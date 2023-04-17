Büyük skandal! Google'dan 7'li koalisyona yol haritası belirleyen PKK elebaşı Duran Kalkan'a 'komutan' yakıştırması

Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 14 Mayıs'a sayılı bir zaman dilimi kaldı. Seçimler yakın coğrafyalar başta olmak üzere dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor.



Bir yandan da 7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ancak tehlike arz eden yıkım birlikteliği dikkatlerden kaçmıyor.



HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.