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    • 17.04.2023 22:37
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    • 17.04.2023 23:02
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    Meral Akşener Kandil'den gelen destekleri unuttu mu! "Masada HDP dolaylı, dolaysız yok..." HDP'nin şartları ve Selahattin Demirtaş'la kahvaltı...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyona destek yağarken son olarak HDP açık açık Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti. Bayram sonrasını işaret eden HDP'li Pervin Buldan, "Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı. Buldan'ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak CHP'li Özgür Özel, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" ifadeleriyle ortaklığını itiraf etti. Yaşananların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletle dalga geçer gibi bir açıklama yaptı. HDP'nin masada olmadığını iddia eden Akşener, "HDP dolaylı dolaysız altında üstünde yok, olamaz. Ha masaya oturabilir. O zaman derler ki Meral Hanım güle güle. O netlikteyiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Meral Akşener bunlara ne diyecek

    7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın elebaşlarından her gün destek mesajları gelirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletle dalga geçer gibi bir açıklama yaparak HDP'nin masada olmadığını iddia etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olmasının ardından örtülü ortak HDP ile de açık temaslar kurdu.

    HDPKK'DAN DESTEK KANDİL'DEN "YOLUNUZ AÇIK" MESAJLARI
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla eş zamanlı olarak HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe destek mesajları geldi. Demirtaş "Yürü Bay Kemal" derken HDP aday çıkarmayarak açıkca Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belli etti.

    KANDİL'DEN 6+1'E DESTEK ÜSTÜNE DESTEK
    HDP'nin aday çıkarmayacağını duyuyrarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceğni açıklamasının ardından terör örgütü PKK, Kandil'den de destek mesajları yolladı.

    Terör örgütü PKK elebaşları Duran Kalkan'dan Bese Hozat'tan Murat Karayılan'a Sabir Ok'a Mustafa Karasu'dan Nedim Seven'den Mihraç Ural'a, Remzi Kartal'a Salih Müslim'e kadar ne kadar bebek katili varsa Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu'na destek çıktı. 7'li koalisyona "Yolunuz açık" mesajı verdi.

    PERVİN BULDAN KANDİL'İN ADAYINI AÇIKLAYACAK: AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ
    Son olarak bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima ederek "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

    ÖZGÜR ÖZEL: HDP'NİN DESTEĞİ KİMSENİN KARNINI AĞRITMASI
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de HDP ile CHP'nin ortaklığını itiraf ederek, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" dedi.

        HER ŞEY ORTADA AKŞENER İNKAR EDİYOR
        Yaşanan ilişki ve ortaklık net olarak görünürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer ortağı Meral Akeşener bunları reddeden bir açıklamaya imza attı.

        HDP'nin masada olmadığını iddia eden Akşener, "Bu işte de ne bakanlık ne başka konuda HDP dolaylı dolaysız altında üstünde yok, olamaz. Ha masaya oturabilir. O zaman derler ki Meral Hanım güle güle. O netlikteyiz." dedi.

        Akşener HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için şartları varsa bunları kabul etmeyeceklerini belirterek, "Şimdi Kandil'le benim yani Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin hernagi bir irtibatı olabilir mi olamaz. Meral ablanın bulunduğu yerde PKK olamaz PKK'ya terör örgütü demeyenler de olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklemek için HDP'nin şartları varsa hayır." dedi.

        DEMİRTAŞ'A VERDİĞİ KAHVALTI SÖZÜNE SAVUNMA
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir canlı yayında, ittifak ortağı HDP'nin terör soruşturmalarından tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim" ifadelerine "Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" ifadeleriyle yanıt vermişti.

        Akşener bugün Demirtaş'a verdiği kahvaltı sözüne ilişkin de konuştu. Akşener, "Bir kaç saniyelik tereddütüm olmuştu Bu sözü verirken birkaç saniyelik tereddüte kapıldığını söyleyen Akşener, "Şehit analarından helallik al gel öyle diyebilirdim ama bunu diyemedim. Çünkü Kürtler üzerine alınırdı" şeklinde savunma yaptı.

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        Karmod
        Haberler Güncel Meral Akşener Kandil'den gelen destekleri unuttu mu! "Masada HDP dolaylı, dolaysız yok..." HDP'nin şartları ve Selahattin Demirtaş'la kahvaltı...
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