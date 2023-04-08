7'li koalisyonda çarşı pazar fena karıştı! CHP'ye peş peşe toplantı ertelettiren 'liste' krizi: Kapılar ardından yükselen bağırışlar...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Öte yandan koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.
Kılıçdaroğlu, kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortaklarına anket kartını açıp 2-3 vekil önererek 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi. Bu durumu CHP yandaşı kanallarda konuşan fondaş anketçiler bile doğruladı.
İYİ Parti'de gerginlik had safhada...
"ADAYLIKTAN ÇEKİLDİM, İYİ PARTİ'NİN OYLARI BARAJ ALTINDA"
Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray, İYİ Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü belirterek "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" dedi.
Çıray'ın "Yine mi başa döndük?" paylaşımını yapması ise İYİ Parti'nin masadan kalktığı güne gönderme olarak da yorumlandı.