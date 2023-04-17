Meral Akşener Kandil'den gelen destekleri unuttu mu! "Masada HDP dolaylı, dolaysız yok..." HDP'nin şartları ve Selahattin Demirtaş'la kahvaltı...

HER ŞEY ORTADA AKŞENER İNKAR EDİYOR

Yaşanan ilişki ve ortaklık net olarak görünürken Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer ortağı Meral Akeşener bunları reddeden bir açıklamaya imza attı.

HDP'nin masada olmadığını iddia eden Akşener, "Bu işte de ne bakanlık ne başka konuda HDP dolaylı dolaysız altında üstünde yok, olamaz. Ha masaya oturabilir. O zaman derler ki Meral Hanım güle güle. O netlikteyiz." dedi.