmayacaktı.
        Peki masanın diğer ortakları bu durum hakkında ne düşünüyor, çok merak ediyorum. Meclis'te sağa sola mermi kovanı fırlatan Meral Akşener'den bir tepki gelecek mi? Ya da "Kandil'i bitireceğiz" diyen Mansur Yavaş'tan... Hiç sanmıyorum.


        SEÇİM DEĞİL VAROLUŞ MÜCADELESİ
        İlginç bir dönemden geçiyoruz. PKK'nın siyasi kanadında yer alan isimlerin daha önce Meclis'te yer aldığını biliyorduk. Şimdi FETÖ'nün siyasi kanadında yer alan bazı kripto isimler, CHP ve İyi Parti listelerinden kendilerine yer bulmayı başardı. Bunların niyeti ülke yönetmek falan değil. Hepsinin tek bir amacı var: Erdoğan'ı iktidardan uzaklaştırarak Türkiye'yi küresel efendilerine kayıtsız şartsız teslim etmek için sıra bekliyorlar. Kutsal bir hassasiyet ya da vatan sevgisine dair hiçbir duygu kırıntısı taşımıyorlar.
        Yaklaşık bir yıldır bu seçimlerin önemini yazıp çiziyorduk. Şimdi 14 Mayıs seçimlerinin önemi bir kat daha arttı. Artık bu yarış Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki bir seçim mücadelesinin çok ötesine taşındı. Bu seçim değil, bir varoluş mücadelesi. Kime oy verirseniz verin ama bunları aklınızdan çıkarmayın.

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        "ÖCALAN'I ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"
        HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, seçim propagandası yaptığı sırada terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük vadetti.

            Öcalan'ın, 15 Mayıs'ta serbest kalacağını söyleyen Feleknas Uca'nın Kürtçe sarf ettiği sözler şöyle:
            "15 Mayıs'ta zindanların kapısı açılacak ve sayın Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız; bunun için hep birlikte çalışacağız. Ve sandıkta gereken cevabı vereceğiz."


            "BARIŞIN YOLU İMRALI'DIR!"
            HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'den geldiç Dede, "Barışın yolu İmralı'dır. Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı. Dede, kayyum uygulamasını kaldıracaklarını ve hesap soracaklarını da söyledi.

            "14 MAYIS HESAP SORMA GÜNÜDÜR"
            HDP Hakkari Milletvekili Said Dede yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerini işaret etti, hesap soracaklarını söyledi.

            HDP'li Dede'nin küstah ifadeleri şöyle:
            14 Mayıs, seçim günü değil, hesap sorma günüdür. Bizler, gasp edilen iradelerimizin, kayyumun hesabını soracağız.

                "ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRACAĞIZ"
                HDP Hakkari Milletvekili Said Dede, "Barışın yolu İmralı'dır" diyerek, Öcalan'a özgürlük istedi. Dede, "Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

                KANDİL DE DESTEK VERİYOR
                Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat ve Murat Karayılan, HDP'nin 6'lı koalisyona katılmasından menuniyet duyduklarını belirtirken, Cumhur İttifakı'nın yıkılmasının kendi varlıkları açısından elzem olduğunu söylüyor.

                Terör elebaşları, seçimde7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini de birçoık kez deklare etti. CHP ve İYİ Parti tüm bu yaşananlara rağmen sessiz.

                HDP'NİN ÖCALAN ISRARI
                HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Nevruz'da yaptığı açıklamada, "Türkiye halkları sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

                    Yine HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk, "Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemi." diyerek seçimde Kılıçdaroğlu'na destek istemişti.

                    Yine bir başka HDP'li Sırrı Sakık, genel affın çıkarılacağını, Öcalan dahil tüm suçluların serbest bırakılacağını açıklamıştı.

                    MECLİS'TE KİRLİ PAZARLIK
                    6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının kesinleşmesi ile soluğu HDP Eş Genel Başkanlarının yanında almıştı.

                    Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TBMM'de görüşerek destek istemişti. HDP, şartlarının kabul edilmesi üzerine aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

                        Kılıçdaroğlu, terör örgütünün en kritik konular arasında gördüğü kayyum uygulamasını, örgütün istediği gibi kaldıracağını söylemişti.

                        HDP DESTEĞİ İSTİFALARI GETİRDİ
                        Yavuz Ağıralioğlu, CHP'nin HDP ile yakınlaşmasına dikkat çekerek İyi Parti'den istifa etti. "Terörün gölgesi altında olmam" diyen Ağıralioğlu'nun sözleri dikkat çekerken, HDP'den yapılan açıklamalar amaçları bir kez daha gözler önüne seriyor.

                        "KAMUOYUNA AÇIKLA" ÇAĞRISI
                        Kapalı kapılar ardında başka ne tür vaatlerde bulunulduğu bilinmezken, HDP'nin Öcalan'a özgürlük çıkışları ve seçim beyannamesi bazı ipuçları vermişti.

                        HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'nun kapalı kapılar ardında kendilerine verdiği sözleri kamuoyuna açıklamasını istemişti.
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                            Emlak Konut
                            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye özerlik mi vadetti? CHP'den PKK'yla müzakere sözü
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