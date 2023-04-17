Meral Akşener'den koalisyon ortakları CHP ve DEVA'ya 'Sado' ayarı: Millete parmak sallamayan





Akşener konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:



"CHP ile DEVA Partisi'nin ortak bir liste üzerine çalıştıklarını herkes biliyor. 'Niye böyle değerlendirdiniz?' deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var. Seçmenin heyecanını anlamak mecburiyetimiz var. Yapmadığımız zaman neden oy vermediniz deme hakkımız yok."

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CHP GENEL MERKEZİ PARTİ TABANININ SESİNİ KESTİ! SADULLAH ERGİN'E ARKA ÇIKTILAR

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir 'Sadullah Ergin' açıklaması geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıktı.