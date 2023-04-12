CHP'de kriz büyüyor! DEVA Partili Sadullah Ergin listeden çıkarılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan olay savunma: Sıkıntı çıkar...

Son gelişmeleri ve kulis bilgileri A Haber Ankara Editörü Özkan Özcan'ın aktardı;

"CHP'nin SK'ya sunduğu liste parti içini karıştırmış durumda. Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi büyük bir krize neden oldu. CHP'liler Sadullah Ergin'in listelerde olmasına isyan etti. CHP'li seçmenler Çankaya bölgesinden en düşük oyu vereceklerinin altını çiziyor.

CHP'YE OY VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR

Yaşar Okuyan'ın içinde olduğu bir grup CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacak. Bunu bu hafta deklare etmesini bekliyoruz.

LİSTEDE ÇIKARILACAK MI?

Ankara kulislerinde konuşulan son durum ise Sadullah Ergin'in listelerden çıkarılmayacağı yönünde. Bunun nedeni ise Kemal Kılıçdaraoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı desteğine karşılık DEVA'ya listelerden yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Sadullah Ergin ile ilgili bir adım atması durumunda DEVA Partisi mensupları Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini belirtiyor. CHP'li Oguz Kaan Salıcı kararlarının arkasında olduğunu altını çizerken Sadullah Ergin ise CHP'ye yüklenmenin anlamsız olduğunu tasarrufun DEVA'da olduğunu söyledi."