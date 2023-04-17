Tescilli riyakar! Kandil'den destek alıp özerklik vadeden Kılıçdaroğlu'ndan 'milliyetçiyim' pozları: "Bayrağım ve vatanım kırmızı çizgim"

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çatalca'da yaptığı konuşmayla bir kez daha gözler önüne serildi.
BÖYLE RİYAKARLIK GÖRÜLMEDİ
HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren, Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu şimdilerde 'vatanseverim' pozları kesip mangalda kül bırakmıyor.
7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan adayı Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in iki kırmızı çizgisi var; bayrağım ve vatanım" ifadelerini kullanarak büyük bir siyasi ikiyüzlülüğe imza attı.
Bu bağlamda akıllara "Kırmızı çizgisi bayrağı ve vatanı olan, bölücülerle pazarlık yapar mı? Özerklik vaadi verir mi? Selahattin Demirtaş'ı salar mı?" soruları geldi.
HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI
Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.