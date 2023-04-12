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    • Güncel
    • 12.04.2023 10:44
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    • 12.04.2023 11:25
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    CHP'de kriz büyüyor! DEVA Partili Sadullah Ergin listeden çıkarılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan olay savunma: Sıkıntı çıkar...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olması CHP içindeki krizi derinleştiriyor... Sadullah Ergin'in listeden çıkarılıp çıkarılmayacağını tartışılırken kulislere Yaşar Okuyan'ın da içinde olduğu bir grubun CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacağı yansıdı. Son olarak Kılıçdaroğlu, Ergin krizine ilişkin bir açıklama yaptı. Oyların heba olmaması gerektiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim iç işlerimize karışamazlar. Onlar ayrı partiler biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adayını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz, biri birbirimizin alanına girip üstü örtülü ya da açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Sado krizi büyüyor!

    6+1'li koalisyonun pazarlıklar sonucu adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Adaylık sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi.

    Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girme kararı aldı.

    TEPKİ ÇEKEN İSİMLER LİSTELERDE
    Hem CHP hem de İYİ Parti listelerinde FETÖ'den PKK yandaşlığına kadar çok sayıda sicili kabarık isim yer aldı.



    SADULLAH ERGİN KRİZİ ÇIKTI "ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARININ ADALET BAKANI"
    Öte yandan CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP tarafından Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi büyük tepki çekti.

    KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
    Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.



    2014 yılına geldiğinde ise Kılıçdaroğlu, Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı.

    Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek!" mesajını paylaştı.

    Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığını da net bir şekilde açık ederken tabandan tepkiler yükseldi.

    CHP'Lİ SALICI TABANININ SESİNİ KESMEYE ÇALIŞTI
    Yaşanan tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir 'Sadullah Ergin' çıkışı geldi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Siyasetler, kişiler üzerinden yürümez. Siyasetler, partiler ve fikirler üzerinden yürür" ifadelerini kullanarak parti tabanını sesini bastırıp Ergin'e arka çıkmaya kalktı.


    ERGİN: CHP'YE SİTEM EDİLMESİN
    Ergin ise "CHP'ye sitem edilmesini doğru bulmam. Seçimlere 33 gün kaldı, bu süreyi seçimin kazanılması için harcamak lazım" dedi.

    CHP'nin Sadullah Ergin'e, Sadullah Ergin'in CHP'ye sahip çıkan sözleri sahnelenen kişiliksiz siyaseti de açık ederken tabanın ve bazı CHP'lilerin tepkileri ise dinmedi.

    BOMBA KULİS
    Peki Sadullah Ergin CHP listelerinden çıkarılacak mı? CHP'li bazı isimlerin Ergin'in adaylığına karşı açıklama yapacağı iddia edildi.

        Son gelişmeleri ve kulis bilgileri A Haber Ankara Editörü Özkan Özcan'ın aktardı;
        "CHP'nin SK'ya sunduğu liste parti içini karıştırmış durumda. Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi büyük bir krize neden oldu. CHP'liler Sadullah Ergin'in listelerde olmasına isyan etti. CHP'li seçmenler Çankaya bölgesinden en düşük oyu vereceklerinin altını çiziyor.

        CHP'YE OY VERMEYECEKLERİNİ AÇIKLAYACAKLAR
        Yaşar Okuyan'ın içinde olduğu bir grup CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacak. Bunu bu hafta deklare etmesini bekliyoruz.

        LİSTEDE ÇIKARILACAK MI?
        Ankara kulislerinde konuşulan son durum ise Sadullah Ergin'in listelerden çıkarılmayacağı yönünde. Bunun nedeni ise Kemal Kılıçdaraoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı desteğine karşılık DEVA'ya listelerden yer verdi.

        Kılıçdaroğlu'nun Sadullah Ergin ile ilgili bir adım atması durumunda DEVA Partisi mensupları Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini belirtiyor. CHP'li Oguz Kaan Salıcı kararlarının arkasında olduğunu altını çizerken Sadullah Ergin ise CHP'ye yüklenmenin anlamsız olduğunu tasarrufun DEVA'da olduğunu söyledi."

        KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ SAVUNMA
        Dün yaptığı Çanakkale mitingi sonrası gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin krizine ilişkin açıklama yaptı.

        Kararların sorgulanmamasını ima eden Kılıçdaroğlu "Başka bir partinin adayları olduğu için iç işlerine karışmayacağız" diyerek oy istedi.

        Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
        "İlk kez beş parti, bir parti logosu altında seçime gidiyor. Herkes sanki 'O CHP'li değil. Nasıl bizim listede yer alır?' diyor. Eski alışkanlıklardan kurtulunmayan bir atmosfer var. Zaman içinde son bulacaktır.

        Bugün mesela sahnede İYİ Parti milletvekili adayı, Gelecek Partisi milletvekili adayı, CHP milletvekili adayı hep beraber bir arada durduk. Zaman içerisinde taşlar yerine oturacak.

        OYLAR HEBA OLMASIN
        Sadullah bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Dolayısıyla oyların heba olmaması çin böyle bir akılcı politika izleniyor.

        SIKINTI ÇIKAR
        Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim iç işlerimize karışamazlar. Onlar ayrı partiler biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adayını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz, biri birbirimizin alanına girip üstü örtülü ya da açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz."

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        Haberler Güncel CHP'de kriz büyüyor! DEVA Partili Sadullah Ergin listeden çıkarılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan olay savunma: Sıkıntı çıkar...
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