Meral Akşener'den koalisyon ortakları CHP ve DEVA'ya 'Sado' ayarı: Millete parmak sallamayan

ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN
Ergin de "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.
Erdoğan düşmanlığı ortak paydasında buluşan 7'li koalisyonda CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık etti.
"TARİHİNİN EN DÜŞÜK OYUNU ALACAK"
CHP'ye yakınlığı bilinen gazeteci İsmail Dükel, katıldığı programda Sadullah Ergin krizini değerlendirdi. Dükel, seçmenin tepkisinin büyük olduğuna dikkat çekerek, "CHP, Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. dedi.
Öte yandan Ergin'in aday gösterilmesi ile CHP ve yandaşlarının verdiği tepkilere göz atmakta fayda var;
SEVİNÇ: İNANAMIYORUM! CHP'NİN KALESİNDE!
CHP yandaşı Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında." paylaşımını yaptı.
BALBAY: FETÖ'NÜN EN ALÇAK KUMPASLARI KURDUĞU GÜNLERİN ADALET BAKANI
CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması ardından küplere bindi.
Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.