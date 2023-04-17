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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 18.04.2023 02:20
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    • 18.04.2023 02:39
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    Meral Akşener'den koalisyon ortakları CHP ve DEVA'ya 'Sado' ayarı: Millete parmak sallamayan

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara 1. bölgeden aday olarak gösterilen Sadullah Ergin üzerinden koalisyon ortakları CHP ve DEVA'ya ayar çekti. Akşener katılıdğı canlı yayında, "Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir." diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Akşener’den ortaklarına ’Sado’ ayarı!

    Türkiye 14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli siyasetine maruz kalıyor.



    Milletvekili listelerinin açıklamasının ardından CHP ve İYİ Parti'nin aday isimleri büyük tartışmalara neden olmuş, bunlardan en tepki çekeni ise Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olması olmuştu.



    "ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
    CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e söylediği ağır ifadeler akıllara gelmişti.



        Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.



        MERAL AKŞENER'DEN ORTAKLARINA 'SADO' AYARI
        Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koalisyon ortaklarına 'Sado' ayarı çekti. Canlı yayında yaptığı açıklamada Akşener, "'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var" diyen Akşener, "Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir." diye konuştu.



        Akşener konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

        "CHP ile DEVA Partisi'nin ortak bir liste üzerine çalıştıklarını herkes biliyor. 'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var. Seçmenin heyecanını anlamak mecburiyetimiz var. Yapmadığımız zaman neden oy vermediniz deme hakkımız yok."

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        CHP GENEL MERKEZİ PARTİ TABANININ SESİNİ KESTİ! SADULLAH ERGİN'E ARKA ÇIKTILAR
        Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir 'Sadullah Ergin' açıklaması geldi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.


            ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN

            Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.

            Erdoğan düşmanlığı ortak paydasında buluşan 7'li koalisyonda CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık etti.

            "TARİHİNİN EN DÜŞÜK OYUNU ALACAK"
            CHP'ye yakınlığı bilinen gazeteci İsmail Dükel, katıldığı programda Sadullah Ergin krizini değerlendirdi. Dükel, seçmenin tepkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek, "CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. dedi.

            Öte yandan Ergin'in aday gösterilmesi ile CHP ve yandaşlarının verdiği tepkilere göz atmakta fayda var;

            SEVİNÇ: İNANAMIYORUM! CHP'NİN KALESİNDE!
            CHP yandaşı Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında." paylaşımını yaptı.

            BALBAY: FETÖ'NÜN EN ALÇAK KUMPASLARI KURDUĞU GÜNLERİN ADALET BAKANI
            CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması ardından küplere bindi.

            Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.

            ÖZDİL: UNUTTURAN VATAN HAİNİDİR!
            Gazeteci Yılmaz Ödil ise Ergin için, "Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" dedi.

            "BİR FENERBAHÇELİ OLARAK KABUL ETMİYORUM"
            Aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten gazeteci Uğur Dündar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Sadullah Ergin'in CHP'den aday olmasına destek vermediğini şu ifadelerle belirtti:

            Söylemesem olmaz! Fenerbahçe'ye 3 Temmuz FETÖ kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.

            "TEBRİK EDERİM HERKESİ"
            Fondaş Murat Ağırel, "Kemalizmi ırkçılık olara gören Taraf gazetesi artıkları, FETÖ firarisine saat takan ve Emniyeti FETÖ'ye teslim eden, Hatay'da ölen binlerce kişinin mesulu ve yargıya FETÖ imamlarını yerleştiren, "Yetmez ama evet" diyerek faşizme destek veren Cumhuriyet düşmanları listelerde seçilecek yerlerde. Tebrik ederim herkesi" ifadelerini kullandı.

                NAZLIOĞLU: BU ADAMIN OLDUĞU LİSTEYE OY VERECEK MİSİNİZ?
                CHP yakınlığyla bilinen Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, "Sadullah Ergin, CHP 1. bölgeden (Çankaya) aday gösterilmiş. Yazıklar olsun. Balyoz davası sırasında yaptıklarını unutmadık. Artık çantada keklik oylar yok. Çankaya'da oturan Balyoz mağdurlarına soruyorum! Bu adamın olduğu listeye oy verecek misiniz? Asla vermeyeceğim." sözleriyle tepkisini dile getirdi.


                "KÜÇÜK KIYAMET, KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK"
                Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "Küçük Kıyamet ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener "Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar" yorumunu yaptı.
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