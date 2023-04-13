Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye özerlik mi vadetti? CHP'den PKK'yla müzakere sözü

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kirli pazarlığa oturmak oldu.
Tam da bu görüşmenin ardından HDP kanadından "Öcalan'ı serbest bırakacağız" açıklamaları daha da palazlandı.
6'lı koalisyonu destekleme kararı alan 7. olarak eklemlenen HDP, Kılıçdaroğlu ile yapılan kirli pazarlığın ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemeye devam ediyor. Sırrı Sakık, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, ardından HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca da, teröristbaşına özgürlük talebini dillendirdi.
Durum böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun HDP kanadına ne vaat ettiği merak edilir oldu.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "CHP'liler ise PKK elebaşlarının Kılıçdaroğlu'na verdiği destekten asla rahatsız değiller. Önceden utangaç bir ses tonuyla geçiştirilen PKK ile ittifak meselesini artık canlı yayınlarda açıklamaktan çekinmiyorlar." dedi.
"Atatürk'ün kurduğu partinin bir milletvekili canlı yayında "PKK ile müzakere" sözü veriyor. Peki bu açıklamayı kendi başına yapabilir mi?" diye soran Barlas, sözlerine şöyle devam etti:
Demek ki HDP ile yapılan müzakerelerde PKK ile müzakere, özerklik ve Öcalan'a özgürlük meselesi masaya getirilmiş. Demek ki günlerdir ortaya atılan iddialar komplo teorisi falan değil gerçeğin ta kendisiymiş. Peki bunları neden toplumdan gizliyorlar? Sezgin Tanrıkulu canlı yayında bunları itiraf etmeseydi bu kirli pazarlıktan hiçbirimizin haberi olmayacaktı.
Peki masanın diğer ortakları bu durum hakkında ne düşünüyor, çok merak ediyorum. Meclis'te sağa sola mermi kovanı fırlatan Meral Akşener'den bir tepki gelecek mi? Ya da "Kandil'i bitireceğiz" diyen Mansur Yavaş'tan... Hiç sanmıyorum.