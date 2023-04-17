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    • 17.04.2023 18:43
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    • 17.04.2023 19:01
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    Tescilli riyakar! Kandil'den destek alıp özerklik vadeden Kılıçdaroğlu'ndan 'milliyetçiyim' pozları: "Bayrağım ve vatanım kırmızı çizgim"

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime giderayak riyakarlıkta vites yükseltti. HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturup, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren hızını alamayıp terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için 'serbest bırakacağım' açıklamasını yapan Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in iki kırmızı çizgisi var; bayrağım ve vatanım" dedi. Şimdilerde 'vatanseverim' pozları kesip mangalda kül bırakmayan Kılıçdaroğlu'na Kandil de peşi sıra açıklama yaparak destek veriyor. Bu bağlamda akıllara "Kırmızı çizgisi bayrağı ve vatanı olan, bölücülerle pazarlık yapar mı? sorusu geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu riyakarlıkta vitesi 5’e taktı!

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da tüm bölücü unsurlarıyla destek verdiği 7'li koalisyonun riyakar siyasetine maruz kalıyor.

    Bunun son örneği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çatalca'da yaptığı konuşmayla bir kez daha gözler önüne serildi.




    BÖYLE RİYAKARLIK GÖRÜLMEDİ
    HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan, yerel özerklik vaadinde bulunan, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi gösteren, Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu şimdilerde 'vatanseverim' pozları kesip mangalda kül bırakmıyor.



    7'li koalisyonun Kandil'in övgüsüne mazhar olan adayı Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in iki kırmızı çizgisi var; bayrağım ve vatanım" ifadelerini kullanarak büyük bir siyasi ikiyüzlülüğe imza attı.

    Bu bağlamda akıllara "Kırmızı çizgisi bayrağı ve vatanı olan, bölücülerle pazarlık yapar mı? Özerklik vaadi verir mi? Selahattin Demirtaş'ı salar mı?" soruları geldi.


    HALİL İBRAHİM DEĞİL, KANDİL'İN SOFRASI
    Bilindiği üzere 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüşmüş, CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluşmuştu.

    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
        Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırmış, Kandil'deki büyükbaş teröristler de Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti.

        PKK elebaşlarının söylemlerini hatırlayalım;



        PKK elebaşı Duran Kalkan: "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır"



        Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok: "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız"



        PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat: "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz"



        PKK'lı Helin Ümit: (7'li koalisyon ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek) AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."


        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP - HDPKK - Kandil hattında söylem birliği de yapıldı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN RÜZGARI ALAN SELO'DAN ALÇAK TEKLİF: TBMM'DE TERÖRİSTLERLE USULÜNCE PAZARLIK YAPIN
        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun "Kandil'le müzakere edeceğiz, PKK'ya silah bıraktıracağız" çıkışı sonrası terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, 'TBMM'de teröristlere usulünce pazarlık yapılmalı' mesajı verdi.

        6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili olan, "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diye alenen bebek katiline methiyeler düzen Demirtaş,"Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



            İTTİFAKIN DİYETİNİ BÖLÜCÜKLE ÖDEYECEK
            Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK - Yeşil Sol ikilisinden aldığı desteğin diyetini bölücükle ödemek zorunda.

            Peşi sıra gelen 'Yerel özerklik', 'Kandil'le müzakere', 'Öcalan'a özgürlük', 'Selahattin Demirtaş'ı salacağım', 'kayyumları kaldıracağım' şeklindeki vaatler bu durumun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor.


            Bu durumun destekleyen somut bir örneği sizler için hatırlatalım;

            "KANDİL'LE MÜZAKERE ETMEYE VE ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEYE MECBUR"
            HDP'nin yedek lastiği olan Yeşil Sol'un adaylarından Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e müzakere etmeye ve anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Bir başka Yeşil Sollu Hasan Cemal ise "Bu düzeni değiştirmek istiyoruz" diyerek kirli emellerini açık etti.

            Kılıçdaroğlu'nun ortağı Pervin Buldan da terör suçlularına tek tek selam çakıp 14 Mayıs sonrasını işaret edip 'özgürlük' vaadi verdi.

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            Karmod
            Haberler Güncel Tescilli riyakar! Kandil'den destek alıp özerklik vadeden Kılıçdaroğlu'ndan 'milliyetçiyim' pozları: "Bayrağım ve vatanım kırmızı çizgim"
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