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    • 09.04.2023 01:54
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    7'li koalisyonda çarşı pazar fena karıştı! CHP'ye peş peşe toplantı ertelettiren 'liste' krizi: Kapılar ardından yükselen bağırışlar...

    7'li koalisyonda krizin, kaosun, küçük hesaplaşmaların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'den sonras CHP'de de liste krizi baş gösterdi. 22.00'da yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı tam 3 kez 'aday' kaosundan kaynaklı ertelendi. Milletvekili listelerinin yazıldığı kata da 'jammer' kuruldu. Öte yandan CHP’de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiği öğrenildi. Takvim.com.tr kulislere daldı, detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de olağanüstü kriz! Ankara’da sıcak saatler

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.

    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.



    Öte yandan koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.

    Kılıçdaroğlu, kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortaklarına anket kartını açıp 2-3 vekil önererek 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi. Bu durumu CHP yandaşı kanallarda konuşan fondaş anketçiler bile doğruladı.

    İYİ Parti'de gerginlik had safhada...

    "ADAYLIKTAN ÇEKİLDİM, İYİ PARTİ'NİN OYLARI BARAJ ALTINDA"
    Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray, İYİ Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü belirterek "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" dedi.

    Çıray'ın "Yine mi başa döndük?" paylaşımını yapması ise İYİ Parti'nin masadan kalktığı güne gönderme olarak da yorumlandı.




        LİSTE KRİZİ PEŞİ SIRA TOPLANTI ERTELETTİ
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken gözler CHP'deki Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Ancak söz konusu toplantı tam 3 kez vekil adayı krizinden kaynaklı ertelendi.

        Gelişmeyi CHP'li Barış Yarkadaş, resmi sosyal medya Twitter üzerinden duyurdu. Saat 22.00'da başlaması gereken toplantı önce 00.00'a ardından 03.00'a alındı.




        Öte yandan Ankara'dan sıcak kulisler akmaya da devam ediyor.

        Gazeteci Zafer Şahin İYİ Parti'deki 'Aytun Çıray' ve CHP'deki 'liste' kriziyle baş gösteren kavgaların detaylarını anlattı.


        AYTUN ÇIRAY SIRASINI BEĞENMEDİ
        İYİ Parti cephesinde Aytun Çıray'ın sırasını beğenmediği için böylesi bir çıkış yaptığı konuşulurken Zafer Şahin, Çıray ve Müsavat Dervişoğlu arasındaki husumete de dikkat çekti.

        Şahin, "İzmir iki bölgeden oluşuyor. Birinci bölge birinci sırada Müsavat Dervişoğlu var. Aytun Çıray'ın yeri ise ikinci bölge ikinci sırada. Çıray da buna bir tepki olarak böyle bir paylaşımda bulunuyor" dedi.




        CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HALLER: TOPLANTIYI BAĞIRA ÇAĞIRA TERK ETTİ
        CHP PM toplantısının üç kez vekil adayı krizinden dolayı ertelenmesi ile ilgili de kulis bilgilerini aktaran Zafer Şahin, CHP'de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiğini dile getirdi.


        JAMMER KURULDU
        Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde de sıcak saatler yaşanıyor... CHP'nin milletvekili listelerinin yazıldığı kata jammer (sinyal kesici) kuruldu.





            AT PAZARLIKLARI SÜRÜYOR: CHP 7 KOLTUK VADETTİ KÜÇÜKLER BEĞENMEDİ
            Bir yandan da milletvekili pazarlıkları sürüyor...

            CHP listelesinden seçime girecek olan Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'ne toplam 7 tane garanti yer verileceği, Demokrat'a da 3 garanti yer verileceği konuşulanlar arasında.

            Ancak, DEVA'nın 10+5 talep ettiği, Saadet ve Gelecek'in 7'şer garanti kontenjan + 3 istediği kulisleri de mevcut.

            Eski AYM başkanı Haşim Kılıç'ın Ankara'dan DEVA Partisi'nde CHP listesinden aday yapılacağı öğrenildi.

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