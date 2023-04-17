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    • 18.04.2023 00:19
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    • 18.04.2023 10:36
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    6 okun yönü Kandil'i gösteriyor, PKK 7'li koalisyona yol haritası çiziyor! Genç kızlara tecavüz eden elebaşı Duran Kalkan kadınlardan oy istiyor

    Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarının HDPKK ve türevleriyla açıktan yürüttüğü kirli işbirliği sonrası Kandil'den peşi sıra destek açıklamaları gelmiş 7'li koalisyonun önünün açık olduğu söylenmişti. Yaşanan bu gelişmelerin etkisi sürerken Kandil'den 7'li koalisyona bir destek açıklaması daha geldi. PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona "Temel gündeminiz AK Parti ve MHP'yi yıkmak olsun" ifadeleriyle yol haritası çizdi. Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı, "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler." diyerek Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    PKK’dan 7’li koalisyona yeni mesaj
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    7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.

    Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.



    PKK'DAN 7'Lİ KOALİSYONA "KÜÇÜK HESAP YAPMAYIN BİRLİK OLUN" UYARISI
    Öte yandan PKK'lı büyük başlardan Helin Ümit, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyledi ve 7'li koalisyona 'küçük hesap yapmamak lazım' diyerek zılgıt çekti.

    Ümit, "Türkiye'deki sistemin karakterinin belirlenmesinde biz de rol alacağız" mesajını vermeyi de ihmal etmedi.



        KANDİL'DEN 7'LİYE YOL HARİTASI
        Yaşanan bu gelişmelerin etkisi sürerken Kandil'den 7'li koalisyona bir destek açıklaması daha geldi.

        PKK elebaşı Duran Kalkan, Cumhur İttifakı'nı hedef alıp 7'li koalisyona çağrıda bulanarak, "Biz bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız. Kesinlikle! Bu faşizm yıkılacak. Bunu herkes de söylüyor biz de söyledik; Tecridi kıracağız, faşizmi yıkacağız özgürlüğü ve demokrasiyi kazanacağız. Bu bir ölçü" dedi.


        "CUMHUR İTTİFAKI BİZİ BİTİRECEK" PANİĞİ
        Kendisini Kürtlerin temsilcisi gibi göstermeye çalışan terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan, "Tabii bunun seçimle de bağı var. Şunu anlıyoruz ki; AKP-MHP faşizmi, MİT'i, kontrgerillayı son sınırına kadar seferber etmiş. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar, oradan alacakları sonuçla da 14 Mayıs'ta seçim kazanmak istiyorlar. Bu da çok açık. Geçmişte yaptılar, biraz etkisi oluyor. Şunu hesap ediyorlar; PKK yönetiminden, Kürtlerden, öne çıkmış Kürtlerden bazılarını vurursak ırkçı, şoven, faşist, milliyetçi, Türkçü çevrelerden Türkiye'de oy alır, bu oyları birleştirir, seçim kazanırız. Bugün Tayyip Erdoğan'ın seçim propagandası tamamen bunun üzerine oturtulmuş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlediği yöntem Kürtlerin katledilmesidir. PKK yöneticilerinin, özgürlük için mücadele eden Kürtlerin katledilmesidir. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu herkes görmeli." ifadelerini kullandı.

        TERÖRİST ELEBAŞI MİLLETE HAKARET ETTİ: "SÜRÜLEŞTİRİLMİŞ KİTLE"
        Millete hakaret ederek Başkan Erdoğan'ı hedef alan elebaşı Kalkan, "Tayyip Erdoğan nereden alıyor bu cüreti, cesareti? Bunu görmek lazım. Demek ki bir zayıflık var, anlaşmazlık var. Toplumda işte parçalılık var. Gerçekleri görmede yetersizlik var. Bunu esas olarak anlamalıyız, üzerinde durmalıyız. Adeta beyinleri yıkanmış, böyle bazı imkanlarla sürüleştirilmiş bir kitle çıkartılmış, istediği gibi güdüyor o kitleyi. Kendisi istifa etmediyse, çekilip gitmediyse, seçimle en ağır hesap sorarak yenilgiye uğratılmalı, düşürülmeli." şeklinde konuştu.



            7'Lİ KOALİSYONA OY DİYE YALVARDI
            Genç kızlara tecavüz ettikten sonra infaz emri veren elebaşlarının terör kamplarında yaptıkları vahşet bilinirken kadınlardan utanmadan oy isteyen elebaşı "Ben Kürt halkına, kadınlarına, gençlerine, işçi ve emekçilerine, Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlere çağrı yapıyorum. Demokratik adaylara oy versinler. Yani AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler. Bu bizim tutumumuzdur. Bizden yana olan, bizi dinleyen herkese çağrımız bu. AKP-MHP faşizmi artık kaldırılamaz bir durumda. Bunun gerçekten de tarihin çöp sepetine atılması lazım. Gömmek lazım tarihe. Yani bir daha, biraz daha AKP-MHP'nin yönetim olacağını düşünün. Türkiye'de ne kalır elle tutulacak? İnsanlık adına, özgürlük adına, demokrasi adına, kardeşlik adına hiçbir şey kalmaz. Bu çok önemli. Simdi böyle bir gücün bir daha yönetim olmasına, biraz daha yönetimde kalmasına kesinlikle izin vermemek lazım. Öyle bir durum katliamdan katliam beğenmeye götürür." diyerek 7'li koalisyona oy istedi.

            İşte 7'li koalisyona yol haritası çizen terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın skandal ifadeleri:

            BU İKTİDAR YIKILMALIDIR
            İşte şimdi ikinci yüzyıl Türkiye'si böyle olmamalı. Bu devlet aşılmalı artık. Bitti yani. Son AKP-MHP faşist diktatörlüğünün, 8 yıldır 'çöktürme eylem planı' temelindeki saldırıları bunun zirvesidir artık. Bu iktidar yıkılmalıdır. Sokaklarda söylüyor kadınlar. Katılıyoruz onlara. Bu iktidarı kesinlikle yıkmak lazım. Gitmesi lazım. Tarihe gömülmesi lazım. Bu kokuşmuş bir iktidardır. Böyle bir yönetim altında Türkiye'nin geleceği olmaz, birliği olmaz, özgürlüğü, demokrasisi olmaz. O halde ikinci yüzyılda Türkiye demokratik olmalı, özgürlükçü olmalı, kardeşleşme olmalı. Bu sömürgeci, soykırımcı zihniyet ve siyaset kesinlikle aşılmalı, yıkılmalı, yıkılması gereken bu. Bunun için Türkiye'nin yeniden yapılanması gerekiyor yani. Çok açık bu.

            SEÇİM DE MÜCADELENİN ÖNEMLİ PARÇASI
            Her şeyi seçime bağlamamak lazım, fakat seçim de bu süreçteki mücadelenin önemli bir parçası. Bunun büyük bir devrim mücadelesi olduğu açık. Seçim de bu devrim mücadelesinde değişim ve dönüşümün önemli bir aracı. Bir şeyler netleşecek seçimle birlikte. Burada herkes doğru vermeli, doğru değerlendirmeli. Türkiye'nin insanları bu gerçeği görmeli. Buna göre bir yaklaşım içinde olunmalı. Bu geçmiş, kesinlikle aşılmalı.

            ELEBAŞI KALKAN'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

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            Haberler Güncel 6 okun yönü Kandil'i gösteriyor, PKK 7'li koalisyona yol haritası çiziyor! Genç kızlara tecavüz eden elebaşı Duran Kalkan kadınlardan oy istiyor
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