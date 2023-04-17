Büyük skandal! Google'dan 7'li koalisyona yol haritası belirleyen PKK elebaşı Duran Kalkan'a 'komutan' yakıştırması

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs'a sayılı bir zaman dilimi kaldı. Seçimler yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Bir yandan da 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ancak tehlike arz eden yıkım birlikteliği dikkatlerden kaçmıyor.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.
7'li koalisyona "Temel gündeminiz AK Parti ve MHP'yi yıkmak olsun" ifadeleriyle yol haritası çizen Kalkan, "Türkiye'nin bütün halklarına, ezilenlerine çağrı yapıyorum; Demokratik adaylara oy versinler. AKP-MHP faşizmini yıkmayı temel gündemleri yapsınlar. Özellikle de özgürlükçü, demokratik kadınlara daha çok oy versinler" dedi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken ABD merkezli Google'dan skandal bir adım geldi.
PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN'I 'KOMUTAN' İLAN ETTİLER
Dünya çapında faal bir şekilde kullanılan arama motoru 7'li koalisyona yol haritası belirleyen PKK elebaşı Duran Kalkan'ı 'komutan' ilan etti.
Takvim.com.tr editörlerinin dikkatiyle açığa çıkan bu skandal sonrası Google'ın herhangi bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu oldu.