Meral Akşener Kandil'den gelen destekleri unuttu mu! "Masada HDP dolaylı, dolaysız yok..." HDP'nin şartları ve Selahattin Demirtaş'la kahvaltı...

7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın elebaşlarından her gün destek mesajları gelirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletle dalga geçer gibi bir açıklama yaparak HDP'nin masada olmadığını iddia etti.
Kemal Kılıçdaroğlu CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olmasının ardından örtülü ortak HDP ile de açık temaslar kurdu.
HDPKK'DAN DESTEK KANDİL'DEN "YOLUNUZ AÇIK" MESAJLARI
Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla eş zamanlı olarak HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'dan peş peşe destek mesajları geldi. Demirtaş "Yürü Bay Kemal" derken HDP aday çıkarmayarak açıkca Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belli etti.
KANDİL'DEN 6+1'E DESTEK ÜSTÜNE DESTEK
HDP'nin aday çıkarmayacağını duyuyrarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceğni açıklamasının ardından terör örgütü PKK, Kandil'den de destek mesajları yolladı.
Terör örgütü PKK elebaşları Duran Kalkan'dan Bese Hozat'tan Murat Karayılan'a Sabir Ok'a Mustafa Karasu'dan Nedim Seven'den Mihraç Ural'a, Remzi Kartal'a Salih Müslim'e kadar ne kadar bebek katili varsa Başkan Erdoğan'ı hedef alarak Kılıçdaroğlu'na destek çıktı. 7'li koalisyona "Yolunuz açık" mesajı verdi.
PERVİN BULDAN KANDİL'İN ADAYINI AÇIKLAYACAK: AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ
Son olarak bugün HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nun adını resmen açıklayacaklarını ima ederek "Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL: HDP'NİN DESTEĞİ KİMSENİN KARNINI AĞRITMASI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de HDP ile CHP'nin ortaklığını itiraf ederek, "HDP'nin bizim cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesi kimsenin karnını ağrıtmasın" dedi.